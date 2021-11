Der wahre Anthony Fauci

mercola.com

Fauci ist der bestbezahlte Bundesangestellte in den USA, und 68% seines Gehalts von 437.000 Dollar pro Jahr stammen aus der Biowaffenforschung

Anstatt die öffentliche Gesundheit zu schützen, hat Dr. Anthony Fauci die National Institutes of Health in einen Inkubator für pharmazeutische Produkte verwandelt und im Grunde das ganze Land an die Pharmaindustrie verkauft

Fauci hatte seine Hand im Spiel, als es darum ging, den Goldrausch der Impfstoffe anzuheizen. Im Jahr 2000 traf er sich mit Bill Gates, der ihn um eine Partnerschaft mit den NIH bat, um die Welt mit einer Reihe neuer Impfstoffe zu versorgen. Im Jahr 2009 wurde diese Vereinbarung zum „Jahrzehnt der Impfstoffe“ umbenannt, mit dem Ziel, bis zum Jahr 2020 für alle Erwachsenen und Kinder auf der Welt eine Impfpflicht einzuführen.

Einer der dunkelsten Flecken auf Faucis Karriere, abgesehen von seiner Rolle bei der COVID-Pandemie, war sein Umgang mit der HIV-Epidemie. Fauci unterdrückte die Verwendung neuartiger Medikamente und konzentrierte sich auf AZT, ein giftiges Medikament, das schätzungsweise 300.000 AIDS-Patienten das Leben gekostet hat.

Die Ähnlichkeiten zwischen dem AZT-Skandal und dem, was heute mit dem COVID-Impfstoff und Remdesivir geschieht, sind frappierend. Auch hier hat Fauci alle Behandlungen mit kostengünstigen und ungiftigen Medikamenten unterdrückt. Die US-Steuerzahler haben für die Forschung bezahlt, während die Pharmakonzerne die Gewinne eingestrichen haben, während sie für Verletzungen und Todesfälle nicht haftbar gemacht werden.

In diesem Interview spricht Robert F. Kennedy Jr., ein Umweltaktivist und Anwalt, der zum ultimativen Freiheitskämpfer wurde, über sein neuestes Buch „The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health“ (Bill Gates, Big Pharma und der globale Krieg gegen die Demokratie und die öffentliche Gesundheit), das Sie unbedingt lesen sollten, wenn Sie mehr über die Hintergründe dieses gigantischen Betrugs erfahren möchten. Wir könnten stundenlang darüber reden, ohne auch nur einen Bruchteil dessen zu behandeln, was in diesem Buch steht, das Kennedy eine „vernichtende Anklage gegen Tony Fauci“ nennt.

Kurz und bündig beschreibt Kennedy, wie Fauci die National Institutes of Health in einen Inkubator für pharmazeutische Produkte verwandelte und im Grunde das ganze Land an die Pharmaindustrie verkaufte. Das Buch ist eine unglaublich gut referenzierte Aufzeichnung seiner Geschichte der Dezimierung der menschlichen Gesundheit und entlarvt ihn als einen selbstsüchtigen Scharlatan.

Tony Fauci schuf im Grunde diese Vorlage, die er dann in den nächsten 45 Jahren nutzte, um ein toxisches Medikament nach dem anderen zu entwickeln. Er tötete die frühzeitige Behandlung, und er tötete jedes Protokoll, das mit seinem pharmazeutischen Unternehmen konkurrierte. Viele Menschen sind [infolgedessen] gestorben. ~ Robert F. Kennedy Jr.

Besonders gut gefiel mir, wie Kennedy Fauci in den Kontext von Rockefellers Erbe in Bezug auf Bill Gates stellte, der vor über 20 Jahren eine Allianz mit Fauci einging. Rockefeller hat uns vor einem Jahrhundert auf den Weg giftiger, profitorientierter Medikamente gebracht, die aus den Nebenprodukten der Ölraffinerie synthetisiert werden, und Gates hat dort weitergemacht, wo er aufgehört hat, und dann intensiv mit Fauci zusammengearbeitet.

