Slowakischer Premierminister verbindet Covid-Impfstoffe mit kardiovaskulären Todesfällen

Der slowakische Premierminister Robert Fico räumte kürzlich in einer Rede im Parlament ein, dass die Zahl der Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufgrund von Impfungen zugenommen habe. Er bezeichnete die COVID-19-Impfstoffe als „experimentell“ und „unnötig“.

Wenige Wochen vor seiner Rede kündigte er zudem an, dass er gegen eine Ausweitung der Kompetenzen der WHO sei. Die Abgeordneten seiner Partei würden internationale Abkommen mit der WHO nicht unterstützen, betonte er.

„Solch ein Unsinn kann nur von skrupellosen Pharmaunternehmen erfunden werden, die langsam merken, dass einige Regierungen gegen eine Impfpflicht sind“, zitiert die Zeitung The Epoch Times den slowakischen Premier.

Derzeit laufen Verhandlungen über eine umfassende Überarbeitung der internationalen Gesundheitsleitlinien und den Abschluss eines vollkommen neuen globalen Pandemievertrags.

In der Slowakei wird derzeit ein Ausschuss zur Bewertung des Corona-Ansatzes eingerichtet. Der Ausschuss soll prüfen, ob die während der Corona-Pandemie ergriffenen Maßnahmen rechtmäßig, effizient und wirksam waren. Laut Fico war der Ansatz durch die Unfähigkeit gekennzeichnet, die Grundrechte und -freiheiten zu schützen.

Er kritisierte Bundesgesundheitsministerin Ursula von der Leyen dafür, dass sie die SMS mit Pfizer-Chefin Bourla über den Kauf des Corona-Impfstoffs zurückgehalten habe. „Die Menschen haben ein Recht darauf, zu erfahren, warum sie mit experimentellen, nicht getesteten Impfstoffen geimpft wurden, warum im ganzen Land Tests durchgeführt wurden und wie viel Geld das alles gekostet hat“.

Fico wirft der Vorgängerregierung vor, dass die Zahl der Todesfälle seit 2020 um 21.000 gestiegen sei.