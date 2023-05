Sonderangebot an die EU von Pfizer und BioNTech für die Injektionen, die keiner haben will

Kühnes Angebot von Pfizer und BioNTech an die EU: Zahlung des halben Preises für jede Dosis des gestrichenen Impfstoffs Covid.

Durch den COVID-19-Impfstoffüberschuss haben die Pharmakonzerne Pfizer Inc. und BioNTech der Europäischen Union einen neuen Vorschlag unterbreitet, wonach die Mitgliedstaaten die Hälfte des Preises für jede der etwa 70 Millionen Dosen des gestrichenen Covid-Impfstoffs zahlen sollen.

Der Financial Times zufolge verhandelt die EU mit BioNTech/Pfizer über einen überarbeiteten Vertrag, obwohl die Europäische Staatsanwaltschaft eine Untersuchung des ursprünglichen, im Frühjahr 2021 mit Pfizer/BioNTech geschlossenen Vertrags eingeleitet hat. Der neue Vertrag sieht vor, dass die Mitgliedstaaten für jede der rund 70 Millionen Impfstoffdosen, die bis 2026 jährlich ausfallen, die Hälfte des Preises, d. h. etwa 10 Euro, zahlen, und dass die EU auf neue Impfstofftypen umsteigen kann, die für künftige Versionen des Virus entwickelt wurden.

Im Januar dieses Jahres enthüllte Reuters, dass Gespräche zwischen der EU und den beiden Arzneimittelherstellern im Gange sind, um die 500 Millionen Dosen des COVID-19-Impfstoffs, zu deren Kauf sich Brüssel für dieses Jahr verpflichtet hat, im Austausch gegen einen höheren Preis zu reduzieren. Die Verhandlungen mit BioNTech/Pfizer finden zu einer Zeit statt, in der die EU ihre Gesetzgebung für ihre 148 Milliarden Dollar schwere Pharmaindustrie überarbeiten will, in der Hoffnung, die Investitionen wieder anzukurbeln und den Zugang zu billigen Medikamenten zu einer Zeit zu erweitern, in der die Gesundheitsbudgets durch die Kosten für die Behandlung von COVID-19 belastet werden.

Pfizer lehnte es unter Berufung auf Vertraulichkeitsklauseln ab, den Artikel der Financial Times zu kommentieren, erklärte jedoch, die Gespräche mit der Europäischen Kommission seien „in gutem Glauben von allen Parteien“ geführt worden und der Konzern sei bestrebt, „pragmatische Lösungen“ zu finden.

Eine überarbeitete Vereinbarung zwischen dem EU-Block und BioNTech/Pfizer würde jedoch eine existenzielle Bedrohung für die Covid-19-Impfstoffprogramme anderer Impfstoffhersteller darstellen, da die Bestellungen von Konkurrenten aus der EU während der Pandemie deutlich geringer waren. „Wenn BioNTech/Pfizer in den nächsten Jahren etwa 70 Millionen Impfstoffdosen pro Jahr liefern wird, ist das praktisch der gesamte Markt“, so eine Quelle, die den Verhandlungen nahe steht.

Der im Mai 2021 von der Europäischen Kommission und Pfizer/BioNTech unterzeichnete Vertrag umfasst 900 Millionen Impfstoffdosen, die in den Jahren 2022 und 2023 geliefert werden sollen, mit einer Option auf die Bestellung weiterer 900 Millionen Dosen. Dies ist der größte von der Kommission unterzeichnete Vertrag für COVID-19-Impfstoffe und wird das Impfstoffportfolio der EU bis Ende 2023 dominieren.