Das Jahrzehnt der Impfstoffe

Fauci wiederum hatte seinen Anteil an der Entstehung des Impfstoff-Goldrausches. Im Jahr 2000 traf er sich mit Bill Gates, der darum bat, mit den NIH zusammenzuarbeiten, um die gesamte Weltbevölkerung mit einer Reihe neuer Impfstoffe zu impfen. Im Jahr 2009 wurde diese Vereinbarung in „Jahrzehnt der Impfstoffe“ umbenannt, mit dem Ziel, bis zum Jahr 2020 für alle Erwachsenen und Kinder auf der Welt eine Impfpflicht einzuführen.

Ich zeige, wie sie die Pandemie-Simulationen nutzen und dabei sehr eng mit den Geheimdiensten, den großen Medienunternehmen und den großen Pharmaunternehmen zusammenarbeiten, sagt Kennedy.

Gates nennt das, was er tut, Philanthropie-Kapitalismus, [die Idee, dass] man Philanthropie nutzen kann, um Geld zu verdienen. Er hatte eine Stiftung, in der er 50 Milliarden Dollar an steuerfreiem Geld gebunkert hat. Und er hat weiterhin die absolute Kontrolle darüber. Er nutzt dieses Geld, um die Kontrolle über die Gesundheitsbehörden in unserem Land und die Weltgesundheitsorganisation zu erlangen. Er hat viele seiner eigenen [Organisationen] mit Dr. Fauci und viele dieser quasi-staatlichen Agenturen gegründet, von denen die Leute glauben, sie seien staatlich. In Wirklichkeit handelt es sich um Tarnorganisationen der Pharmaindustrie wie GAVI und SEPI …

Er nutzt diese Batterie und diese Kontrolle über die WHO, um die pharmazeutische oder medizinische Politik, die öffentliche Gesundheitspolitik rund um den Globus so zu gestalten, dass die Gewinne aus seinen Beteiligungen an diesen großen Pharmaunternehmen maximiert werden. Ich zeige auch, dass er gleichzeitig das Gleiche tut, um die weltweite Nahrungsmittelversorgung zu kontrollieren … [Er] versucht wirklich, sowohl die öffentliche Gesundheit als auch die Lebensmittelpolitik so zu verändern, dass die Unternehmen, in die er investiert hat und mit denen er zusammenarbeitet, davon profitieren.

Faucis tödlicher Umgang mit der AIDS-Epidemie

Gates hat Fauci jedoch nicht auf die dunkle Seite gelockt. Fauci hatte bereits Jahrzehnte damit verbracht, mit dem Leben von Menschen zu spielen und die öffentliche Gesundheit dem Profit zu opfern. Einer der dunkelsten Flecken auf Faucis Karriere, abgesehen von seiner Rolle bei der COVID-Pandemie, war sein Umgang mit der HIV-Epidemie.

Die ersten Fälle von AIDS traten 1981 auf. Anfangs wurde das AIDS-Programm vom Nationalen Krebsinstitut geleitet, einem separaten Institut innerhalb des Gesundheitsministeriums (Health and Human Services Department, HHS). Man ging allgemein davon aus, dass AIDS eine chemische Ursache hatte, die durch Drogenkonsum verursacht wurde. Das änderte sich, als das HIV-Virus entdeckt wurde.

Fauci begann seine Tätigkeit für das NIH 1968 als klinischer Mitarbeiter im Labor für klinische Untersuchungen am Nationalen Institut für Allergie und Infektionskrankheiten (NIAID). Er wurde 1984, ein Jahr nach der Entdeckung des HIV-Virus, zum Direktor des NIAID ernannt und 1988 zum Direktor des Office of AIDS Research, als dieses Amt eingerichtet wurde. Wie Kennedy erklärt, baute Fauci das NIAID im Wesentlichen um ein AIDS-Medikament namens AZT herum auf.

AZT war eine Chemotherapieformulierung, die so giftig war, dass sie alle Ratten tötete, wenn man sie ihnen verabreichte. Der Erfinder von AZT war der Meinung, dass es für den menschlichen Gebrauch unsicher sei, also hat er es nicht einmal patentieren lassen“, sagt Kennedy. Schon sehr früh hatte das National Cancer Institute herausgefunden, dass AZT, wenn man es in eine HIV-Kultur gab, das HIV tötete, was nicht überraschend war. Es tötete alles, was es berührte. Also schloss sich Fauci mit dem Hersteller von AZT zusammen … Er leitete diese Formulierung durch den Zulassungsprozess und versuchte, sie im Schnellverfahren zu entwickeln. Bei den klinischen Versuchen hat er furchtbar geschummelt.

