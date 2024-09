Israels Pager-Terrorismus

Brad Pearce

Am Dienstag, dem 17. September, erlebte der Libanon einen der größten Terroranschläge der Geschichte. Plötzlich zeigten Pager im Süden des Landes an, dass sie eine Nachricht erhalten hatten, und explodierten dann. Am Dienstagabend hieß es, vierzehn Menschen seien getötet worden, darunter ein achtjähriges Mädchen. Fast 3.000 Menschen wurden verletzt, ein Beweis für die Wahllosigkeit der Anschläge. Da die Personen, die die Pager besaßen, hauptsächlich mit der Hisbollah in Verbindung gebracht wurden, wurde die Verantwortung schnell Israel zugeschrieben, sowohl von der Hisbollah als auch von Israels gruseligen Anhängern, die von mutwilliger Gewalt begeistert sind. Die New York Times bestätigte schnell die Verantwortung Israels, was niemand ernsthaft zu leugnen versucht hat. Dies mag ein glorreicher Tag für Israels Anhänger sein, aber diese Nutzung persönlicher Elektronik für massive und dezentralisierte Gewalt sollte vernünftige Menschen entsetzen.

Den „Regierungsbeamten“ der New York Times zufolge hat Israel Plastiksprengstoff in eine große Charge von Pagern eingebaut, die die Hisbollah bei einem taiwanesischen Unternehmen bestellt hatte, das inzwischen erklärt hat, es habe die Produkte nur für die Herstellung durch ein anderes Unternehmen in Budapest lizenziert. Die Pager wurden dann ferngesteuert zur Explosion gebracht, nachdem eine Nachricht die Benutzer dazu veranlasst hatte, sie anzusehen, obwohl die Methode, mit der Israel auf das Netzwerk zugriff, um die Nachrichten zu senden, unbekannt ist. Wenn Israel dies getan hat, hat es ein Ausmaß an Schurkerei erreicht, wie es in Comics üblich ist. Im Grunde genommen hat Israel eine unbekannte Anzahl von Menschen zu unfreiwilligen Selbstmordattentätern gemacht. Auch wenn feststeht, dass die Hisbollah die Verwendung von Mobiltelefonen eingestellt hat, um israelische Spionage zu vermeiden, ist dies besonders ruchlos, da Pager von Krankenhauspersonal häufig verwendet werden und Israel keine Ahnung hatte, wer die Pager letztendlich erhalten würde, sobald sie in den Libanon gelangten.

Die New York Post berichtet, dass die Hisbollah über 3.000 Pager bestellt hat, die vermutlich alle von Israel modifiziert wurden. Die Post bezeichnete den Angriff als „hochgradig koordiniert“, obwohl er anscheinend nur im Sinne eines Notfallalarms koordiniert war. Es stimmt, dass ein hohes Maß an technischem Know-how erforderlich war, um den Sprengstoff sicher einzubauen und ihn so zu präparieren, dass die Überhitzung der Batterie die Explosion auslöst, sowie um in das Netzwerk einzudringen und die Nachrichten zu senden, die zur Überhitzung der Batterie führen. Der eigentliche Angriff scheint jedoch in keiner Weise koordiniert gewesen zu sein, da Israel weder wusste noch sich dafür interessierte, wer die Pager besaß oder was sie taten. Die Hisbollah ist eine legale politische Partei im Libanon, die ein breites Spektrum an sozialen Diensten anbietet und eine Art Quasi-Regierung im Süden des Landes darstellt. Der Besitz oder die Nähe eines ursprünglich von der Hisbollah erworbenen Pagers ist kein Indiz dafür, dass eine Person ein gültiges militärisches Ziel ist.

Nichts von alledem hat die schlimmsten Menschen der Welt davon abgehalten, den Angriff als „gut gezielt“ zu loben. Nur ein Beispiel: der furchtbare David French twitterte: „Aus kriegsrechtlicher Sicht sind Israels Pager-Bomben einer der zielgenauesten Angriffe in der Geschichte der Kriegsführung. Mir fällt kein einziger groß angelegter Angriff auf eine bewaffnete Kraft ein, die in eine Zivilbevölkerung eingebettet ist, der präziser gewesen wäre. Das ist bemerkenswert.“ Ich habe vielleicht nicht Jura studiert wie David French, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Sabotage von persönlichen Kommunikationsgeräten, die in zivilen Gebieten tödliche Explosionen auslösen, keine großartige Neuerung bei der Einhaltung des Völkerrechts darstellt. Ich bin mir auch sicher, dass viele Menschen etwas Besseres getan haben, als 3.000 Verletzte zu verursachen, um vierzehn Tote zu bekommen. Man könnte den ganzen Tag über zionistische Parteigänger berichten, die sich über die Vorliebe ihres Lieblingslandes für kreative Gewalt freuen, aber die Leser wissen, wie sich diese Leute verhalten.

