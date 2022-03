So will das Weltwirtschaftsforum in unser Leben eindringen

Das Weltwirtschaftsforum will in die Kapillaren Ihres Lebens eindringen: ein digitales Ausweissystem, das persönliche Daten über Ihr Internetverhalten, Ihr Kaufverhalten, Ihre medizinischen Behandlungen, Ihr Reiseverhalten, Ihren Energieverbrauch und mehr sammelt.

Anhand dieser Informationen wollen sie dann bestimmen, wer ein Bankkonto eröffnen, Finanztransaktionen durchführen, Versicherungen abschließen, Reisen buchen, Grenzen überschreiten, wählen kann und vieles mehr.

The World Economic Forum's Digital ID Will Encompass Every Aspect of Your Life!