In den klinischen Versuchen war es für alle tödlich. Es tötet buchstäblich jeden, der es einnimmt. Aber es gelang ihm, die Menschen in der Behandlungsgruppe am Leben zu erhalten, indem er ihnen Unmengen von Bluttransfusionen gab. Das hält sie acht Wochen lang am Leben, und auf der Grundlage dieser achtwöchigen Studie erhielt er die Zulassung für AZT. Das war beispiellos. Wie Kary Mullis, der den Nobelpreis für die Entdeckung der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) erhielt, sagte, soll man jedes Chemotherapeutikum zwei Wochen lang verabreichen. Die Chemotherapie ist so konzipiert, dass sie jede Zelle im Körper abtötet, aber hoffentlich tötet sie zuerst die Tumorzellen, sodass man die Person von der Therapie absetzen kann. Wenn man es richtig anstellt, stirbt der Tumor ab, und die Person stirbt nicht.

Wenn man jemanden lebenslang damit behandelt, wie Tony Fauci es tat, wird jeder einzelne von ihnen sterben. Und genau das ist passiert. In der Zwischenzeit gab es zu dieser Zeit viele Medikamente, die wiederverwendet wurden. Lokale Ärzte in San Francisco und New York, die die AIDS-Gemeinschaft behandelten, stellten fest, dass diese Medikamente die Symptome von AIDS behandelten und die Menschen vor dem Tod bewahrten. Fauci unternahm einen bewussten Kreuzzug, um diese Medikamente zu sabotieren und sicherzustellen, dass sie für Kranke nicht verfügbar waren, damit AZT die einzige Lösung sein würde. Und AZT war das teuerste Medikament der Geschichte. Es kostete 10.000 Dollar für einen Jahresvorrat [während es in der Herstellung nur 5 Dollar pro Dosis kostete, und die US-Steuerzahler bezahlten die gesamte Forschung und Entwicklung des Medikaments] …

Tony Fauci schuf im Grunde diese Vorlage, die er dann in den nächsten 45 Jahren nutzte, um ein toxisches Medikament nach dem anderen zu entwickeln. Er tötete die frühzeitige Behandlung, und er tötete jedes Protokoll, das mit seinem pharmazeutischen Unternehmen konkurrierte. Viele Menschen sind [infolgedessen] gestorben.

Obwohl mit AZT eine Menge Geld verdient wurde, verblasst es im Vergleich zu Pfizer, das mit seiner COVID-Spritze wie ein Räuber davonkam. Die US-Steuerzahler zahlten 20 Milliarden Dollar für die Finanzierung der Forschung und weitere 10 Milliarden Dollar für die Vermarktung der COVID-Spritze. Pfizer hat das meistverkaufte Medikament der Welt entwickelt und wird in diesem Jahr 35 Milliarden Dollar damit verdienen.1 Noch besser ist, dass es im Gegensatz zu AZT absolut risikofrei ist und Pfizer niemals wegen Verletzungen verklagt werden kann.

Alles in Faucis Karriere ist ein Murmeltiertag

Allein durch AZT sind schätzungsweise 330.000 Menschen gestorben. Insgesamt sind die Ähnlichkeiten zwischen dem AZT-Skandal und dem, was heute mit der COVID-Impfung und Remdesivir geschieht, frappierend. Auch hier hat Fauci von jeglicher Vorbeugung gegen COVID-19 und von jeglicher Behandlung mit kostengünstigen und relativ ungiftigen Medikamenten wie Hydroxychloroquin oder Ivermectin abgeraten.

Die US-Steuerzahler haben die Forschung finanziert, während die Pharmakonzerne mit den Impfungen in einem einzigen Jahr schätzungsweise 100 Milliarden Dollar Gewinn gemacht haben, ohne für Verletzungen und Todesfälle zu haften, obwohl die Menschen gezwungen werden, sie einzunehmen.

