So wird die globale Energiekrise enden

Da künftige Preiserhöhungen fest eingeplant sind und einige Länder kurz davor stehen, Gas zu rationieren, werden die Dinge noch viel schlimmer werden, bevor sie besser werden.

In den USA ist das Tanken im letzten Jahr um 46 Prozent teurer geworden – obwohl die Menschen außerhalb des Landes nur davon träumen können, 4,25 Dollar für eine Gallone Benzin zu zahlen. Im Vereinigten Königreich liegt der Durchschnittspreis an der Zapfsäule eher bei 9,77 Dollar pro Gallone. Österreich und Deutschland planen angesichts der hohen Preise eine Rationierung des Erdgasverbrauchs. Und am 1. April mussten die britischen Verbraucher eine 54-prozentige Preiserhöhung für die Beheizung ihrer Häuser hinnehmen. In der Zwischenzeit hat der russische Präsident Wladimir Putin erklärt, dass die Kunden für russisches Gas in Rubel bezahlen müssen, da ihnen sonst der Strom abgestellt wird. Als Reaktion auf die jüngsten Ereignisse hat US-Präsident Joe Biden die strategischen Erdölreserven des Landes auf den niedrigsten Stand seit fast 30 Jahren gesenkt. Trotzdem kostet ein Barrel Öl immer noch 60 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Die Interventionen zur Senkung der Preise haben nicht funktioniert.

Wo auch immer Sie sich befinden und was auch immer Sie tun, Sie haben mit Sicherheit die Auswirkungen der weltweiten Energiekrise zu spüren bekommen. Und ein Ende ist nicht in Sicht. „Wir sind schon lange vor dem Ukraine-Krieg in dieses Schlamassel geraten“, sagt Thierry Bros, Professor für Energie an der Universität Sciences Po in Paris. „Aber Putin hat auch dazu beigetragen, dass wir in diesen Schlamassel geraten sind. Bros verweist auf die übermäßige Abhängigkeit Europas vom Energieriesen Gazprom, an dem der russische Staat eine Mehrheitsbeteiligung hält, was es unmöglich macht, das gesamte russische Gas über Nacht zu ersetzen. Russland ist weltweit der zweitgrößte Erdgaslieferant hinter den USA und der drittgrößte Öllieferant hinter den USA und Saudi-Arabien. Für Adi Ismirovic, Senior Research Fellow am britischen Oxford Institute for Energy Studies, ist dies ein Zeichen dafür, dass die Welt in die Energiekrise hineingeschlittert ist, weil sie sich nicht auf die Zukunft nach den fossilen Brennstoffen vorbereitet hat.

Deutschland zum Beispiel schließt mehrere seiner Kernkraftwerke zu einem Zeitpunkt, an dem sie noch funktionieren und im europäischen Energiemix noch gebraucht werden. Und warum? Die Politik ist schuld. Ismirovic ist der Meinung, dass Europa ohne russisches Öl überleben kann, das etwa 30 Prozent der Lieferungen an die Europäische Union ausmacht. Aber es kann nicht ohne russisches Gas überleben, das 40 Prozent des Gases in der EU ausmacht. „Ohne Öl wird es Probleme geben, aber es kann überleben“, sagt er. „Aber ohne russisches Gas würde es wirklich schwierig werden. Im nächsten Winter werden wahrscheinlich die Lichter ausgehen müssen. Das gilt für den Fall, dass Russland beschließt, die Lieferungen einzustellen – und das ist nach wie vor ein großes Wenn. Aber die Lage spitzt sich zu. Putin hat angekündigt, dass er ab dem 1. April die Zahlung für russische Gaslieferungen in Rubel verlangen wird, um Sanktionen zu umgehen – ein Schritt, den Länder wie Deutschland als „Erpressung“ bezeichnet haben. Dieser Schritt hat Befürchtungen geweckt, dass es zu Lieferunterbrechungen kommen könnte.

