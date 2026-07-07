Von Larry C. Johnson

Angesichts der westlichen Propaganda, die das Leben in Russland als Horrorszenario aus wirtschaftlichem Chaos und Entbehrung darstellt, habe ich mich entschlossen, einen Artikel zu veröffentlichen, den mir ein im Ausland lebender Amerikaner, der derzeit in Simferopol wohnt, zugesandt hat. Nennen wir ihn Dan. Viel Spaß beim Lesen:

Vor etwas mehr als einem Jahr verließen meine Frau und ich die USA, um nach Russland zu ziehen. Wir hatten gerade unser Unternehmen geschlossen, den Großteil unseres Besitzes verkauft und einen neuen Lebensabschnitt begonnen. Für diesen Schritt gab es zwei Gründe: zum einen, um die 86-jährige Mutter meiner Frau zu pflegen, und zum anderen, um ein neues Visum zu nutzen, das Russland seit Kurzem für Westler anbietet – das sogenannte „Shared Values Visa“. Schon seit meiner Studienzeit, als ich zwei Kurse zur russischen Kultur belegte, interessierte ich mich für dieses Land. Dieses Interesse veranlasste mich dazu, eine slawische Ehefrau zu suchen, als ich mich Anfang 30 endlich dazu entschloss. Meine Frau stammt aus der Stadt Cherson in der Ukraine. Abgesehen von den ersten beiden Jahren unserer 25-jährigen Ehe, die wir in ihrer Heimatstadt verbrachten, lebten wir in den USA. Wir haben keine großen Pläne für die Zukunft, außer bei Mama zu leben, solange sie noch da ist.

Derzeit leben wir in Simferopol, der Hauptstadt der Krim, die eine Partnerstadt der Hauptstadt unseres Heimatstaates in den USA ist – oder zumindest war. Die beiden Städte sind ähnlich groß und liegen auf dem Globus auf demselben Breitengrad. Ich habe noch keine anderen Amerikaner getroffen, die in dieser Stadt leben, und auch noch nie von ihnen gehört. Wir haben hier jedoch viele Einheimische kennengelernt, sei es durch die Kirche oder durch Begegnungen im Alltag. Einige von ihnen sind unsere Freunde geworden. Wir mieten eine Wohnung in einem kleinen Stadtteil im Zentrum der Stadt. Ich schätze, dass in den etwa 20 Wohnblocks in dieser Gegend 5.000 Menschen leben.

Die Russen – ich verwende den Begriff hier im weiteren Sinne für alle, die hier langfristig ansässig sind – haben uns sehr herzlich aufgenommen. Wenn sie erfahren, dass wir aus den USA kommen, sind sie sehr daran interessiert, sich mit uns zu unterhalten, und fast alle sind überrascht, Amerikaner zu treffen. Sie hegen keine Vorurteile gegen uns; im Gegenteil, sie haben nach wie vor Respekt vor unserem Land und unserem Volk. Das überrascht mich ein wenig angesichts des aktuellen Krieges, der zumindest teilweise zwischen unseren beiden Nationen ausgetragen wird. Vielleicht ist diese Wohlwollen auf den jüngsten Führungswechsel in Amerika zurückzuführen, das bis vor kurzem eine freundlichere Haltung gegenüber Russland an den Tag legte als die vorherige Regierung. Es wäre verständlich, wenn sich diese Haltung hier im Laufe der Zeit ändern würde, obwohl ich nach wie vor glaube, dass wir hier gut behandelt würden, da die Russen ein rücksichtsvolles und gastfreundliches Volk sind und wir zudem die im Westen vorherrschende Haltung gegenüber ihrem Land nicht teilen. Hier herrscht keine gegenseitige Feindseligkeit, wie sie viele im Westen und in der Ukraine gegenüber Russland und den Russen empfinden. Während beispielsweise die russische Sprache in weiten Teilen der Ukraine verboten ist – einschließlich Bücher in russischer Sprache (wir wollten vor ein paar Jahren ein solches Buch an die beste Freundin meiner Frau in der Ukraine schicken, erhielten aber die Auskunft, es würde an der Grenze beschlagnahmt werden) –, sieht man hier und da in Simferopol immer noch ukrainische Beschriftungen in Geschäften.