Alles in Tony Faucis Karriere ist wie ein Murmeltiertag“, sagt Kennedy. „Wieder und wieder und wieder wiederholt er dasselbe Verhalten und es zahlt sich aus. Und er hat diese Art zu reden, bei der er nie wirklich etwas sagt. Und diese Angewohnheit, einfach zu lügen und zu lügen und zu lügen … Ich wusste viel über die Geschehnisse während der HIV-Krise, weil mein Onkel, Ted Kennedy, damals den Vorsitz eines Gesundheitsausschusses innehatte. Teddy war der erste Präsidentschaftskandidat, der um die Stimmen der Homosexuellen warb, und ich leitete damals seine Kampagne …

Im Gesundheitsausschuss war seine Hauptsorge die meiste Zeit über AIDS. Darüber spreche ich in meinem Buch. Schließlich wurde Fauci vor den Kongress zitiert und wurde einfach filetiert. Henry Waxman und all diese bekannten demokratischen Kongressabgeordneten sagten: „Was zum Teufel machen Sie da? Sie haben nichts produziert. Sie sind völlig inkompetent.‘ Danach war seine Karriere vorbei, und er beschloss: „OK, ich werde daran arbeiten, diese wiederverwendeten Medikamente auf den Markt zu bringen.

Das tat er einige Jahre lang, und er hatte ein Projekt, ein zweigleisiges Projekt, bei dem man ohne klinische Studien und randomisierte, placebokontrollierte FDA-Studien eine Zulassung für diese Medikamente bekommen konnte, so dass die Leute sie versichern und bezahlen konnten. Ich habe mich also viele Jahre lang intensiv mit diesem Thema befasst und kenne Tony Fauci seit langem. Ich habe Einblicke in sein wahres Wesen, die den meisten liberalen Demokraten völlig unbekannt sind. Er ist das Gegenteil von allem, was sie glauben. Er ist der Architekt, der unser öffentliches Gesundheitssystem an die Pharmaindustrie ausgeliefert hat. Er kümmert sich nicht um die öffentliche Gesundheit. Und es gibt keinen Maßstab bei den NIH, an dem man ablesen könnte: Wir verbessern die öffentliche Gesundheit.

Die einzige Messlatte, die sie haben, ist: „Wie viele Impfstoffe haben wir verabreicht? Wie viele Medikamente haben wir verkauft? Wie viele Schmiergelder fließen in die Behörde? Wie ich in meinem Buch erkläre, ist diese Behörde zu einem Inkubator für die Pharmaindustrie geworden.

Gain-of-Function-Forschung unter Faucis Aufsicht

Fauci ist für ein Jahresbudget von etwa 6,1 Milliarden Dollar verantwortlich. Weitere 1,6 Milliarden Dollar erhält er vom Militär für die Biowaffenforschung, woher auch 68 % seines Gehalts von 437.000 Dollar pro Jahr stammen. (Fauci ist der bestbezahlte Bundesangestellte in den USA. An zweiter Stelle steht der Präsident mit 400.000 Dollar pro Jahr).

Deshalb musste er in Wuhan diesen Blödsinn mit dem Funktionsgewinn machen“, sagt Kennedy. „Er musste es tun, weil er sein Gehalt behalten musste. Und der größte Teil seines Gehalts stammt aus der Biowaffenforschung … Die Gain-of-Function-Forschung hat noch nie eine einzige wissenschaftliche oder medizinische Entwicklung hervorgebracht, die uns bei der Bekämpfung von Pandemien geholfen hätte. Nicht eine. Aber Fauci macht damit weiter, weil es für sein Gehalt entscheidend ist. Und es ist entscheidend für diesen Finanzierungsstrom.

Der größte Teil der Mittel des NIAID sollte dazu verwendet werden, die Gesundheit der Amerikaner zu erforschen und zu verbessern, um allergische Infektionskrankheiten und Autoimmunkrankheiten zu beseitigen. Stattdessen ist unter Faucis Aufsicht die Epidemie chronischer Krankheiten explodiert.

Und das, obwohl Fauci, Gates und der britische Wellcome Trust durch ihre Finanzierung 63 % der biomedizinischen Forschung auf der Welt kontrollieren. Im Laufe seiner Karriere hat Fauci allein über das NIAID mehr als 930 Milliarden Dollar an Forschungsgeldern verteilt. Man könnte sagen, dass sie wirklich alles kontrollieren, denn sie haben auch die Möglichkeit, die Finanzierung von Projekten, die sie nicht wollen, zu unterbinden.