Natürlich müssen all diese Leute bestreiten, dass das, was Israel getan hat, einen Terroranschlag darstellt. Ich räume ein, dass der Begriff „Terrorismus“ wie so viele politisierte Begriffe für „Gewalt, die ich nicht mag“ verwendet wird, und dass er oft so locker und schlampig verwendet wird, dass er bedeutungslos erscheint, wobei die Leute manchmal so weit gehen, dass sie widerspenstige Proteste oder normale Einschüchterung als „Terrorismus“ bezeichnen. Wie dem auch sei, selbst wenn man den Täter mag und das Ziel nicht mag, ändert das nichts daran, dass es sich um einen offensichtlichen Terroranschlag handelt, ganz gleich, wie sehr Israels Parteigänger ihn bewundern mögen.

Ich versuche, in meinen Texten eine einheitliche interne Definition von Terrorismus zu verwenden, nämlich „die Anwendung öffentlicher Gewalt durch nichtstaatliche oder verdeckte staatliche Akteure, insbesondere gegen zivile Ziele, mit dem Ziel, Angst zu erzeugen, um einen politischen oder sozialen Wandel zu bewirken“. Dennoch kann es ein gewisses Maß an Urteilsvermögen und Ermessensspielraum erfordern, um den Begriff richtig anzuwenden. In einigen Fällen ist dies kompliziert; die Hamas ist ein quasi-staatlicher Akteur, regiert aber den Gazastreifen und das schon seit über einem Jahrzehnt, so dass nicht klar ist, ob sie als Regierung betrachtet werden sollte. Unabhängig davon, auch ohne eine spezielle Definition, versteht der Laie unter Terrorismus offensichtlich jede Situation, in der man Bomben in Gegenständen versteckt und sie später an öffentlichen Orten zündet. Dies ist ein so eindeutiges Beispiel für Terrorismus, dass selbst wenn sich Israel offiziell zu dem Anschlag bekennen würde, es schwer wäre zu argumentieren, dass dies ausschließt, dass er als Terrorismus bezeichnet wird.

Auch wenn dieser Anschlag offenbar dazu gedacht war, die Hisbollah und die Libanesen in Angst und Schrecken zu versetzen, sollte er uns alle aus mehreren Gründen erschrecken. Der offensichtlichste ist, dass es sich um eine neue Methode des Massenmords in einer Gesellschaft handelt, in der wir alle elektronische Geräte bei uns tragen. Es zeigt auch, dass die Regierung, selbst wenn den Pagern in diesem Fall Sprengstoff hinzugefügt wurde, unsere Telefone aus der Ferne zerstören könnte, indem sie die Batterie überhitzt, und dass sie dies jederzeit mit jedem tun könnte, der ihr nicht gefällt. Die Möglichkeiten sind endlos, z. B. könnte man mit der Kamera warten, bis ein Telefon in einer Position ist, in der ein überhitzter oder explodierter Akku einen Hausbrand auslösen könnte.

Die Gefahr, dass dadurch der Konflikt im Nahen Osten eskaliert, ist ein weiterer Grund zur Angst. Was uns jedoch am meisten Angst machen sollte, ist die Gewalt und die feige Heuchelei unserer eigenen herrschenden Klasse, die so sehr einer Gehirnwäsche unterzogen wurde, dass sie glaubt, die „Guten“ zu sein, dass sie nicht erkennen kann, dass die Verursachung von Hunderten von Explosionen, die Tausende von Menschen verletzen, ein Terroranschlag ist, nur weil er von ihrem Lieblingsland verübt wurde. Diese Neuerung in der politischen Gewalt wird nichts Gutes bringen, ebenso wenig wie die neue Grenze der Schamlosigkeit, die durch ihre Bewunderung eröffnet wird.