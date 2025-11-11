Skinners Beitrag zum Entvölkerungsprogramm

Dr. Vernon Coleman weist auf ein Buch hin, das Professor B.F. Skinner 1971 veröffentlichte und in dem er argumentierte, dass die Verringerung der Zahl der Menschen auf der Welt notwendig sei, um die Ressourcen der Welt zu retten.

Nicht nur das: Skinners Arbeit, die vom National Institute of Mental Health der US-Regierung finanziert wurde, schlug vor, die individuelle Freiheit durch Kontrolle zu ersetzen.

Von Dr. Vernon Coleman

Im Jahr 1971 veröffentlichte Professor B.F. Skinner, Professor für Psychologie an der Harvard University, Sozialphilosoph und Behaviorist, ein Buch mit dem Titel „Jenseits von Freiheit und Würde“. (Dr. Skinners Arbeit an dem Buch wurde mit einem Zuschuss in Höhe von 283.000 US-Dollar vom National Institute of Mental Health der US-Regierung bezahlt.)

Skinner argumentierte, dass die Welt, wenn sie einen Teil ihrer Ressourcen für die Zukunft retten will, nicht nur den Konsum, sondern auch die Zahl der Konsumenten reduzieren müsse.

Der Rezensent des Time Magazine wies darauf hin, dass Skinners Botschaft war, „dass wir uns Freiheit nicht mehr leisten können und sie daher durch Kontrolle über den Menschen, sein Verhalten und seine Kultur ersetzt werden muss. Diese These, die nicht von einem Science-Fiction-Autor, sondern von einem Wissenschaftler aufgestellt wurde, beschwört das Gespenst einer 1984er Orwellschen Gesellschaft herauf, die wirklich Wirklichkeit werden könnte.“

Skinner griff die individuelle Freiheit und Würde an und sagte voraus, dass die westliche Kultur durch die diszipliniertere Kultur der Sowjetunion oder Chinas ersetzt werden könnte. „Wenn Sie darauf bestehen, dass individuelle Rechte das ‚summum bonum‘ [das höchste Gut] sind, dann bricht die gesamte Struktur der Gesellschaft zusammen.“

Das Beängstigende ist, dass Skinners Argumente und Vorhersagen ungeheuer ernst genommen wurden (und werden). Und seine Arbeit wird heute von den Globalisten verehrt, die die Weltbevölkerung um Milliarden reduzieren und die totale Kontrolle über jeden Aspekt unseres Lebens übernehmen wollen.

Es gab natürlich schon vor Skinner Menschen, die über eine Verringerung der Weltbevölkerung und die Notwendigkeit sprachen, essentielle Ressourcen zu bewahren, aber Skinners Arbeit war und ist besonders bedeutsam, auch wenn sie heute nicht immer in Erinnerung ist. Es ist auch bedeutsam, dass ein Großteil von Skinners Arbeit sich auf Behaviorismus und Verstärkung bezog.

Und während wir heute darum kämpfen, die massenhafte Tötung von neun Zehnteln der Weltbevölkerung zu verhindern, müssen wir daran denken, dass die Verschwörer und Globalisten, die entschlossen sind, ihre Politik der Entvölkerung durchzusetzen, ihr Programm des Völkermords auf der Arbeit von Menschen wie Skinner aufgebaut haben.

Der Mythos der Überbevölkerung der Welt ist seit Jahrzehnten populär. Die Wahrheit ist, dass die Welt durchaus in der Lage ist, genug Nahrung für eine Bevölkerung von mehr als sieben Milliarden Menschen bereitzustellen. Das Problem heute ist nicht ein Mangel an Nahrungsmitteln, sondern die Tatsache, dass die Nahrungsmittel häufig am falschen Ort sind, mit dem Ergebnis, dass in einigen Ländern häufig Nahrungsmittel verschwendet werden, während in anderen Teilen der Welt Millionen hungern. Die Nahrungsmittelproduktion könnte auch durch die Einführung besserer, einfacherer Anbaumethoden gesteigert werden. Tatsächlich lässt sich eher argumentieren, dass die Welt unterbevölkert als überbevölkert ist.

Anhänger der Agenda glauben, dass die Welt weit weniger Menschen braucht – und möchten 90 % der Weltbevölkerung entfernen.

Sobald jedoch einzelne Nationen damit beginnen, ihre Bevölkerungen zu reduzieren, wie sollen die einzelnen Führer einander vertrauen?

Sagen wir zum Beispiel, jeder nationale Führer wäre damit einverstanden, zunächst die Bevölkerung seines Landes um bescheidene 50 % zu reduzieren – wie würden sie alle wissen, dass die anderen Führer das tun würden, was sie versprochen haben? Schließlich sind Politiker nicht für ihre Ehrlichkeit oder Zuverlässigkeit bekannt. Und Abrüstungsvereinbarungen sind noch nie reibungslos verlaufen.

Was, wenn jemand wie Präsident Putin von Russland beschließt, dass er, während jeder andere Führer seine Bevölkerung reduziert, nur so tun wird, als ob er die russische Bevölkerung reduziert? Das könnte ihm einen riesigen Vorteil gegenüber anderen Ländern verschaffen. Er könnte am Ende eine größere Bevölkerung als der Rest der Welt haben – und die totale Kontrolle.

Übrigens scheinen die Personen, die argumentieren, die Welt sei überbevölkert, ihre eigenen Warnungen nicht allzu ernst genommen zu haben. Prinz Philip, Prinz William, Bill Gates, Boris Johnson und Stanley Johnson haben zusammen eine ganze Reihe Kinder. Tatsächlich scheint es dank Boris‘ Beitrag einige Verwirrung über die Gesamtzahl der Kinder zu geben, die diese Männer gezeugt haben. Boris Johnson soll zahlreiche Kinder (von einer unbekannten Anzahl von Frauen) gezeugt haben, und wie die meisten, die glauben, die Welt sei überbevölkert (wie Mitglieder der britischen Königsfamilie), ist Johnson ein Heuchler, der eindeutig der Meinung ist, dass andere Menschen ausgemerzt werden müssen.

Anmerkung: Der obige Text basiert auf Material aus „Ihr erschreckender Plan“ von Vernon Coleman. Details zum Buch finden Sie, wenn Sie HIER klicken.

Über den Autor

Vernon Coleman, MB ChB DSc, praktizierte zehn Jahre lang als Arzt. Seit über 30 Jahren ist er hauptberuflich professioneller Autor. Er ist Romanautor und kämpferischer Schriftsteller und hat viele Sachbücher geschrieben. Er hat über 100 Bücher geschrieben, die in 22 Sprachen übersetzt wurden. Auf seiner Website HIER gibt es Hunderte von Artikeln, die kostenlos gelesen werden können. Seit Mitte Dezember 2024 veröffentlicht Dr. Coleman auch Artikel auf Substack; Sie können ihn auf Substack HIER abonnieren und folgen.