Der rücksichtslose Fauci

Ein typischer Fall: 1989 geschah etwas, das eine Reihe von Epidemien auslöste: Autismus, Lebensmittelallergien, Tourette-Syndrom, Narkolepsie, ADS/ADHS, Sprachverzögerung, rheumatoide Arthritis und Autoimmunkrankheiten wie juveniler Diabetes. Sie alle tauchten um 1989 herum auf. Und warum? Was ist die Ursache dafür? Es ist Faucis Aufgabe, das herauszufinden, aber er weigert sich, und er hindert auch alle anderen daran, zu tief zu graben.

Tony Faucis Aufgabe ist es, zu sagen: Warum ist das passiert? Es muss ein Umweltgift sein. Gene verursachen keine Epidemien. Sie sorgen für die Anfälligkeit, aber sie können keine Epidemie auslösen. Man braucht ein Umweltgift. Wir müssen nur herausfinden, welches im Jahr ’89 begann und im selben Jahr allgegenwärtig wurde. Aber wenn jemand versucht, diese Studie durchzuführen, wird Fauci seine Karriere ruinieren.

Zu den Hauptverdächtigen gehören Impfstoffe, deren Zahl 89 dramatisch anstieg, und praktisch alle chronischen Krankheiten, die in die Höhe geschossen sind, werden in den Beipackzetteln der Hersteller als mögliche Nebenwirkungen aufgeführt. Auch das Herbizid Glyphosat wurde zu dieser Zeit allgegenwärtig, und 1993, als der RoundUp Ready-Mais erfunden wurde, explodierte es regelrecht. GVO, andere Pestizide, Ultraschall und PFOAs sind weitere potenzielle Verursacher.

Unsere Kinder schwimmen in einer giftigen Suppe herum. Und das kann alles sein, aber auch das eine oder andere, aber das lässt sich leicht herausfinden. Man muss nur die Wissenschaft bemühen. Und diese Wissenschaft ist leicht zu betreiben, aber sie wird nie betrieben, solange Tony Fauci im Amt ist, weil er nicht will, dass wir das wissen – weil das die Industrien sind, die er überlebt hat, indem er sie geschützt hat“, sagt Kennedy.

Fauci arbeitet im Auftrag von Big Pharma

Kennedy erklärt weiter, wie Fauci im Auftrag von Big Pharma arbeitet und warum er für die Pharmaindustrie so wichtig geworden ist.

Zwischen 2009 und 2016 wurden etwa 230 Medikamente von der FDA zugelassen, die alle aus seiner Werkstatt stammten. Er ist also ein Inkubator für Pharma. Und das macht er so: In seinem Labor hat er Petrischalen mit allen möglichen Viren, und er hat Wissenschaftler, die mit verschiedenen Molekülen und Giften herumspielen, die sie in eine Petrischale geben, um zu sehen, ob sie die Kultur abtöten. Wenn es die Kultur abtötet, dann hat er ein potenzielles antivirales Medikament.

Im nächsten Schritt wird es Ratten verabreicht, um zu sehen, ob es die Ratten tötet. Wenn die meisten Ratten überleben, hat man jetzt ein potenzielles Virostatikum, das auch beim Menschen wirken könnte. Dann gibt er es an eine große Universität weiter. Die Person, an die er es an der Universität weitergibt, ist normalerweise eine sehr mächtige Person. Es ist der Dekan der medizinischen Fakultät oder der Vorsitzende einer der Abteilungen, und sie leiten die klinischen Versuche, was äußerst lukrativ ist. Sie führen also die Phase-1-Studie durch und rekrutieren vielleicht 100 Personen für die Studie. Fauci gibt dem Studienleiter vielleicht 20.000 Dollar pro Rekrut. Die Universität sahnt davon 50 bis 75 % ab. Jetzt ist die Universität also in das System eingebunden.

Wenn das Medikament dann in Phase 1 und 2 funktioniert, müssen große Gruppen von Menschen – 10.000 Menschen – rekrutiert werden, und es geht um Hunderte von Millionen von Dollar. Und sie müssen ein pharmazeutisches Unternehmen einschalten, das jetzt etwa die Hälfte des Patents kontrolliert. Tony Faucis Agentur behält einen Teil des Patents. Zum Beispiel kassiert sie jetzt Lizenzgebühren für den Impfstoff Moderna [COVID]. [Das NIAID] erhält die Hälfte der Lizenzgebühren, also Milliarden von Dollar. Der Universitätsforscher behält einen Teil des Patents, so dass er nun dauerhaft an Tony Fauci gebunden ist und alles tun wird, was er sagt, und die Universität selbst erhält einen Teil des Patents.

