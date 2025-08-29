Sollten wir uns über Kondensstreifen Sorgen machen?

Dr. David Bell

Geoengineering in Form von Wetterveränderungen findet statt. Es kann den Lebensunterhalt von Landwirten retten, indem es Dürren abmildert, und es kann die weltweite Nahrungsmittelversorgung gefährden, indem es das Pflanzenwachstum reduziert. Wie die Kernspaltung ist es in den Händen vernünftiger Menschen, die mit Wissen und Zustimmung der Allgemeinheit arbeiten, nützlich – liegt es jedoch in den Händen von Psychopathen, kann es viel von dem zerstören, was die Menschheit aufgebaut hat. Wenn wir es schaffen, ruhig und rational an die Sache heranzugehen, können wir die Psychopathen vielleicht noch aufhalten.

Während des Zweiten Weltkriegs hassten die Bomberbesatzungen die Kondensstreifen, die ihre Flugzeuge erzeugten. Sie zogen wie weiße Finger am Himmel und führten die feindlichen Jäger direkt zu ihnen. Mit der Zunahme des kommerziellen Flugverkehrs explodierte ihre Zahl am Himmel. Doch wie beim sprichwörtlich kochenden Frosch bemerkten es erstaunlicherweise nur wenige, bis andere auf die Hitze hinwiesen. Als ich 2010 in Genf lebte und wegen des Ausbruchs des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull ein einwöchiges Flugverbot verhängt wurde, hatten wir erstmals einen klaren Frühlingshimmel: kein einziger Streifen, keine Wolke. Normal, so stellte sich heraus, war nicht natürlich.

Kondensstreifen sind Wolken, die aus Kondenswasser, Wasser und Partikeln aus den Abgasen von Flugzeugtriebwerken entstehen. Feine Partikel bilden unter den richtigen Bedingungen einen Kristallisationskeim, an dem sich in feuchter, kalter Luft Tröpfchen bilden können. Auch Düsentriebwerke stoßen Wasser als Verbrennungsprodukt aus. Der sehr niedrige Druck auf der Oberseite der Tragflächen – Grund dafür, dass Flugzeuge überhaupt fliegen – erlaubt ebenfalls die Ausscheidung von Wasserdampf. Das ist gut dokumentiert, beinahe so alt wie das Zeitalter der hoch fliegenden Flugzeuge. Und es ist ärgerlich, wenn man in Europa oder Nordamerika einen schönen Sonnenuntergang fotografieren möchte.

Kondensstreifen können zur Bildung von Zirruswolken beitragen. Flugzeuge, die ihre Höhe ändern, erzeugen zudem manchmal bizarre Löcher in Wolkendecken, etwa bei Anflügen auf Flughäfen. Wolken entstehen und verschwinden natürlicherweise – wenn die Bedingungen passen. Flugzeuge beschleunigen diesen Prozess. Da Wolken von weitem scharfe Ränder haben, können Kondensstreifen an- und ausgehen, je nach Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschieden in verschiedenen Höhen.

Es gibt eine Denkschule, die behauptet, die Streifen am Himmel seien neueren Ursprungs und Ausdruck ruchlosen Geoengineerings. Diese Theorie besagt, dass es eine versteckte Industrie gibt, die Chemikalien produziert, sie zu Flughäfen transportiert, in Passagierflugzeuge einbaut oder in Treibstoff mischt und sie gezielt freisetzt. Doch um dies im großen Maßstab umzusetzen, bräuchte es Tausende Mitwisser – Piloten, Tankwarte, Arbeiter, Lkw-Fahrer, Sicherheitskräfte – und alle müssten schweigen. Das ist schwer vorstellbar. Möglich ist, dass Teile der Luftwaffe einer fragwürdigen Regierungsagenda folgen – aber das betrifft nur eine winzige Minderheit der Flüge.

Geoengineering aus der Luft gibt es dennoch. Seit fast einem Jahrhundert, etwa in Dürreperioden oder in trockenen Regionen, um Regen herbeizuführen. In Australien und den USA setzen Behörden seit Jahrzehnten Silberjodid aus Flugzeugen frei, um Wasserdampf zu kondensieren und Niederschlag zu erzeugen. Ziel ist es, Viehzüchter vor dem Ruin zu retten oder die Wasserversorgung von Städten zu sichern. Das sind nachvollziehbare Maßnahmen – auch wenn Massentiersterben und Bankrotte im Spiel sind.

