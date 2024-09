So sorgen die US-Reichen dafür, dass die Reichen reicher und die Armen ärmer werden

Als 1991 die Sowjetunion zusammenbrach, da wurde im Westen gejubelt: Jetzt ist bewiesen, wurde gesagt, dass der Kommunismus nicht funktioniert! Ein Beweis dafür, dass der westliche Kapitalismus das richtige System ist! Dieser zweite „Beweis“ allerdings war falsch, denn der Kapitalismus funktioniert heute auch nicht. Da, wo die Finanzstarken an der Macht sind und die Politik bestimmen, wächst die Kluft zwischen Arm und Reich und damit das Elend auf der Welt – und damit geht auch die Sicherheit, ein Grundbedürfnis des Menschen, allüberall auf dieser Welt in die Brüche! Eine neue US-amerikanische Studie zeigt, wie die amerikanischen Firmenchefs sich selbst immer reicher machen und die Arbeiter wirtschaftlich bewusst unten halten. Mit konkreten Zahlen!

Ältere Semester erinnern sich: Es gab eine Zeit, da galt es, die sogenannte „Soziale Marktwirtschaft“ einzuhalten. In den Firmen galt die Regel, dass die Lohndifferenz pro Kaderstufe nicht mehr als etwa 20 % betragen sollte. Exorbitante Gehälter wurden vermieden, nicht zuletzt, weil es mit dem Kommunismus und mit der Sowjetunion eine wirtschaftliche und also auch eine politische „Konkurrenz“ gab. Es galt zu verhindern, dass die Menschen – und in den demokratischen Ländern also die Wähler – zu viel