Es sind also Hunderte von Millionen Dollar, die jedes Jahr an diese Universitäten fließen, zusätzlich zu den Zuschüssen, die Tony Fauci gewährt, und er kann all das abschneiden, wenn jemand an der Universität die falsche Studie durchführt. Sobald das Medikament die Phase 3 durchlaufen hat, wird es der US Food and Drug Administration vorgelegt. Das Gremium heißt VRBPAC [Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee], und das sind KEINE Leute, die für die FDA arbeiten. Es sind externe Personen, die hinzugezogen werden.

Und woher kommen sie? Es sind Tony Faucis Forschungsleiter von allen Universitäten, die an seinen anderen Projekten arbeiten, und sie werden hinzugezogen, um das Medikament abzusegnen … Sie genehmigen es und geben ihm eine Lizenz, weil sie wissen, dass ihr Medikament im nächsten Jahr vor diesem Ausschuss stehen wird, und sie wollen, dass der Ausschuss es absegnet. Dieser Ausschuss sagt also nie nein. Er gibt immer grünes Licht für alles, und er wird vollständig von Fauci kontrolliert. Er kontrolliert den gesamten Prozess …

Jeder Experte, den Sie auf CNN sehen, steht auf Tony Faucis Gehaltsliste, und CNN wird Ihnen das nie sagen. Es wird heißen: ‚Das ist ein unabhängiger Virologe, er ist Immunologe an der Baylor University oder in Stanford oder Harvard‘. Sie sagen Ihnen nicht, wo der Mann seine Brötchen verdient, und dass derjenige, der die Brötchen verdient, Tony Fauci ist, und zwar mit Ihren Steuergeldern. Das ganze System ist einfach festgelegt.

Faucis Vergangenheit und sein verdorbener Charakter holen ihn ein

Da immer mehr von Faucis Lügen und seiner Finanzierung von sadistischen Experimenten an Tieren und abgetriebenen Föten ans Licht kommen, sagt Kenney voraus, dass Fauci zum Rücktritt gezwungen sein wird, vor allem wenn das Buch herauskommt und die Menschen wirklich zu verstehen beginnen, was er all die Jahre getan hat.

Niemand, der nicht in seiner Seele ein Sadist ist, würde das Experiment [mit den von Sandfliegen gefressenen Beagles] zulassen“, sagt Kennedy. „Und doch hielt Tony Fauci dies für die beste Verwendung von 450.000 Dollar an US-Steuergeldern, bei all den schreienden Bedürfnissen im öffentlichen Gesundheitswesen. Aber es geht nicht nur um 450.000 Dollar. Millionen und Abermillionen [von Dollar] hat er in diese sadistischen Experimente gesteckt, bei denen sie Tiere zu Tode quälen. Wie auf einem Schulhof mit kleinen Jungen, die es nicht besser wissen und denen man sagen muss: ‚Das tut man keinem anderen Lebewesen an‘. Fauci hat diesen Instinkt nicht, es fehlt ihm daran.

Das erklärt, was er während der COVID-Kampagne getan hat: Er hat Millionen von Amerikanern eine frühzeitige Behandlung verweigert und sie gezwungen, in ihren Häusern zu leiden und zu sterben, oder an Beatmungsgeräten und Remdesevir, einem tödlich giftigen Medikament, anstatt behandelt zu werden und gesund zu sein. Und jeden Arzt zu bestrafen, zum Schweigen zu bringen, zu zensieren, ihm die Zulassung zu entziehen und ihn zu diskreditieren, der versucht zu sagen: „Moment mal, ich habe Patienten behandelt, und meine Patienten sterben nicht, weil ich Hydroxychloroquin, Ivermectin“ und eine ganze Reihe von neu entwickelten Medikamenten verwende, von denen wir jetzt wissen, dass sie praktisch alle COVID-Fälle behandeln.

Siebzig bis 90 % der COVID-Todesfälle und Krankenhausaufenthalte hätten verhindert werden können, und es gibt Hunderte von Studien, die dies belegen. Dennoch verbietet er den Menschen, dies zu tun. Das ist ein Soziopath … Und die Schließung von einer Million Geschäften, wird das wirklich Leben retten? Es gibt keine Studie, die darauf hindeutet … Wir haben 4,2 % der Weltbevölkerung, und wir hatten 14,5 % der Todesfälle. Warum hört jemand auf diesen Mann? Es gibt keinen Gesundheitsminister auf der Welt, der eine schlechtere Bilanz als Tony Fauci vorzuweisen hat.

