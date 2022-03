Trends Prognostiker: es besteht eine Möglichkeit von 10 Prozent, dass wir innerhalb eines Jahres die Zivilisation durch einen globalen Atomkrieg beenden

Das Ende der Welt, wie wir sie kennen?

Laut dem Prognostiker BCA Research besteht eine 10-prozentige Chance, dass innerhalb der nächsten 12 Monate ein „zivilisationsbeendender globaler Atomkrieg“ stattfinden wird.

Ja, wirklich.

Die Weltuntergangsprognose wurde von Peter Berezin, dem globalen Chefstrategen von BCA Research, in einem Forschungsbericht mit dem Titel Rising Risk Of A Nuclear Apocalypse (Steigendes Risiko einer nuklearen Apokalypse) abgegeben.

Berezin schreibt, dass „das Risiko eines Armageddon dramatisch gestiegen ist“, weil sich Wladimir Putin um jeden Preis für einen Regimewechsel in Kiew eingesetzt hat.

Die Wahrscheinlichkeit eines globalen Atomkriegs ist nun „unangenehm hoch (10 %)“, da eine Reihe von Faktoren hinzukommen, darunter der Zusammenbruch des Rubels, der zu einem Einbruch des Lebensstandards führen und eine innere Revolte gegen Putin anfachen könnte.

„Ein ruhiger Ruhestand ist keine Option für ihn“, schreibt Berezin.