Angesichts der explodierenden Preise und der Folgen des illegalen russischen Krieges fordern die Länder andere Produzenten fossiler Brennstoffe auf, die Hähne aufzudrehen. Die OPEC, die oft als Beispiel für ein Kartell angeführt wird, organisiert und verteilt rund 40 Prozent der durchschnittlichen jährlichen weltweiten Nachfrage. Die Ölhandelsorganisation wurde aufgefordert, die Lieferungen zu erhöhen, um etwaige russische Ausfälle auszugleichen – oder den Ländern zu erlauben, Russland ganz auszuschließen. Bislang hat sich die OPEC geweigert. Am 31. März teilte sie mit, dass sie die Lieferungen ab Mai um 432 000 Barrel pro Tag erhöhen werde, eine Menge, die weit unter dem Bedarf liegt und eine Steigerung von weniger als 2 % gegenüber der bestehenden Produktion bedeutet. Warum also will die OPEC die Hähne nicht öffnen? Die Gründe könnten wirtschaftlicher Natur sein. Laut Ismirovic bedeuten hohe Preise mehr Geld für die OPEC-Länder, von denen viele mit Russland verbündet sind und von der Marktverknappung profitieren dürften. (Das schlechte Verhältnis zwischen den USA und dem wichtigen OPEC-Mitglied Saudi-Arabien nach der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi könnte die Organisation ebenfalls zum Handeln zwingen). „Man kann Kartelle nicht dazu drängen, mehr Öl zu liefern, weil das Kartell dazu da ist, den Kartellmitgliedern höhere Einnahmen zu sichern“, sagt Ismirovic. „Sie wollen hohe Preise, nicht niedrige Preise“.

Die Untätigkeit der OPEC ist der Grund, warum Biden die strategische Erdölreserve der USA angezapft hat, um täglich eine Million Barrel Öl auf den Markt zu bringen. Doch dieser scheinbar kühne Schritt hatte kaum Auswirkungen. Der Ölpreis fiel, als Biden ankündigte, Maßnahmen zu ergreifen, aber nicht signifikant – ein Hinweis darauf, dass die strategische US-Erdölreserve im größeren Zusammenhang nur eine geringe Bedeutung hat. „Es ist ein leicht zu drückender Knopf“, sagt Ismirovic. „Es ist ein grundsätzlich angespannter Markt.“ Und wir haben ihn selbst geschaffen.

Politische Zweckmäßigkeit und kurzfristiges Denken haben die Welt jahrelang am Rande einer Energiekrise gehalten, wobei die Politiker es vorzogen, mit auffälligen Maßnahmen Wähler zu gewinnen, anstatt schwierige langfristige Pläne umzusetzen, die die Grundlagen des Marktes verändern würden. Der weltweite Anteil von Gas am Primärenergieverbrauch war noch nie so hoch wie zu einer Zeit, in der die Welt angeblich ihre Energieversorgung umweltfreundlicher gestalten will. Die Politiker haben die Kraftstoffpreise niedrig gehalten und den Energieunternehmen mit Sondersteuern gedroht, was ihre Möglichkeiten, in alternative Lösungen zu investieren, einschränkt, sagt Ismirovic. Die Länder haben Infrastrukturen gebaut, um billige Kohlenwasserstoffe zu fördern, anstatt in teurere Alternativen zu investieren, die langfristig von Vorteil wären. Die Welt hat ihren Zeh in den Sektor der erneuerbaren Energien gesteckt und den weltweiten Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung auf 38 Prozent im Jahr 2021 erhöht, ohne ihn jedoch schnell genug zu fördern, um in Notfällen den Ausfall fossiler Brennstoffe auszugleichen. Dann kam die globale Energiekrise und zeigte, wie kaputt die Dinge wirklich sind.

Politiker auf der ganzen Welt sind nun gezwungen, alternative Methoden auszuprobieren, um die Energienachfrage zu drosseln und die Versorgungslücke zu verkleinern. Laut Ismirovic ist die jüngste Ankündigung der britischen Regierung, die Energiepreise für die Kunden zu deckeln, ein weiteres Beispiel für kurzfristiges Denken, das das eigentliche Problem des Marktes eher verschärft als löst. Die Preisobergrenze begrenzt den Betrag, den die Versorger von den Haushalten verlangen können, selbst wenn die Großhandelspreise stärker steigen als die vorgeschriebenen 54 Prozent. Deutschland und Österreich planen angesichts der hohen Preise eine Rationierung des Gasverbrauchs. Die Rationierung erfolgte aufgrund von Befürchtungen hinsichtlich der langfristigen Tragfähigkeit der russischen Versorgung: Deutschland deckt 56 Mrd. Kubikmeter seines Gesamtbedarfs von 102,1 Mrd. Kubikmetern mit russischem Gas, während Österreich 80 Prozent seines Gasbedarfs von Russland abhängt.

