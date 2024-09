Social-Media-Giganten sammeln riesige Mengen an Daten von Kindern und Jugendlichen

Ein am Donnerstag veröffentlichter FTC-Bericht zeigt auf, wie Social Media- und Streaming-Unternehmen Kinder und Jugendliche, die ihre Plattformen nutzen, gefährden und wie die Monetarisierung persönlicher Daten durch die Tech-Industrie einen Markt für kommerzielle Überwachung geschaffen hat.

Nach der Veröffentlichung eines Berichts der Federal Trade Commission (FTC) am 19. September, der detailliert darlegt, wie Social-Media- und Streaming-Unternehmen Kinder und Jugendliche auf ihren Plattformen gefährden, fordern Kinderschützer erneut die Verabschiedung zweier umstrittener Gesetzesentwürfe, die darauf abzielen, Jugendliche vor den gefährlichen und inakzeptablen Geschäftspraktiken der Big-Tech-Konzerne zu schützen.

Der Bericht der FTC-Mitarbeiter mit dem Titel “A Look Behind the Screens: Examining the Data Practices of Social Media and Video Streaming Services” – “zeigt, wie die Monetarisierung persönlicher Daten durch die Technologiebranche einen Markt für kommerzielle Überwachung geschaffen hat, insbesondere über soziale Medien und Video-Streaming-Dienste, mit unzureichenden Schutzvorkehrungen für die Verbraucher”.

Die Mitarbeiter der Agentur untersuchten die Praktiken der Meta-Plattformen, zu denen Facebook, Instagram und WhatsApp, YouTube, X, früher bekannt als Twitter, Snapchat, Reddit, Discord, Amazon, dem die Spieleseite Twitch gehört, und ByteDance, der Eigentümer von TikTok, gehören.

“Der Bericht stellt fest, dass diese Unternehmen massenhaft Daten von ihren Nutzern und – in einigen Fällen – von Nichtnutzern gesammelt haben”, so der Direktor des Bureau of Consumer Protection, Samuel Levine, in dem Papier.

“Sie enthüllt, dass viele Unternehmen es versäumt haben, angemessene Sicherheitsvorkehrungen gegen Datenschutzrisiken zu treffen. Sie wirft ein Licht darauf, wie Unternehmen unsere persönlichen Daten nutzen, von der Schaltung hypergranularer, zielgerichteter Werbung hin zum Einsatz von Algorithmen, die die Inhalte, die wir sehen, formen, oft mit dem Ziel, uns bei der Nutzung des Dienstes zu halten.”

Der Bericht der FTC stellt fest, dass große Social-Media- und Videostreaming-Unternehmen eine umfassende Überwachung der Nutzer mit laxen Datenschutzkontrollen und unzureichenden Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche betreiben 1/https://t.co/75uaFnxiHU — FTC (@FTC) September 19, 2024

Die Publikation “kommt auch zu dem Schluss, dass diese Praktiken einzigartige Risiken für Kinder und Jugendliche bergen, wobei die Unternehmen wenig getan haben, um wirksam auf die dokumentierten Bedenken zu reagieren, die Politiker, Psychologen und Eltern über das körperliche und geistige Wohlbefinden junger Menschen geäußert haben”.

Die FTC-Vorsitzende Lina Khan sagte in einer Erklärung, dass “der Bericht aufzeigt, wie soziale Medien und Videostreaming-Unternehmen eine enorme Menge an persönlichen Daten von Amerikanern sammeln und diese mit Milliarden von Dollar pro Jahr zu Geld machen”.

“Während diese Überwachungspraktiken für die Unternehmen lukrativ sind, können sie die Privatsphäre der Menschen gefährden, ihre Freiheiten bedrohen und sie einer Vielzahl von Nachteilen aussetzen, von Identitätsdiebstahl bis zu Stalking”, fügte sie hinzu.

Forscher des Boston Children’s Hospital und der Harvard University veröffentlichten im Dezember 2023 eine Analyse, aus der hervorging, dass Social-Media-Unternehmen im Jahr 2022 fast 11 Milliarden US-Dollar an Werbeeinnahmen von US-Nutzern unter 18 Jahren erzielten.

