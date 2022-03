Sollten wir jubeln, wenn Putin verliert?

armstrongeconomics.com: Während die Neocon-Strategie, einen Gegner zu DÄMONISIEREN, wie sie es bei Putin getan haben, wurde genau die gleiche Strategie verwendet, um die Menschen dazu zu bringen, Donald Trump absolut zu hassen. Je mehr jemand Trump noch hasst, desto anfälliger ist er für einfache Techniken der Gedankenmanipulation. Dies hat dazu geführt, dass viele den Ukrainern zujubeln, um die Russen zu besiegen, und das Weiße Haus Putin als Kriegsverbrecher bezeichnet, während man dasselbe über die US-Führer sagen könnte, die die endlose Saga der Kriege unter falschem Vorwand begonnen oder Zivilisten mit Drohnen ausgeschaltet haben, weil sie sie fälschlicherweise für Terroristen hielten.

Das Weiße Haus scheint unter dem Einfluss der Neocons zu stehen, die einfach immer den Krieg befürworten. Diese Neocons beschränken sich nicht nur auf die Demokraten oder die Republikaner, das muss man ganz klar sagen. Dieses Problem hat sich durch die gesamte Geschichte gezogen. Die Neocons teilen die Liebe zum Krieg und den Hass auf alle, die sie als Feinde betrachten, unabhängig davon, ob sie Republikaner oder Demokraten sind. Sie geben vor, der einen oder anderen Partei anzugehören, um ihre eigene Kriegsagenda durchzusetzen.

Es ist verlockend zu glauben, dass Putin eine Niederlage erleiden wird und die Demokratie in Russland wieder aufleben könnte. Das ist so gut wie an den Weihnachtsmann zu glauben. Ein wahrscheinlicheres Szenario ist das totale Weltchaos. Russland besteht auch aus Muslimen, die etwa 14 Millionen oder rund 10 % der Gesamtbevölkerung ausmachen. Dann gibt es unterschiedliche Kulturen, und es wird zu internem Chaos und separatistischen Bewegungen kommen, die mit Atomwaffen bewaffnet sind. Die Neokonservativen haben den gleichen Unsinn mit der Beseitigung Saddams gemacht. Sie haben nicht verstanden, dass er die religiösen Eiferer in Schach gehalten hat, sodass wir dann mit ISIS endeten, die im Fernsehen die Köpfe von Menschen abschießen.

Putin ist kein Dummkopf, und er steht zu seinem Wort. Er versucht nicht, die Ukraine zu erobern. Seine Panzerkolonne hatte als Machtdemonstration und zur Einschüchterung angehalten und stand einfach nur da. Die Ukrainer haben sie nicht angegriffen, weil sie die Ukrainer nicht angegriffen haben. Putin hat nicht einfach die totale Vernichtung angeordnet. Die US-Strategie sieht vor, dass wir einmarschieren und alles dem Erdboden gleichmachen, einschließlich der Wasserversorgung und des Stromnetzes, und ihnen dann 1 Billion Dollar geben, um alles wiederaufzubauen. Putin hat das Kraftwerk eingenommen, aber den Strom nicht abgeschaltet. Der Westen stellt dies so dar, als sei Putin blockiert und die Ukrainer könnten die Russen besiegen. Dies scheint jedoch nur Propaganda zu sein, um die Moral der russischen Truppen zu schwächen und die öffentliche Meinung zugunsten der Ukraine zu beeinflussen.

Während in der Presse auch dargestellt wird, dass Putins Nation nun einer Isolation ausgesetzt ist, die größer ist als die, die eine Großmacht in der Geschichte je erlebt hat, waren es die US-Sanktionen, die Japan den Treibstoff abdrehten, die zum Angriff auf Pearl Harbor führten. Später untersuchte der Kongress die Frage, ob FDR absichtlich eine Situation herbeiführen wollte, um die USA in den Zweiten Weltkrieg zu ziehen. Der Kongress erklärte lediglich, die Anschuldigungen seien nicht schlüssig. Sie entlasteten ihn weder, noch verurteilten sie ihn.

Seit Ende Februar ist Russland mit strengen Wirtschafts-, Handels- und Finanzsanktionen belegt worden. Putin schlug zurück und erklärte, dass alle Energieverkäufe an unfreundliche Länder nun in Rubel erfolgen werden. Auch Saudi-Arabien vereinbarte mit China, Öl in Yuan zu verkaufen. Dies sind historisch kritische Ereignisse, die die Weltwirtschaft aus den Angeln gehoben haben. Es wird NIEMALS wieder eine Rückkehr zur Normalität geben. Die Biden-Regierung hat die Weltwirtschaft zerstört, und wenn die Menschen nicht frei miteinander handeln können, führen sie Krieg.