Es gibt viele Länder, in denen die Sterblichkeitsrate pro Million Einwohner nur ein Hundertstel der unseren beträgt. Und wissen Sie was? Das sind vor allem die afrikanischen und asiatischen Länder, die wie selbstverständlich Ivermectin gegen Flussblindheit und Hydroxychloroquin zur Malariabekämpfung verabreichen.

Zur Untermauerung von Kennedys Behauptung, dass Fauci zum Rücktritt gezwungen werden wird, können Sie seine jüngste Befragung am 4. November 2021 durch Senator Rand Paul vor dem Kongress einsehen. Beeindruckend sind die Kommentare, in denen Fauci praktisch einhellig verunglimpft wird.

Faucis tödliche, illegale Experimente an Kindern

In seinem Buch enthält Kennedy ein Kapitel über einige von Fauci finanzierte Tierversuche. Er erzählt auch eine weitaus grausamere Geschichte, bei der die Versuchskaninchen schwarze und hispanische Kinder waren. Mindestens 85 dieser Kinder starben, aber die Zahl könnte sich auf etwa 1.000 belaufen. Fauci besorgte sich diese Kinder, indem er dafür sorgte, dass Kinder, die ihre Eltern durch AIDS verloren hatten, von Pflegefamilien in New York und sechs anderen Bundesstaaten zur Teilnahme an Medikamentenstudien eingeteilt wurden.

Diese Kinder hatten keinen Vormund, es handelte sich also um illegale Studien. Um eine klinische Studie an Kindern durchzuführen, muss ein Vormund bestellt werden, der die Interessen der Kinder über die der Pharmaunternehmen stellt. Fauci wollte das nicht, also ließ er diese Studien ohne einen gesetzlichen Vormund für eines dieser Kinder durchführen. Keiner hat auf sie aufgepasst. Die Studien wurden nicht einmal von zugelassenen medizinischen Fachleuten durchgeführt.

Es handelte sich hauptsächlich um dominikanische Einwanderer, die sehr mitfühlend waren und mittendrin entdeckten, dass sie angeheuert wurden, um diese Kinder als Versuchskaninchen zu behandeln, und dass sie eine große Anzahl von ihnen töteten. Viele der Kinder waren nicht einmal HIV-infiziert, sodass sie keinen Nutzen von dem illegalen Medikament hatten. Dennoch kam Fauci mit all dem ungestraft davon. Ich glaube, es gab für kurze Zeit eine Untersuchung des Kongresses, aber wie alles, was in seine Nähe gerät, versiegt sie irgendwie. Die BBC hat 2004 eine Dokumentation über diese Kinder mit dem Titel Guinea Pig Kids“ gedreht.

Sie interviewten diese Kinder, von denen [eines] sagte: Ich habe die Drogen genommen. Sie haben mich krank gemacht. Ich musste mich übergeben, konnte nicht essen, war ständig müde, hatte Schmerzen und weigerte mich, sie zu nehmen. Und als sie sich weigerten, wurden sie zu einem anderen von Tony Faucis leitenden Prüfärzten an der Columbia Presbyterian geschickt, der eine Ernährungssonde einrichtete, um diese Kinder mit diesen giftigen Chemotherapie-Medikamenten zwangszuernähren, die sie nicht nehmen wollten … So schlimm Beagle Gate auch ist, was er diesen schwarzen und hispanischen Kindern angetan hat, ist noch schlimmer.

COVID-19 – Der Höhepunkt von Faucis kriminellem Unternehmen

Was die COVID-19-Pandemie betrifft, so setzt Kennedy sie mit dem Höhepunkt von Faucis Karriere gleich. In dem Buch erzählt er, wie Fauci eine Schlüsselfigur in der Pandemieplanung war – nicht unbedingt, wie man eine Pandemie verhindert, sondern wie man sie auslöst, da die Sterblichkeitsrate bei Infektionskrankheiten so dramatisch gesunken war, dass Infektionskrankheiten eine immer geringere Priorität bekamen.

Bisher hat sich jede einzelne Pandemie, die dramatisiert wurde, als kompletter Betrug herausgestellt, und das Gleiche kann man über COVID sagen. Währenddessen wurden Milliarden von Dollar für Impfstoffe ausgegeben.