Ich erinnere mich daran, als die Krim 2014 wieder Teil Russlands wurde. Damals war ich etwas bestürzt. In den letzten vier Jahren haben sich meine Einstellung und meine Einstellung gegenüber Russland jedoch gewandelt. Als Herr Johnson mir die Möglichkeit anbot, einen Artikel über das Leben hier zu schreiben, zögerte ich zunächst, da ich mir über den Nutzen unsicher war, entschied dann aber, dass meine Perspektive zumindest interessant und vielleicht sogar für manche im Westen hilfreich sein könnte, was die hier lebenden Menschen betrifft. Mir ist klar, dass mir viele nicht glauben werden, wenn ich sage, dass wir hier noch niemanden getroffen haben, der in den Einflussbereich der Ukraine zurückkehren möchte. Auch wenn das Leben für viele Menschen auf der Krim aufgrund des Krieges derzeit nicht einfach ist und es im Moment eine Herausforderung ist, ein Unternehmen zu führen, ziehen es die Menschen dennoch bei weitem vor, zu Russland zu gehören, und würden bei dem Gedanken, wieder Teil der Ukraine zu sein, zurückschrecken. Ich habe allerdings einen Mann getroffen – einen Wissenschaftler aus der Zeit der Sowjetunion und heute Kleinunternehmer –, der seinen russischen Pass gegen meinen amerikanischen eintauschen wollte, um in seiner Heimat den amerikanischen Traum zu verwirklichen, aber das ist eine andere Geschichte.

Seit die Krim zu Russland gehört, haben sich hier, soweit ich das verstehe, viele Dinge verbessert. Einer der auffälligsten Unterschiede hier im Vergleich zu vor 2014 – so wurde mir gesagt – und im Gegensatz zu den meisten Teilen der heutigen USA ist der große Aufwand, den die Regierung betreibt, um ihre Städte sauber zu halten und das Ambiente im Freien zu verbessern, was die Menschen dazu ermutigt, Zeit in der Natur zu verbringen, und ihre Lebensqualität steigert. Die Parks wurden größtenteils neu gestaltet und sind viel schöner als die meisten, an die ich mich aus Amerika erinnere; die Straßen werden sauber gehalten, und die Innenstädte sind auf sehr hohem Niveau verschönert. Obdachlosigkeit und öffentlicher Drogenkonsum kommen so gut wie nicht vor, und auch Kriminalität und Korruption wurden in den letzten Jahren erheblich eingedämmt. Kürzlich hörte ich ein Interview mit Oberst Douglas Macgregor, einem ehemaligen Offizier der US-Armee, der meiner Meinung nach über ein gutes Geschichtsverständnis verfügt. Darin erwähnte er, dass sich die Menschen in Deutschland vor 25 Jahren noch wohlgefühlt hätten, um 3 Uhr morgens durch ihre Städte zu gehen, heute sei das jedoch nicht mehr der Fall. Im heutigen Russland hätte ich keine Angst, mitten in der Nacht in einer Stadt spazieren zu gehen. Vielleicht liegt das größtenteils an meinem Glauben an einen souveränen Beschützer, aber ich halte es auch unabhängig davon nicht für leichtsinnig, dies zu tun.

Es ist wahrscheinlich wahr, dass im Vergleich zum Westen ein geringerer Prozentsatz der Menschen, die in Russland leben, den Luxus des Lebens genießt, aber als Anhänger der Grundsätze des christlichen Glaubens halte ich das nicht unbedingt für eine schlechte Sache. Trotz all ihres materiellen Reichtums und ihres bequemen Lebens sehe ich nicht, dass die Westler zufriedener sind als die Russen, die ich kennengelernt habe. Die Grundbedürfnisse des Lebens sind hier sehr günstig, auch wenn die Annehmlichkeiten, an die wir uns im Westen gewöhnt haben, für viele unerreichbar sind. Ohne solche überflüssigen Dinge hat man meiner Meinung nach hier bessere Chancen, ein einfacheres Leben zu genießen, und laut meinem Freund Joe, der aus Algerien stammt und seit seiner Heirat mit einer Russin vor sieben Jahren hier lebt, pflegen die Menschen hier tiefere Beziehungen als im Westen. Ich habe keinen Grund gesehen, ihm zu widersprechen.

Ich will damit nicht sagen, dass das Leben hier perfekt ist. Eine traurige Sache, die meine Frau, deren Vater Polizist war, oft zu korrigieren versucht, ist die Menge an Schimpfwörtern, die Jugendliche in der Öffentlichkeit benutzen. Das ist eine Schande für eine sich zum Christentum bekennde Nation, aber vielleicht wird sich das in Zukunft bessern. Vielleicht ist es in größeren Städten im Westen nicht so anders, aber wir kommen aus einer Kleinstadt, in der das nicht so üblich war. Aber abgesehen davon und von ein paar anderen Dingen habe ich eher das Gefühl, dass das Leben, wie man es üblicherweise definiert, hier besser ist, und ich hätte nichts dagegen, den Rest meiner Tage in Russland zu verbringen. Mir gefällt es hier. Da meine Frau immer mehr Freunde findet, schließt sie sich allmählich auch meiner Ansicht an, und möglicherweise, wenn es erlaubt ist, werden wir genau das tun – so Gott will.