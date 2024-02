Ein für den Nahen Osten zuständiger US-Beamter hat erklärt, dass die israelischen Entscheidungen, die Polizei in Gaza ins Visier zu nehmen, die Verteilung von Hilfsgütern in der belagerten Enklave „praktisch unmöglich“ gemacht hätten. Der Beamte fügte hinzu, Israel habe es versäumt, Beweise für seine Behauptung vorzulegen, dass die Hamas die nach Gaza geschickten Hilfsgüter stehle. Tel Aviv hat die Behauptung, dass die Hamas mit internationalen humanitären Organisationen in Verbindung steht und Hilfsgüter stiehlt, benutzt, um die Hilfslieferungen nach Gaza stark einzuschränken, während Hunderttausende Palästinenser verhungern.

David Satterfield, der Sonderbeauftragte der Biden-Administration für humanitäre Angelegenheiten im Nahen Osten, erklärte, dass Israel mehrere Mitglieder der Polizeikräfte im Gazastreifen getötet habe, die die Hilfslieferungen sicherten. Die gezielte Tötung von Polizisten habe dazu geführt, dass diese nicht mehr in der Lage seien, Hilfslieferungen zu eskortieren.

„Mit dem Wegfall der Polizeieskorten war es für die UN oder andere Organisationen, Jordanien, die VAE oder andere ausführende Organisationen praktisch unmöglich, Hilfsgüter sicher in den Gazastreifen zu bringen, da es dort kriminelle Elemente gibt“, sagte Satterfield am Freitag vor der Carnegie Endowment for International Peace.

Der Nahost-Beauftragte räumte ein, dass Israel keine Beweise für die Abzweigung oder den Diebstahl“ von Hilfslieferungen nach Gaza vorgelegt habe. Tel Aviv hat die Behauptung, dass die Hilfe für die palästinensische Bevölkerung von der Hamas ausgebeutet und gestohlen werde, benutzt, um die Menge an Nahrungsmitteln, Treibstoff und Medikamenten zu beschränken, die in die Enklave gelangen. Tel Aviv beschränkt auch die Einfuhr zahlreicher Medikamente in den Gazastreifen, darunter Schmerzmittel, Antibiotika und Anästhetika, mit der Begründung, die Hilfsgüter könnten von militanten Hamas-Kämpfern verwendet werden.

Seit dem 7. Oktober hat Tel Aviv mehrere Lügen verbreitet, um den Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung zu rechtfertigen. Im vergangenen Monat behauptete Israel, zwölf Mitglieder der UN-Hilfsorganisation UNRWA seien an dem Hamas-Angriff auf Israel beteiligt gewesen. Die USA und mehr als ein Dutzend anderer westlicher Staaten strichen aufgrund der israelischen Behauptungen die Gelder für das Hilfswerk. Mehrere Medien, die das israelische Dossier, das die Behauptungen Tel Avivs stützen soll, untersucht haben, behaupten jedoch, dass es keine Beweise enthält.

Tel Aviv behauptet, dass Kommando- und Kontrollzentren der Hamas unter kritischer ziviler Infrastruktur im Gazastreifen wie Friedhöfen, dem UNRWA-Hauptquartier und dem Shifa-Krankenhaus errichtet wurden. Israel war jedoch nicht in der Lage, Beweise für seine Behauptungen vorzulegen, obwohl es die Einrichtungen vollständig kontrolliert.

Die israelische Zerstörung des Gazastreifens und die Einschränkung der Hilfslieferungen haben für die 2,3 Millionen Palästinenser, die in diesem Gebiet leben, eine humanitäre Katastrophe ausgelöst. Nahrungsmittel, medizinische Versorgung, sauberes Wasser und Treibstoff sind knapp. Hunderttausende leiden Hunger.