Sie haben all diese Lektionen, die sie aus all den anderen gefälschten Pandemien gelernt haben, in das Coronavirus eingearbeitet“, sagt Kennedy. „Ich möchte klarstellen, dass ich damit nicht sagen will, dass das Coronavirus keine Pandemie ist oder dass es nicht viele Menschen tötet. Das tut es. Aber wir wurden alle manipuliert durch eine Übertreibung der Fälle, die Übertreibung der Todesfälle, die Verschleierung der Daten, all die Manipulationen, die sie uns angetan haben. [Im Buch] habe ich ein Bild, das jemand durch eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act erhalten hat. Es ist eine March-Madness-Grafik aller verschiedenen Pandemien – gefälschter Pandemien -, die [Fauci] im Laufe seiner Karriere ausprobiert hat und die alle mit dem großen Gewinner Coronavirus konvergieren. Und [Fauci] hat sie unterschrieben, jemand aus seinem Stab hat sie erstellt.

Aber es war Tony Faucis Triumph, der Sieg bei der March Madness. Es ist im Grunde ein Bild seiner Karriere. Er versucht alle drei oder vier Jahre eine neue Pandemie vorzutäuschen, und schließlich hat er mit dem Coronavirus alle acht Zylinder getroffen. Es ist wie ein Witz, und wir sind die Pointe … Ich würde den Leuten Folgendes sagen. Wir müssen das stoppen. Das ist der Berg, auf dem wir alle sterben müssen. Wenn Sie ein Elternteil sind und zulassen, dass Ihrem Kind diese [COVID-Spritze] verabreicht wird, dann tun Sie nicht Ihre Aufgabe als Elternteil. Wenn Sie ein Arzt sind, begehen Sie einen Kunstfehler, wenn Sie dies einem Kind verabreichen. Wir alle müssen Widerstand leisten.

Ich würde sagen, dass jeder Amerikaner, der sieht, was hier passiert, jeden Tag mit zivilem Ungehorsam beginnen muss. Und das kann bedeuten, in ein Geschäft zu gehen und zu sagen, dass man dieses Geschäft nicht mehr aufsucht, wenn dort ein Impfpass verlangt wird. Es kann auch bedeuten, sich am Arbeitsplatz zu wehren. Kündigen Sie nicht! Zwingen Sie sie, Sie zu entlassen. Denn dann haben Sie einen Rechtsstreit am Hals. Im Moment ist es am besten, wenn man Sie entlässt, weil Sie keinen Impfstoff mit Notfallautorisierung genommen haben, denn es gibt in diesem Land keine zugelassenen Impfstoffe, die jedem Amerikaner zur Verfügung stehen. Es war ein Mythos, ein Schwindel, eine Schikane, zu sagen: „Wir haben diesen Komirnatie-Impfstoff zugelassen“. Wenn Sie auf die Website von Pfizer gehen, werden Sie feststellen, dass wir Comirnaty in den Vereinigten Staaten nicht anbieten.

Warum haben sie es auf unsere Kinder abgesehen? Hier ist der Grund. Die Impfstoffe können nur dann einen Haftungsschutz erhalten, wenn sie zugelassen sind. Der einzige Weg, wie sie Haftungsschutz erhalten, ist, wenn sie auf dem Impfplan des Kindes stehen. Und sobald die CDC sie auf den Impfplan für Kinder gesetzt hat, erhalten sie Haftungsschutz, auch für Erwachsene. Ein einziger Rechtsstreit kann das Unternehmen in den Bankrott treiben, wenn es keinen Haftungsschutz hat. Das ist der Grund, warum sie es auf unsere Kinder abgesehen haben. Sie brauchen es, um diesen Haftungsschutz zu erhalten. Und wir müssen sie von den Kollateralschäden abhalten, die sie einer ganzen Generation von Kindern zufügen werden; 26 Millionen Kinder werden einen Impfstoff erhalten, der an 1.300 Kindern getestet wurde, mit katastrophalen Ergebnissen.

Um mehr zu erfahren, sollten Sie sich unbedingt ein Exemplar von „The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma und der globale Krieg gegen Demokratie und öffentliche Gesundheit“. Sie sollten sich dieses faszinierende und sorgfältig recherchierte Buch nicht entgehen lassen.