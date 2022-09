Sky-News: Todesfälle aufgrund von »Herzrhythmusstörungen«, die wahrscheinlich „einer der Gründe“ dafür sind, dass in diesem Jahr mehr Menschen als üblich sterben

Auch Skynews schreibt nun über die überzählige Sterbefälle oder zusätzliche Sterbefälle durch Herzrhythmusstörungen, erwähnt aber nicht, dass hierbei eventuell die Covid-Impfungen, was zu tun haben könnten.

Sky-News schreibt:

Unregelmäßiger Herzschlag ist wahrscheinlich einer der Gründe dafür, dass in diesem Jahr mehr Menschen als üblich gestorben sind

Als überzählige Sterbefälle oder zusätzliche Sterbefälle bezeichnet man die Zahl der Todesfälle, die über dem langfristigen Durchschnitt für eine bestimmte Woche oder einen bestimmten Monat des Jahres liegt.

Todesfälle aufgrund von Herzrhythmusstörungen sind wahrscheinlich einer der Gründe dafür, dass in diesem Jahr mehr Menschen als üblich gestorben sind – die Zahl liegt bisher weit über dem Durchschnitt.

Die Zahl der in England und Wales registrierten Todesfälle aufgrund von Herzrhythmusstörungen war nach Angaben des Office for National Statistics (ONS) in der ersten Jahreshälfte 2022 weit überdurchschnittlich hoch.

Die Todesfälle in dieser Kategorie wiesen im März und April die zweithöchste Übersterblichkeitsrate auf, nachdem sie im Februar die achthöchste und im Januar die vierthöchste gewesen war.

Im März wurden 234 und im April 138 überzählige Sterbefälle aufgrund von Herzrhythmusstörungen registriert.

In beiden Monaten war dies die zweithöchste Zahl an überzähligen Todesfällen nach Ursachen, nur übertroffen von den Todesfällen, die auf „nicht näher definierte Erkrankungen“ zurückzuführen sind – eine Definition, die häufig verwendet wird, um Symptome wie hohes Alter und Gebrechlichkeit zu erfassen.

Die Gesamtzahl der Todesfälle aufgrund von Herzrhythmusstörungen lag im März um 37,1 % und im April um 23,1 % über dem Durchschnitt – ein deutlicher Anstieg gegenüber 13,7 % im Januar und 9,2 % im Februar.

Die Prozentsätze blieben auch im Mai und Juni hoch (39,0 % und 17,9 %), aber die Zahl der überzähligen Todesfälle in dieser Kategorie war niedriger und lag an fünfter bzw. achter Stelle.

Andere führende Ursachen, die in diesem Jahr zu den überzähligen Todesfällen beigetragen haben, sind ischämische Herzkrankheiten, Diabetes sowie Demenz und Alzheimer-Krankheit.

Insgesamt wurden in England und Wales in der ersten Hälfte des Jahres 2022 3.848 überzählige Todesfälle registriert.

Sarah Caul, ONS-Leiterin der Mortalitätsanalyse, sagte, die Zahl sei „durch die unerwartet hohe Zahl von Todesfällen seit März getrieben worden, was durch eine Kombination von Faktoren verursacht werden könnte.

„In den Monaten März, April und Mai haben wir einen Anstieg der Todesfälle aufgrund von Herzrhythmusstörungen festgestellt, vorwiegend bei den über 80-Jährigen.

„Es müssen weitere Untersuchungen durchgeführt werden, um einen Zusammenhang zwischen den langfristigen Auswirkungen von Covid und der Zunahme der Todesfälle durch Herzerkrankungen zu verstehen.

Es ist auch möglich, dass es zu einer „Mortalitätsverschiebung“ gekommen ist, d. h. dass die Zahl der Todesfälle jetzt über dem Durchschnitt liegt, weil die Zahl der Todesfälle früher im Jahr unter dem Durchschnitt lag.

„Die überzähligen Todesfälle schwanken im Laufe der Zeit, und wenn man einzelne Monate im Jahr 2022 betrachtet, lag die Zahl der Todesfälle im Januar und Februar unter dem erwarteten Niveau“, fügte sie hinzu.

Die Gesamtzahl der in England und Wales registrierten Sterbefälle lag im Januar um 10,3 % und im Februar um 7,3 % unter dem Durchschnitt, während sie von März bis Juni in jedem Monat über dem Durchschnitt lag.

Im Mai und Juni war die Übersterblichkeit mit 15,4 % und 8,6 % über dem Durchschnitt besonders hoch.

Covid-19 war nur teilweise für die zusätzlichen Todesfälle in den letzten Monaten verantwortlich, so das ONS.

Von den 6 473 zusätzlichen Todesfällen im Mai waren mehr als drei Viertel (4 897 oder 76 %) nicht auf das Coronavirus zurückzuführen.

Im Juni war der Anteil sogar noch höher: 82 % waren nicht auf Covid-19 zurückzuführen (2 900 von 3 516).