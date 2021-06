Impfstoff Euphorie

off-guardian.org: Worum geht es bei der ganzen Aufregung? Überall feiern die Leute eine Impfung mit Bildern ihres Impfausweises in den sozialen Medien, mit Aufklebern, auf denen stolz steht: „Ich wurde geimpft!“, und mit hochgereckten Daumen, als hätten die Empfänger gerade ein Baby bekommen oder im Lotto gewonnen.

Ich bin überrascht, dass die Leute keine Zigarren mit der Aufschrift „It’s a Covid Jab!“ auf der Verpackung verteilen.

Diese Art von Feiern hat es seit den Blutspendeaktionen im Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben, die in der stolzen Präsentation eines Schaufensterschildes mit der Aufschrift „I Did My Part for the War Effort! (Ich habe meinen Teil für die Kriegsanstrengungen getan)“ endeten. Das hast du in der Tat, mein Freund, das hast du in der Tat! Du hast deinen Teil zum Kriegseinsatz beigetragen!

Welcher Krieg? Ach ja, der Krieg gegen Covid-19, oder genauer gesagt, der Krieg gegen Mutter Natur.

Mutter Natur? Wie war das? Wir befinden uns schon seit geraumer Zeit in einem eher stillen Krieg mit dieser geschätzten Dame. Erst in letzter Zeit ist er etwas lauter geworden, und jetzt, mit Covid-19, hat er eine ohrenbetäubende Lautstärke erreicht. Warum sollte diese Art von Krieg die Leute aufregen? Und was hat die Beschaffung des Impfstoffs mit einem Krieg gegen die Natur zu tun?

Die Menschheit hat eine verblüffende Besessenheit von der Technologie, schon bevor die Russen 1957 den Sputnik starteten. Ein großer Teil unserer Liebesaffäre mit der Technologie war sehr lohnend, also kann man sich da nicht beschweren. Aber zusammen mit den wunderbaren Ergebnissen all dieser unglaublichen Wissenschaft und Genialität haben wir uns mehr und mehr von dem Staub, aus dem wir gemacht sind, entfernt.

Die Menschen hatten schon immer eine seltsame Beziehung zur unordentlichen, stinkenden Natur. Als Darwin auftauchte, waren die Leute mehr angewidert von der Möglichkeit, dass wir von den schmutzigen, dummen Affen aufgestiegen sein könnten, als dass sie sich darüber empörten, dass Darwins Evolutionstheorie die vorherrschende Position in Frage stellte, dass wir hier einfach aufgetaucht sind, ganz blitzsauber und besonders, aus der tatsächlichen Hand Gottes. Vergessen Sie die Natur, wir wollen uns von diesem Dreck fernhalten – so weit weg, wie wir können! Er ist nicht nur schmutzig, er kann uns auch verletzen und ganz leicht töten!

Bevor die Medizintechnik unsere kühnsten Träume von einem ewigen Leben ohne Leiden einholte, mussten wir uns damit begnügen. Wenn ein Virus auftauchte, waren wir gezwungen, der Natur ihren Lauf zu lassen. Bevor Dr. Edward Jenner mit seiner unglaublichen Arbeit mit den Kuhpocken Impfstoffe entdeckte, hatten wir keine andere Wahl, als vor den Füßen von Mutter Natur zu kriechen und sie ihr Ding machen zu lassen.

Letztendlich ging alles gut aus; wir sind immer noch hier, nicht wahr? – unter anderem dank des Wunders unseres Immunsystems.

Jetzt ist alles anders, der Transhumanismus ist auf dem Vormarsch und kommt Hand in Hand mit der aufkommenden Technokratie – vielleicht können wir eines Tages tatsächlich ewig leben! Juhuu! Sicherlich können wir diesen Krieg mit Covid, mit der Natur, führen und die Schlacht gewinnen – einen Schritt näher an der vollständigen Eroberung der Natur! Wir können dem Tod, der Krankheit und dem Leiden ein Schnippchen schlagen! Gebt die Zigarren aus!

Was ist der Preis? Die Menschlichkeit? Das klingt zu nah daran, von der Natur beherrscht zu werden – wir können sicherlich diese „menschlichen“ Dinge aufgeben – Lächeln, Berühren, Umarmen, Zusammensein – alles Dinge, die unsere menschlichen Körper und menschlichen Herzen beschäftigen. Das sind Dinge, die zu nah an dem sind, was Tiere tun, mit tierischen Körpern, tierischen Instinkten. Das kann man aufgeben, wie Fauci sagt, wir sollten wahrscheinlich nie wieder Hände schütteln – es ist zu gefährlich, ein Mensch zu sein.

