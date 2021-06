Skandinavische Staaten arbeiten an der Seite der USA, um Russland in der Arktis einzudämmen

Die Arctic Challenge Exercise (ACE) wird vom finnischen Flughafen Rovaniemi (dessen Landebahn den Polarkreis überquert), dem norwegischen Stützpunkt Bodo und dem schwedischen Stützpunkt Luleå (südlich des Polarkreises gelegen) ausgerichtet. ACE zielt darauf ab, die Interoperabilität zwischen den drei skandinavischen Ländern und der US-Luftwaffe über der arktischen Region zu verbessern. Obwohl Schweden und Finnland keine NATO-Mitglieder sind, ist ACE eine der größten taktischen Luftübungen in Europa und wird alle zwei Jahre abgehalten. Dies zeigt, dass die USA ihre Beziehungen zu allen arktischen Ländern – mit Ausnahme von Russland – verbessern und stärken.

Die russische Botschaft in den USA twitterte, dass die „Arctic Challenge mit Beteiligung der US-Luftstreitkräfte in Europa-Luftstreitkräfte Afrika provokativ sind. Diese Manöver schaffen keinen Rahmen für gegenseitiges Vertrauen in Europa und widersprechen [der] friedlichen und nachhaltigen Entwicklung [der] arktischen Region.“

Was die russische Botschaft jedoch nicht erklärt, ist, wie genau diese Übungen „provokativ“ sind und einer friedlichen arktischen Region widersprechen. Die aus 250 Marines bestehende Abordnung des U.S. Marine Corps umfasst zehn F/A-18 Hornet Mehrzweck-Kampfjets der 115th Marine Fighter Strike Squadron sowie 1-2 KC-130 Tank- und Transportflugzeuge der Marine Aerial Refueler Transport Squadron 452. Man muss bedenken, dass Norwegen und Finnland direkt an Russland grenzen, und tatsächlich ist der Flughafen Rovaniemi einer der nächstgelegenen ausländischen Luftwaffenstützpunkte zu Murmansk, das als Russlands Tor zur Arktis gilt. Da das US-Militär über Nordfinnland trainiert, gibt es wenig Zweifel, dass die Übungen auf einen hypothetischen arktischen Krieg mit Russland vorbereiten.

ACE begann am Montag und wird am 18. Juni enden. Es ist die fünfte Übung dieser Art seit ihrer Gründung im Jahr 2013. Russland ist auch nicht untätig, und es wurde am Montag angekündigt, dass die Nordflotte Kräfte in Übungen mit mehr als 20 Kriegsschiffe und U-Boote, und etwa 10 Flugzeuge und Hubschrauber teilnehmen. Diese Übungen sollen Russland auf eventuelle Angriffe vorbereiten, die von der Arktisregion ausgehen.

„In verschiedenen Phasen der Übung werden homogene und heterogene taktische Gruppen gemeinsame Aktionen ausarbeiten, mit der Luftwaffe zusammenarbeiten, Aufgaben zum Schutz und zur Verteidigung einer Abteilung von Kriegsschiffen vor imaginären feindlichen U-Booten und verschiedenen Luftwaffen lösen und den gegnerischen Marineverbänden entgegenwirken“, teilte der Pressedienst der Nordflotte mit.

Da die Arktis reich an Kohlenwasserstoffen ist und über große Vorräte an Süßwasser verfügt, versuchen die USA, Russland von einem größeren Zugang zu der Region zu isolieren, obwohl das eurasische Land 53% der gesamten Küstenlinie des Arktischen Ozeans besitzt. Hinzu kommt, dass die Eismenge in der Arktis jedes Jahr abnimmt, was neue Perspektiven für wirtschaftliche Möglichkeiten durch neu entstehende Schifffahrtsrouten eröffnet.

Russlands riesige arktische Küstenlinie setzt das Land aber auch immensen Gefahren aus. Aus diesem Grund veröffentlichte Moskau einen 15-Jahres-Plan für die Arktis mit dem Titel: „Über die Grundlagen der staatlichen Politik der Russischen Föderation in der Arktis für den Zeitraum bis 2035.“ Der Plan benennt Herausforderungen für die nationale Sicherheit Russlands und argumentiert, warum bis 2035 bis zu 40 Schiffe in der Arktis, neue Eisenbahnen und Seehäfen sowie ein Ausbau der regionalen Flughäfen notwendig sind.

Murmansk spielt eine prominente Rolle in Russlands arktischem Entwicklungsplan, da es die größte Stadt nördlich des Polarkreises (knapp 30’000 Einwohner) und einer der wichtigsten Häfen in der arktischen Region ist. Die Stadt liegt in dem, was als europäisches Russland angesehen wird, und wie bereits erwähnt, nicht weit entfernt vom Flughafen Rovaniemi in der finnischen Region Lappland. Murmansk liegt auf der Kola-Halbinsel, die geografisch ein Teil der skandinavischen Landmasse ist, auch wenn sie kulturell nicht zu dieser Sphäre gehört.

Aus diesem Grund wird Rovaniemi von den USA als Schlüsselinfrastruktur anvisiert, um Russland in seiner europäischen Arktis-Region unter Druck zu setzen. Der schwedische Stützpunkt Luleå ist auch weniger als 800 Kilometer von Murmansk entfernt, was in der Arktis nicht als große Entfernung gilt.

Die USA allein können Russland in der Arktis nicht eindämmen und setzen daher ihre Beziehungen zu Kanada und den skandinavischen Staaten (einschließlich Dänemark, das die Souveränität über Grönland hat) in den Vordergrund. Obwohl die Anwesenheit von US-Militärpersonal in Skandinavien Russland sicherlich verärgern wird, wird es das Land kaum davon abhalten, seinen 15-Jahres-Plan bezüglich der Arktis zu verwirklichen, noch Russland davon abhalten, neue Handelsrouten zu nutzen, die durch das schmelzende Eis entstehen.

Obwohl sie keine Nato-Mitglieder sind, handeln Finnland und Schweden effektiv so, als wären sie Mitgliedsstaaten, was nicht nur die geopolitische Situation in der Arktis beeinflussen wird (wenn man bedenkt, dass Schweden und Finnland nicht einmal arktische Küsten haben), sondern auch in der Ostsee, wo ein kalter Frieden zwischen Russland und den anderen Staaten besteht.