Sodenkamp & Lenz im Knast bei Füllmich

Dr. jur. Reiner Füllmich, der weltbekannte Aufklärer der staatlichen Corona-Lügen und des illegalen Ausnahmezustandes, sitzt seit inzwischen zwei Jahren und drei Monaten als politischer Gefangener im deutschen Gefängnis. Hendrik Sodenkamp und Anselm Lenz berichten vom Besuchs- und Interview-Termin in der JVA Bremervörde bei einem großen Anwalt und wackeren Kämpfer für die Wahrheit. Den Journalisten sei Dank für die Nachrichten aus dem Knast und das Bild des ungebrochenen Streiters, der in dem sich lange hinziehenden Verfahren, bis es endlich zur Revisions-Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof kommt, von der Öffentlichkeit nicht vergessen werden darf. Und Dank für die Möglichkeit, den Artikel zu übernehmen. (hl)

Die Justizvollzugsanstalt Bremervörde liegt rund eine Stunde von der Autobahn entfernt. Wir passieren Flachland, Maßregelvollzugsgebäude, Kasernen-Komplexe. Das Gefühl einer BRD-Sonderzone kommt auf. Am Stadtrand von Bremervörde erwartet uns ein großer, grauer Betonklotz. Neubau. Riesig.

Vor dem Eingangstrakt mit massiven, versenkbaren Pollern und Unterbodenkontrolle wartet bereits eine Dame mittleren Alters, einsam. Auch sie ist zum Besuch hier. Immer nur eine Person wird eingelassen. Drinnen steht eine junge Frau mit einem kleinen Jungen im Kinderwagen