«So wahr mir Gott helfe?» – Zusammenfassung der 74. Sitzung des Corona-Ausschusses vom 15. Oktober 2021

Ein evangelischer Pastor, zwei Aktivisten der Freien Linken, ein Daten-Analyst, ein ehemaliger österreichischer Brigadegeneral, die suspendierte Vizechefin der römischen Polizei und Mitglieder des Polizeidepartements von L.A. berichten über die Corona-Lage.

«So wahr mir Gott helfe?» – lautet das Motto der 74. Sitzung des Corona-Ausschusses am 15. Oktober 2021. Dr. Reiner Füllmich leitet die Sitzung, Viviane Fischer und Dr. Wolfgang Wodarg sind zugeschaltet.

Themen: Pfarrer Jakob Tscharntke spricht über die Rolle der Kirche und des Papstes in der «Pandemie». Gerd Kauschat und Sabine Fischer, Aktivisten der Freien Linken, beleuchten die Diktatur des Kapitals, die Antifa und die Zustände in linken Parteien. Wissenschaftler Reiner Held analysiert Statistiken der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zu Impfnebenwirkungen und Todesfällen. Der Brigadegeneral Johann Gaiswinkler erzählt über die Lage in Österreich, die suspendierte Vizechefin der römischen Polizei Nandra Schilirò über die totalitären Entwicklungen in Italien. Abschliessend kommen zwei kritische Vertreter des Polizeidepartements von Los Angeles zu Wort.

«Es wird spannend», verspricht Viviane Fischer, die sich gerade in Genua aufhält, wo sich aufgrund der Einführung des «Grünen Passes» Widerstand formiert hat. Vor allem in einer Werft in Triest, in der 40 Prozent der Arbeitnehmer die Impfung verweigert haben und sich die geimpften Kollegen solidarisch zeig