Andererseits kann Geoengineering auch unglaublich dumm sein. Die britische Regierung etwa plant, groß angelegte Projekte zu finanzieren, die das Sonnenlicht blockieren sollen – ein Lieblingsprojekt einiger reicher Leute, die sich selbst für Genies halten. Ich habe Gespräche über solche Projekte aus nächster Nähe mitbekommen. Die dahinterstehende Logik lautet: Frühere Klimaerwärmungen seien natürlich gewesen, die jetzige jedoch ausschließlich menschengemacht – und deshalb müsse man Sonnenlicht abschirmen, indem man eine reflektierende Schicht in der Atmosphäre erzeugt.

Heute leben rund neun Milliarden Menschen auf der Erde. Wir haben viele Katastrophenprognosen widerlegt, nicht zuletzt, weil unsere Feldfrüchte schneller wachsen und Wasser effizienter nutzen – auch dank höherer CO₂-Konzentration. Pflanzen brauchen CO₂, Licht und Wasser. Ob CO₂ die Hauptursache für die jüngste Erwärmung ist, spielt hier keine Rolle. Wahrscheinlich trägt es dazu bei, doch anthropogene Emissionen erklären nicht vergangene Erwärmungsperioden. Der CO₂-Gehalt hat sich seit der Industrialisierung verdoppelt, war im Mittelalter jedoch deutlich niedriger, als die Nordmänner in Grönland Getreide anbauten.

Ob Sonnenblockade tatsächlich die globale Temperatur senken würde, ist offen – sicher ist nur: Sie würde das Sonnenlicht und damit das Pflanzenwachstum reduzieren. Das hätte sinkende Ernteerträge und häufigere Ernteausfälle zur Folge. Massenverhungerung würde wahrscheinlicher – angeblich zum Wohle der Menschheit. Für Investoren in Fleischersatz und künstliche Lebensmittel wäre es ein Vorteil. Das erklärt das wirtschaftliche Interesse an solchen Projekten – ein cleverer, aber potenziell fataler Ansatz. Während die britische Regierung dies fördert, wird es mit Sicherheit bereits getestet. Regeln gibt es keine, nur Dummheit.

Befürworter der Sonnenblockade nutzen eine perfide Taktik: Kritiker als Spinner darzustellen. Wer jeden Kondensstreifen als Beweis für ein dunkles Komplott deutet, schwächt die ernsthafte Debatte. Die Natur ist erstaunlich genug – psychopathische Milliardäre, die sie kontrollieren wollen, sind es nicht.

Wir sollten verhindern, dass Idioten Sonnenblocker-Projekte vorantreiben und so die Ernährungssicherheit der Welt gefährden. Cloud Seeding hingegen sollte sorgfältig geprüft werden – es rettet Bauern, ist lokal und kurzfristig. Wer wirklich Kondensstreifen beseitigen will, muss das Fliegen einstellen. Doch die meisten Menschen wollen fliegen, und die meisten Bauern wollen nicht bankrottgehen.

Vielleicht sollten wir uns also auf die industrielle und politische Dummheit konzentrieren – dort liegt die reale Gefahr. Flugverkehr und Kondensstreifen pauschal als „böse“ darzustellen, mag in sozialen Medien Klicks bringen, doch es spielt letztlich jenen in die Hände, die tatsächlich unsere Atmosphäre und unsere Ernährung kontrollieren wollen.

Es gibt ein echtes Problem und eine große Bedrohung da draußen – aber wir müssen lernen, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren.

*

Dr. David Bell ist klinischer Arzt und Public-Health-Spezialist mit einem PhD in Bevölkerungsmedizin sowie einem Hintergrund in Innerer Medizin und Infektionsepidemiologie. Er war Programmleiter für Malaria und akute Fieberkrankheiten bei FIND in Genf und koordinierte die Malaria-Diagnosestrategie der WHO. Heute ist er Senior Scholar am Brownstone Institute.