Während also die westliche Presse jubelt und berichtet, dass Russland auf einen Zahlungsausfall zusteuert, vergessen sie, dass der Westen den Ausfall zu verantworten hat. Außerdem ist eine sehr schnelle technologische Entkopplung im Gange, die die Weltwirtschaft spaltet und die den freien Handel und das Ende des Wirtschaftswachstums bedrohen wird. In der Tat hat das reale BIP-Wachstum in den USA seinen Höhepunkt erreicht. Das weltweite BIP wird nur dank dieser dummen Sanktionen sinken, die nie funktionieren, sondern in Wirklichkeit auf einen Regimewechsel in Russland abzielen.

Der massenhafte Rückzug amerikanischer Firmen aus Russland wird sich äußerst negativ auf die Zukunft auswirken, und die Weltwirtschaft schrumpft rapide. Russland ist nicht irgendeine schwache Macht wie der Irak. Russland ist eine Großmacht, deren Bevölkerung bis vor kurzem eng mit ihrem größeren globalen Umfeld verbunden war. Das Weiße Haus glaubt, dass die Russen eher Putin als Biden die Schuld geben werden. Osteuropäische Staaten wie Serbien und der Nahe Osten sehen in den Vereinigten Staaten das Problem, weil sie arrogant sind und sich in die Angelegenheiten anderer einmischen.

Es steht außer Frage, dass die Vereinigten Staaten Russland den Krieg erklärt haben, und zwar durch einen Erlass der Exekutive, der die Tatsache verleugnet, dass es das VOLK ist, das durch den Kongress den Krieg erklären muss – nicht die Regierung Biden. Auf diese Weise begann der Zweite Weltkrieg, als sich die Länder gegenseitig auf den Finanzmärkten angriffen. Die Neocons haben das Weiße Haus usurpiert und den Kongress umgangen, indem sie jede Kriegserklärung umgingen, genau wie FDR, in der Hoffnung, dass Russland die NATO angreift und der Kongress dann gezwungen sein wird, den Krieg zu erklären. Das ist genau derselbe Trick, den FDR angewandt hat.

Während sich die Neocons also die Lippen lecken bei dem Gedanken, Putin zu stürzen und Russland zu kontrollieren, bevor es sich gegen China wendet, sind sie eindeutig nicht langfristig orientiert. Sie haben Saddam Hussein beseitigt, der die religiösen Eiferer in Schach hielt. Nach seiner Beseitigung kam es im Nahen Osten zum Aufstieg von ISIS. Dann versuchten sie, Syrien mit der gleichen Ausrede zu stürzen, dass er sein eigenes Volk misshandelte. Russland schaltete sich ein und verhinderte einen weiteren endlosen Krieg, den die Neocons mit Obama anzetteln wollten. Die USA haben die ukrainischen Nazis verdeckt finanziert, um ihren Kampf gegen den Donbass fortzusetzen. Zwei republikanische Neocons, Lindsey Graham und John McCain, boten offen ihre Finanzierung an, um den Bürgerkrieg gegen den Donbass in Gang zu halten.

Lassen Sie uns hier keinen Fehler machen. Die Neocons haben über die CIA die Taliban gefördert und finanziert, denn sie waren damals der antisowjetische Widerstand. Die CIA-Abteilung für besondere Aktivitäten schickte paramilitärische Offiziere, um die Mudschaheddin-Kräfte gegen die Sowjetarmee auszurüsten. Die USA finanzierten die Taliban also hauptsächlich, um bei der Beendigung der sowjetischen Besatzung in Afghanistan zu helfen, so wie sie auch das Nazi-Element in der Ukraine gegen den Donbass finanzieren. Die Neocons beteiligen sich an endlosen Stellvertreterkriegen.

Allerdings können die Neocons nie über den Tellerrand hinausschauen. Sie haben keine langfristigen Strategien, sondern gewinnen nur das, was sie gerade vor Augen haben. Die Taliban profitierten von der erweiterten militärischen Unterstützung durch die Vereinigten Staaten gegen Russland. Diese Ausbildung haben sie dann gegen US-Truppen eingesetzt, die auf der Suche nach den Terroristen von 911 waren. Dann wurden die USA aus Afghanistan vertrieben und überließen ihnen den Gegenwert von 20.000 Dollar für die Ausrüstung jedes amerikanischen Bürgers – Ihre Steuergelder bei der Arbeit.

