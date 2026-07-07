So drängt die EU Urlauber in die biometrische Falle

Die Europäische Union wollte das Reisen schneller, sicherer und digitaler machen. Das Ergebnis sind derzeit stundenlange Warteschlangen, verpasste Flüge und Flughäfen am Limit. Das neue biometrische Entry/Exit-System (EES), das Fingerabdrücke und Gesichtsbilder von Reisenden aus Nicht-EU-Staaten erfasst, sorgt europaweit für massive Störungen. Airlines und Flughafenverbände fordern inzwischen sogar eine teilweise Aussetzung des Systems während der Hauptreisezeit. (The Guardian)

Doch die aktuellen Probleme werfen eine grundsätzliche Frage auf:

Werden Reisende schrittweise daran gewöhnt, ihre biometrischen Daten als Voraussetzung für ungehindertes Reisen zu akzeptieren?

Die Europäische Union erzeugt lange Warteschlangen an Flughäfen, um die Menschen dazu zu bringen, mehr biometrische Kontrollen und digitale Überwachung zu akzeptieren.



Zuerst schaffen sie das Problem, lassen Frustration wachsen, und präsentieren dann erweiterte Kontrollen als… pic.twitter.com/MyJLxkFboU — Augen Auf Medien Analyse 👁👁 #Frieden! (@AugenAufMedienA) July 6, 2026

Offiziell dient das System der „Grenzsicherheit“ und soll irreguläre Einreisen sowie Identitätsbetrug erschweren. Kritiker sehen darin jedoch einen weiteren Schritt hin zu einer umfassenden biometrischen Erfassung der Bevölkerung.

Die Debatte ist deshalb brisant, weil biometrische Daten – anders als ein Passwort – nicht geändert werden können. Wer einmal Fingerabdrücke oder Gesichtsmerkmale in einer Datenbank hinterlegt, kann diese nicht einfach zurücksetzen.

Während Flughäfen vor einem Kollaps der Grenzkontrollen warnen und Fluggesellschaften wegen stundenlanger Wartezeiten Alarm schlagen, hält die EU-Kommission grundsätzlich am System fest. Technische Probleme und Personalmangel seien lösbar, das Ziel bleibe die vollständige Einführung des digitalen Grenzsystems.

Für Kritiker ist der Fall beispielhaft für eine grundsätzliche Entwicklung: Immer häufiger werden digitale Kontrollsysteme zunächst mit Sicherheits- oder Effizienzargumenten eingeführt. Erst wenn sie etabliert sind, werden sie zum neuen Standard.

Die eigentliche Frage lautet daher nicht nur, ob das System funktioniert – sondern wie weit Staaten künftig gehen dürfen, wenn biometrische Identität zur Voraussetzung für alltägliche Freiheiten wie das Reisen wird.