„Die Märkte sind die beste Lösung für hohe Preise“, sagt Ismirovic. „Man erhält das, was wir ‚Nachfragezerstörung‘ nennen.“ Der Staat sollte diejenigen, die nicht in der Lage sind zu zahlen, durch andere staatliche Maßnahmen unterstützen, argumentiert Ismirovic, anstatt Rationierungen oder Preisobergrenzen einzuführen. Bei der preisgesteuerten Nachfragezerstörung steigen Nutzer, die keine Energie verbrauchen müssen, wie Düngemittelfirmen, die Gas verwenden, oder Einzelpersonen, die Autos eher als Option denn als Notwendigkeit fahren, aus, wenn die Preise für sie zu hoch werden, sagt er. Gleichzeitig können staatliche Finanzhilfen Haushalte unterstützen, die mit dem Bezahlen von Rechnungen zu kämpfen haben. Die Zerstörung der Nachfrage führt zu einer vorübergehenden Verringerung der Energiemenge, die wir benötigen, was wiederum dem Markt eine Atempause verschafft, um sich in Zeiten der Knappheit neu zu regulieren.

Und noch ein weiterer, nicht zu vernachlässigender Faktor ist im Spiel. Möglicherweise muss die Welt jetzt ihre Pläne für grüne Energie vorübergehend aufschieben, nachdem sie saubere Energieoptionen übersehen hat, als fossile Brennstoffe im Überfluss vorhanden waren. „Erneuerbare Energien können nicht viel ausrichten“, sagt Bros. Kohlenstoffarme Energiequellen machen weniger als 40 Prozent der weltweiten Stromerzeugung aus – ein bedeutender Anteil, aber nicht genug, um davon zu leben. Und das Wachstum der erneuerbaren Energien hat sich im letzten Jahr im Vergleich zum 10-Jahres-Durchschnitt verlangsamt. „Was noch nicht in Produktion ist, wird uns in den nächsten Tagen nicht helfen“, sagt Bros. Sein Vorschlag? Legen Sie die Klimakrise für die kommenden Monate auf Eis und verbrennen Sie, was immer jetzt verfügbar ist – sobald die Preise für fossile Brennstoffe sinken, sollten Sie sich wieder der grünen Technologie zuwenden.

Die globale Energiekrise zu beenden, indem man höhere Preise in Kauf nimmt und jahrelange Fortschritte beim Klimawandel rückgängig macht, mag drastisch erscheinen – aber wir leben in ziemlich drastischen Zeiten. „Wir haben es mit einer militärischen Krise, einer Wirtschaftskrise, einer Energiekrise und einer Klimakrise zu tun“, sagt Bros. „Wir müssen sie der Reihe nach lösen, sonst werden wir gar nichts lösen.“ Derzeit übersteigt die Dringlichkeit der Versorgungskrise das Tempo, mit dem wir die saubere, umweltfreundliche Infrastruktur aufbauen können, die wir brauchen, um den Klimawandel aufzuhalten.

Um aus dem derzeitigen Schlamassel herauszukommen, müssen die Politiker auch brutal ehrlich sein und unpopuläre Maßnahmen in Angriff nehmen. Die Regierungen müssen erklären, dass massive Investitionen, die weit über das hinausgehen, was bereits für grüne Alternativen vorgesehen ist, notwendig sind, um die Zukunft zu sichern, selbst wenn Russland seinen illegalen Krieg beendet. Die Länder werden „überinvestieren“ müssen, um die Kapazitätsreserven zu erhöhen, während der Einzelne seinen Energieverbrauch reduzieren muss. Deutschland wird seine Haltung zur Kernenergie überdenken müssen, und andere Länder werden gezwungen sein, ihre Einstellung zu fossilen Brennstoffen zu überdenken.

„Ich betrachte mich selbst als grün“, sagt Ismirovic, „aber ich habe mich schon mit über-grünen Leuten gestritten, die sagen: ‚Kein Öl mehr, kein Gas mehr‘. So funktioniert das aber nicht. Wir brauchen immer noch etwas Öl und etwas Gas. Der Druck auf die Unternehmen, nicht zu produzieren, hat das Angebot gesenkt. Auch die diskutierten Steuern auf unerwartete Gewinne sind seiner Meinung nach ein No-Go.

Es gibt keine schnellen Lösungen für die globale Energiekrise, argumentiert Ismirovic, aber wir können diesen Moment als Motivation nutzen, um das allmächtige Durcheinander zu beseitigen, das uns überhaupt erst hierher gebracht hat. „Sie brauchen diese Energieunternehmen, um Ihr Problem zu lösen“, sagt er. „Sie müssen für die nächsten 10, 20 oder 30 Jahre – manchmal sogar noch länger – investieren, um die Art von Energie zu bekommen, die wir brauchen“.