Die törichte Ansicht der Neocons, dass es ein absoluter Witz ist, zu glauben, dass die Einführung von Demokratie im Nahen Osten oder jetzt in Russland und China sie irgendwie zu Freunden oder zu stabilen Staaten machen wird. Die Idee, einen „Moskauer Frühling“ herbeizuführen, indem man das russische Volk bestraft, bis es tut, was die CIA und die Neocons verlangen, ist die Kosten des Konflikts nicht wert. Karl Marx brachte seine Ideen ein und es kostete über 200 Millionen Menschenleben, den Kommunismus zu installieren. Amerika wird für seine Einmischung durch die Neocons in vielen Kreisen in Europa, dem Nahen Osten und Asien gehasst.

Sowohl China als auch Russland haben die amerikanische Arroganz als gemeinsamen Feind, und das russische oder chinesische Volk wird den Neocons keine Blumen und Weihnachtskarten schicken, um ihnen dafür zu danken, dass sie alles zerstört haben, was sie seit 1989 aufgebaut haben. Zuverlässige Quellen im Nahen Osten bestätigen jedoch, dass die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und sogar Israel wütend über Bidens Sanktionen sind, die die Weltwirtschaft auseinanderreißen. Dennoch behaupten die Neocons, dass die totale Isolation einen Regimewechsel in Südafrika erzwungen hat. Allerdings hatten sie auch keine militärische Macht, um zurückzuschlagen. Das ist so, als würde man behaupten, ein Kampf sei fair, wenn ein Kind ein Gummiband und das andere einen Baseballschläger hat.

Jemand in Washington muss anfangen, strategisch und realistisch über dieses Bestreben, Russland zu isolieren, nachzudenken, denn alles, was sich in rasantem Tempo abspielt, ist der Zerfall der Weltwirtschaft. Im Jahr 1989 erkannte der damalige Präsident George H.W. Bush, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion und des Kommunismus mit ernsthaften Risiken verbunden war. Russland ist groß und mächtig genug, dass seine Rolle in der Weltwirtschaft für das allgemeine Wohlergehen der internationalen Ordnung entscheidend ist. Die USA BRAUCHEN Russland als wirtschaftlichen Freund und nicht als Gegner, denn damit wird niemand gewinnen.

Die westliche Propaganda besagt, dass Russland und China für autoritäre Herrschaft stehen. Die westlichen Regierungen sind jedoch nicht besser. Die Neocons haben das Weiße Haus in Beschlag genommen und unverschämte Sanktionen gegen Russland verhängt, um dort eine Revolution zu erzwingen, und das ist eine Kriegserklärung, mit der sie den Kongress umgangen haben. Sie haben die Medien in der Tasche, um den Menschen diesen Krieg zu zeigen, und hoffen dann, einen solchen Hass auf Russland in der Bevölkerung zu erzeugen, dass der Kongress den Krieg erklären muss, weil der Wind in der Bevölkerung dreht. Das alles wird inszeniert, um hoffentlich auch sicherzustellen, dass die Republikaner die Wahlen im November verlieren, um ihre volle Macht zu behalten, da die Biden-Administration vollständig unter der Kontrolle der Neocons steht.

Sicher, wir haben Wahlen, die vorgeben, dass wir keine autoritäre Regierung sind, aber dann kommt der Kandidat in Washington an und es wird ihm gesagt, dass er gemäß der Parteiagenda abstimmen wird, was das Bild von freien Wahlen nur fiktiv macht. In Europa wählen die Menschen weder die Kommission, die die Gesetze macht, noch das Staatsoberhaupt. Sie stimmen nur für das Parlament, das keine Macht hat, die Kommission oder das Staatsoberhaupt zu überstimmen.

Wir leben nicht in einer Demokratie, denn das Volk darf nie über ein Thema wie Krieg oder Frieden abstimmen. Die Neocons haben Russland mit Sanktionen den Krieg erklärt und beten am Altar des Krieges, dass Putin zuschlagen wird. Was aber, wenn Putin sich mit China zusammentut und sie sich mit Nordkorea und dem Iran zusammentun und die heilige Hölle entfesselt wird?

Die Wahrscheinlichkeit, dass Putin gestürzt wird und plötzlich eine Demokratie entsteht, liegt bei weniger als Null, dass sie jemals eintritt. Die Menschheit braucht einen Regimewechsel in allen drei Großmächten – die Säuberung von Neocons, die es in allen Regierungen gibt.