Obwohl ich vermuten würde, dass die Leute, die übermäßig jubeln, um den Impfstoff zu bekommen, nicht unbedingt glauben, dass sie ihren Körper aufgrund des Gentherapie-Mechanismus in der Chemie der Impfung in einen übermenschlichen Status verwandeln (ich bezweifle, dass die meisten überhaupt wissen, was das ist), sondern dass die meisten von ihnen von der neuen Technologie fasziniert sind, von der sie gehört haben, dass sie eingesetzt wird.

Es gibt fast nichts im Medikamenten-Pantheon der modernen Medizin, das zu 100% wirksam, sicher oder frei von Nebenwirkungen ist, und obwohl es klar ist, dass die Covid-Impfstoffe auch in diese Enttäuschung fallen, wurde der Öffentlichkeit tatsächlich erzählt, dass sie zu 95% wirksam und zu 100% sicher sind (ohne sich die Mühe zu machen, genau zu prüfen, was sie bewirken). Sie sind auch fast100% synthetisch, mit einem synthetischen, High-Tech, Mechanismus.

Diese Sichtweise ist eine vorherrschende für Impfstoffliebhaber, die vor allem durch die bodenlosen Taschen der Hersteller geschaffen wurde, die unzählige Millionen in Marketing und in erfolgreiche Versuche investieren, ihren Kunden zu zeigen, wie sicher und effektiv ihr Produkt ist. „Seht nur, wie wunderbar neue Technologien sein können!“, sagen ihre Ziele. „Diese Wissenschaftler sind so unglaublich clever!“

Ja, Technologie kann wunderbar sein, und ja, Wissenschaftler können sehr klug sein. Leider gab es in den Versuchsstadien der Produkte, die die großen Pharmakonzerne auf den Markt bringen wollen, wahrscheinlich mehr Katastrophen als Erfolge – zumindest eine ganze Reihe davon. Die Impfstoffe sind als experimentelle Therapie zugelassen worden, mehr nicht.

Wie oft hat Edison seine Glühbirne getestet, bevor sie erfolgreich war? Wie oft dachte er, dass sie nach „diesem einen letzten Experiment“ funktionieren würde – und tat es nicht?

Es steht außer Frage, dass Edison sehr clever war, aber das ist der Weg der Wissenschaft und neuer Entdeckungen, und das war schon immer so. Und erzählen Sie mir nicht, dass die mRNA-Technologie schon seit Jahrzehnten erforscht wurde. Das reicht nicht aus; Covid-19 gab es erst seit etwa 9 Monaten, als die Impfstoffe auf den Markt kamen.

Nur ein Beispiel für dieses Abwiegeln: Sie können keine Ergebnisse einer zweijährigen Studie haben, bevor nicht zwei Jahre vergangen sind. Und das ist keine Verschwörungstheorie. Dieser Artikel soll keine Anklage gegen Big Pharma sein (davon gibt es schon genug), aber er soll ein Weckruf an diejenigen sein, die denken, es sei sicher, einfach „das Risiko einzugehen“ und auf das Kleingedruckte zu verzichten – vorausgesetzt, man kann das Kleingedruckte überhaupt finden.

Was soll also die ganze Aufregung? Nun, wenn Sie jemanden fragen, der gerade eine Impfung bekommen hat, wird er Ihnen höchstwahrscheinlich sagen, dass er das Gefühl hat, seinen Teil zur Rettung der menschlichen Rasse beizutragen. Sie mögen das glauben, aber ich glaube, der wahre Grund ist ein seltsamer und möglicherweise weitgehend unbewusster Glaube, dass die Technologie sie davor bewahren wird, tatsächlich ein Mensch zu sein. Wir scheinen zu glauben, dass wir vom Tierstatus zu einer Art höherem, transhumanem Status aufgestiegen sind, oder zumindest auf dem Weg zu dieser erhabenen Position sind.

Und wenn wir unseren Wissenschaftlern und anderen, die den Weg vorgeben, vertrauen, werden wir vielleicht sogar eines Tages in der Lage sein, den Tod selbst zu transzendieren, denn der Tod ist natürlich das Unordentlichste, was ein Tier tut. Und das wollen wir nicht.