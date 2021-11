So, jetzt geht’s los. Es ist Winter Nummer 3 der unendlichen apokalyptischen Virus-Saga!

Von CJ Hopkins: Er ist ein preisgekrönter amerikanischer Dramatiker, Romanautor und politischer Satiriker, der in Berlin lebt. Seine Theaterstücke sind bei Bloomsbury Publishing und Broadway Play Publishing, Inc. erschienen. Sein dystopischer Roman, Zone 23, ist bei Snoggsworthy, Swaine & Cormorant erschienen. Die Bände I und II seiner Consent Factory Essays werden von Consent Factory Publishing veröffentlicht, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Amalgamated Content, Inc. Er kann unter cjhopkins.com oder consentfactory.org erreicht werden.

Ja, das apokalyptische Virus, das Virus, das bei etwa 95 % der Infizierten leichte bis mittelschwere Symptome oder häufig überhaupt keine Symptome hervorruft, dessen allgemeine Sterblichkeitsrate bei 0,1 % bis 0,5 % liegt und dessen Sterblichkeitsprofil mehr oder weniger genau dem der anderen entspricht. 5 % beträgt und deren Sterblichkeitsprofil mehr oder weniger genau dem normalen Sterblichkeitsprofil entspricht usw., die aber dennoch die radikale Umwandlung der Gesellschaft in eine abgeschottete totalitäre Dystopie und die Zwangs „impfung“ jedes einzelnen Menschen auf dem Planeten erfordert, einschließlich natürlich der Kinder (siehe z.B., siehe z.B. das obige Foto), ganz zu schweigen von der systematischen Dämonisierung und Verfolgung aller, die sich weigern, sich der oben erwähnten „radikalen Umgestaltung der Gesellschaft“ oder „der Wissenschaft“ anzupassen, sie in Frage zu stellen, ihr zu widersprechen oder, Gott steh uns bei, gegen sie zu protestieren (d.h. was auch immer die CDC beschließt, als „Wissenschaft“ auszugeben, um den global-kapitalistischen herrschenden Klassen an einem bestimmten Tag zu gefallen).

Ich werde noch ein bisschen mehr darüber schimpfen und Ihnen noch ein paar erschreckende Bilder zeigen, aber zuerst die Nachrichten …

Ich habe wieder einige Interviews geführt. Hier ist eines, das ich mit Charles Eisenstein geführt habe, einem interessanten Autor, Aktivisten und Redner, der unter anderem über menschliche Zivilisation, Spiritualität, Ökologie, Anti-Konsumismus und Interdependenz schreibt. Wir sind ein wenig philosophisch geworden, Charles und ich:

Hier ist eines, das ich mit James Delingpole gemacht habe, der (das versteht sich von selbst) der leibhaftige Teufel ist (und dessen Hund ein bisschen furzig war). Wir haben uns für eine Art „Noir“-Ästhetik entschieden, die man sich auf The Delingpod anhören kann, wenn man nicht auf so etwas steht.

Oh, und ich habe gerade einen Podcast mit der berühmten Journalistin und Produzentin Trish Wood gemacht, der in ein paar Tagen erscheinen sollte. Hören Sie sich ihren Podcast „Trish Wood is Critical“ an.

Und das war’s auch schon mit den Nachrichten. Also … OK, zurück zu den Tiraden und den gruseligen Bildern!

Hier ist ein gutes Bild. Dies ist eine Karikatur, die in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, einer der großen Zeitungen hier in New Normal Germany, erschienen ist. Sie zeigt jemanden, der ein Ego-Shooter-Spiel spielt, in dem die Ziele „die Ungeimpften“ sind. (Übersetzt: „Ich hab dich, Impfverweigerer!“; „Ein Volltreffer unter dem Weihnachtsbaum!“).

Hier ist ein weiteres Bild. Dieses zeigt Arbeiter, die auf einem der Weihnachtsmärkte im Freien Zäune aufstellen, um „die Ungeimpften“ von den „guten Deutschen“ zu trennen. Selbst wenn man die offizielle Covid-Erzählung wortwörtlich glaubt, gibt es natürlich keinen anderen Grund dafür, als Menschen zu dämonisieren, zu demütigen und zu verfolgen, die sich weigern, Befehle zu befolgen und sich der neuen offiziellen Ideologie anzupassen.

Das sollte Ihnen einen Eindruck von der Atmosphäre hier in New Normal Germany vermitteln. Ich kann nicht sagen, dass es mir besonders gut gefällt. Aber ich war noch nie ein Fan von Segregation, hirnlosem Fanatismus, Massenhysterie, Zensur, Totalitarismus und solchen Dingen.

OK, noch ein Bild und das war’s. Dieses Bild ist nicht so beängstigend. Es ist eher eine Erinnerung daran, dass ich zwischen den Consent Factory-Kolumnen viel in den sozialen Medien mache, vor allem auf Twitter, aber auch auf Facebook. Wenn Sie also diese Dämonenplattformen nutzen, sollten Sie der Consent Factory folgen und/oder sich mit mir „anfreunden“, um das ganze Paket zu bekommen. Zum Beispiel:

Lassen Sie sich nicht von Impfgegnern-Desinformationisten täuschen! Herzinfarkte sind völlig normal und nichts, wovor man Angst haben muss! Viele Arten von Herzinfarkten sind sogar gut für Sie! Der Wissenschaft zufolge ist Myokarditis „nicht einmal eine Krankheit“.

Und schließlich, Spaß beiseite, wenn du einer meiner alten Freunde oder Familienmitglieder bist, die fanatisch zur Neuen Normalität übergelaufen sind (oder auch nur ein Fanatiker der Neuen Normalität, den ich nicht persönlich kenne), und du aus irgendeinem unerklärlichen Grund dies immer noch liest, würde ich es wirklich zu schätzen wissen, wenn du nicht alle Kinder töten würdest, die du im Begriff bist zu töten, um alles zu rationalisieren, was du in den letzten 20 Monaten getan (und nicht getan) hast. Sie können immer noch an das apokalyptische Virus glauben, wenn Sie wollen, und Ihre medizinisch aussehende Maske tragen und so weiter. Ich bitte Sie nur, sich einen Moment Zeit zu nehmen, den Fernseher auszuschalten, ein wenig zu recherchieren und darüber nachzudenken, was Sie im Begriff sind zu tun, bevor Sie noch mehr Kinder „impfen“, als Sie bereits haben. Ich gebe Ihnen sogar einen Link zu einem BBC News Artikel, der den Irrsinn der Massenimpfung“ von Kindern aufzeigt, denn ich weiß, dass Sie nichts glauben, was nicht von den Konzern- oder Staatsmedien verbreitet wird.

Wenn Sie alles andere in diesem Newsletter ignorieren, lesen Sie wenigstens diesen Artikel. Lesen Sie ihn jemandem laut vor. Und dann erklären Sie ihm, warum Sie die Kinder massenhaft „impfen“ wollen.

Im Ernst, bitte tun Sie das … denn die toten Kinder werden mir das Herz brechen.

Viele Grüße aus dem sonnigen Berlin,

CJ