Laut dem FTC-Bericht:

Während die Nutzung sozialer Medien und digitaler Technologien viele positive Möglichkeiten für selbstgesteuertes Lernen, die Bildung von Gemeinschaften und die Verringerung von Isolation bieten kann, wurde sie auch mit Schäden für die physische und psychische Gesundheit in Verbindung gebracht, unter anderem durch Mobbing, Online-Belästigung, sexuelle Ausbeutung von Kindern und den Kontakt mit Inhalten, die psychische Gesundheitsprobleme verschlimmern können, wie die Förderung von Essstörungen.

Die Veröffentlichung weist auch auf “Algorithmen hin, die bestimmte Formen schädlicher Inhalte, wie z. B. gefährliche Online-Herausforderungen, bevorzugen können”.

Der Bericht wirft den Unternehmen der sozialen Medien “vorsätzliche Blindheit gegenüber Kindern” vor, indem sie behaupten, es gäbe keine Kinder auf ihren Plattformen, weil ihre Seiten es ihnen nicht erlauben, Konten zu erstellen.

Dies könnte ein Versuch der Unternehmen sein, sich der gesetzlichen Haftung nach dem Children’s Online Privacy Protection Act Rule (COPPA) zu entziehen. Im Dezember 2023 schlug Khan weitreichende Änderungen am COPPA vor, um dieses Problem zu lösen.

Josh Golin, geschäftsführender Direktor von Fairplay – einer gemeinnützigen Organisation, die sich dafür einsetzt, dass Kinder in einer zunehmend kommerzialisierten, bildschirmbesessenen Kultur gedeihen können” – sagte in einer Erklärung, dass dieser Bericht der FTC ein weiterer Beweis dafür ist, dass das Geschäftsmodell von Big Tech für Kinder und Jugendliche schädlich ist”.

“Online-Plattformen verwenden ausgeklügelte und undurchsichtige Techniken der Datenerfassung, die junge Menschen gefährden und ihre gesunde Entwicklung aufs Spiel setzen”, so Golin weiter.

“Wir danken der FTC dafür, dass sie sich die von Fairplay und einer Koalition von Interessengruppen vorgebrachten Bedenken angehört hat, und wir fordern den Kongress auf, COPPA 2.0, den Children and Teens’ Online Privacy Protection Act, und KOSA, den Kids Online Safety Act, zu verabschieden, um unsere Kinder besser vor den gefährlichen und inakzeptablen Geschäftspraktiken dieser Unternehmen zu schützen.

Am 18. September stimmte der Energie- und Handelsausschuss des Repräsentantenhauses dafür, COPPA 2.0 und KOSA voranzubringen, die beide im Juli mit überwältigender Mehrheit vom Senat verabschiedet wurden.

Rechtsgruppen wie die American Civil Liberties Union verurteilten jedoch KOSA, das laut der Bürgerrechtsorganisation gegen den Ersten Verfassungszusatz verstoßen würde, indem es der Bundesregierung ermöglicht, zu diktieren, welche Informationen Menschen online zugänglich sind, und soziale Medienplattformen ermutigt, geschützte Äußerungen zu zensieren.

Im Mai 2023 veröffentlichte der U.S. Surgeon General Vivek Murthy ein Gutachten über “die wachsende Besorgnis über die Auswirkungen der sozialen Medien auf die psychische Gesundheit von Jugendlichen”.

Gleichzeitig kündigte das Weiße Haus die Einrichtung einer föderalen Arbeitsgruppe an, die sich für die Gesundheit, die Sicherheit und den Schutz der Privatsphäre von Minderjährigen im Internet einsetzen soll, mit besonderem Augenmerk auf die Verhinderung und Abschwächung der negativen gesundheitlichen Auswirkungen von Online-Plattformen.

Murthy forderte außerdem Warnhinweise auf sozialen Medien, die mit denen für Tabak vergleichbar sind, um auf die möglichen Schäden für Kinder und Jugendliche hinzuweisen, die die Plattform verursacht.

Laut einer im Januar veröffentlichten Studie des Corporate Power Watchdogs Ekō gab es in nur einer Woche in diesem Monat mehr als 33 Millionen Posts auf TikTok und dem zu Meta gehörenden Instagram “unter Hashtags mit problematischen Inhalten, die sich an junge Nutzer richten”, darunter Selbstmord, Essstörungen, Hautaufhellung und das sogenannte “unfreiwillige Zölibat“.