Sonderbericht: Ärzteschaft führt digitalen WHO-Diagnosecode für Ungeimpfe ein

Ärzte werden von der Regierung dazu angehalten, mehr Fragen zu Ihrem Impfstatus zu stellen.

Eine Reihe von internationalen Codes wird von der medizinischen Industrie für die Abrechnung im Rahmen von Medicare-Medicaid und den privaten Versicherungsgesellschaften verwendet, aber es geht nicht nur um die Abrechnung.

Diese Codes sind Teil des von der Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen aufgestellten Systems der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD), und sie werden in Zukunft noch weitaus invasiver werden.

Dieses System wurde ursprünglich nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen, um die Diagnose der wichtigsten Krankheiten innerhalb einer Bevölkerung zu verfolgen. Im Laufe der Jahre gab es jedoch 11 größere Überarbeitungen, und mit jeder Überarbeitung wurden die Daten, die über jeden Einzelnen gesammelt wurden, präziser und umfassender.

Laut der WHO-Website können inzwischen mehr als 1,6 Millionen klinische Situationen kodiert werden.

Und sie ist auch zwingender geworden, bis zu dem Punkt, an dem es für Ärzte unmöglich geworden ist, von den Versicherungsgesellschaften eine Erstattung zu erhalten, wenn sie nicht alle geforderten Datenpunkte hochladen.

In einem Artikel des „American Journal of Neuroradiology“ vom April 2016 heißt es: „Im Laufe der Jahre ist es zusammen mit dem CPT-Kodierungssystem (Current Procedural Terminology) für medizinische Verfahren zu einem festen Bestandteil der Zahlungsinfrastruktur des US-Gesundheitssystems geworden.“

Mit der Verabschiedung des Affordable Care Act (Obamacare) durch den Kongress im Jahr 2012 entwickelte sich das ICD-System zu einem elektronischen Datenverarbeitungssystem. Die Digitalisierung der Gesundheitsakten wurde mit der Umstellung auf ICD-10 nach zwei Verzögerungen durch den Kongress im Jahr 2016 vollständig umgesetzt.

Seitdem wurde buchstäblich für fast jede erdenkliche Diagnose ein numerischer Code geschaffen – und für einige, an die man nie denken würde (suchen Sie nach „verrückten ICD-10-Codes“ und Sie werden sehen, wovon ich spreche).

Spulen Sie nun vor zum April 2022. Zu diesem Zeitpunkt kündigten die „Centers for Medicare and Medicaid“ (CMS) einen neuen Code an, der jeden, der wach ist und die wachsende medizinische Tyrannei wahrnimmt, beunruhigen sollte. Nach einigen Verzögerungen wurde der neue Code im Oktober 2022 eingeführt und war ab Januar 2023 für fast alle Kliniken und Krankenhäuser verfügbar.

Was ist dieser neue Code? Es ist der Code Z28.310. Dies ist der Code für eine sehr merkwürdige „Diagnose“, denn es handelt sich dabei gar nicht um eine Diagnose, sondern um einen Eingriff in die Privatsphäre, der in Zukunft wahrscheinlich gegen viele Menschen verwendet werden wird. Dies ist der Code, den Ihr Arzt in das Computersystem eingibt, auf das staatliche und private Krankenversicherungen zugreifen, um sie über Ihren Covid-Impfstatus zu informieren.

Es handelt sich dabei um international anerkannte Codes für sehr spezifische medizinische Bedingungen für Versicherungs- und Regierungszwecke. Sie sind weltweit zugänglich, falls Sie sich im Ausland befinden und ein gesundheitliches Problem haben, das behandelt werden muss.

Ich habe vor kurzem ein Interview mit einem voll zugelassenen Arzt geführt, der in einem Staat des Mittleren Westens praktiziert und über volle Krankenhauszulassung verfügt. Der Name dieses Arztes bleibt anonym, denn wenn er bekannt würde, könnte er seinen Arbeitsplatz verlieren. Am 12. Januar informierte er mich darüber, dass der Code Z28.310 in seinem Bundesstaat in Kraft getreten ist.

„Gestern (11. Januar) tauchte er zum ersten Mal in den Krankenhausunterlagen auf, die ich gesehen habe“, sagte mir der Arzt.

Wenn Diagnosen nicht ordnungsgemäß eingegeben werden, kann es sein, dass ein Arzt keine Kostenerstattung erhält. Da dieser neue Code nun offiziell von staatlichen und privaten Versicherungsanbietern verlangt wird, werden die Ärzte nun wahrscheinlich einen „Anreiz“ haben, nach dem Impfstatus zu fragen, sagte er. Das bedeutet, dass sie eine finanzielle Vergütung erhalten, wenn die Regierung entscheidet, dass diese Daten sinnvoll genutzt werden können.

Ich hatte keine Ahnung, dass Ärzte auf diese Weise gekauft werden.

Dieses System scheint die Art und Weise zu sein, wie der militärisch-industriell-biomedizinische Komplex diejenigen identifizieren und aussondern wird, die sich ihrem digitalen Identifikationssystem unterworfen haben, das damit beginnt, dass man bei seinen Impfungen „auf dem neuesten Stand“ ist – endlose Impfungen. Wie der verstorbene Dr. Zev Zelenko und andere gesagt haben, werden diese ständigen Impfungen ein „Tor zum Transhumanismus“ sein.

Die Mächtigen bei den Vereinten Nationen und dem Weltwirtschaftsforum haben ein „Bedürfnis zu wissen“, wenn es um diejenigen geht, die diese dämonische Umwandlung der menschlichen Rasse ablehnen, die die Transhumanisten als „Upgrade“ zur „Menschheit 2.0“ bezeichnen.

„Ich habe diesen Diagnoseschlüssel noch nie verwendet und würde ihn auch nie für einen Patienten verwenden“, sagte mir der Arzt in einem Folgeinterview diese Woche. „Ich wusste bis letzte Woche nicht einmal, dass es ihn gibt.“

Er erklärte mir, dass Z28.3 der Diagnosecode für Impfmangel im Allgemeinen ist, aber er wird von da an noch spezifischer.

„Er ist unspezifisch“, erklärte der Arzt. „Aber bei Covid haben sie die 1 nach der 3 hinzugefügt (Z28.31), also ist Covid der einzige Impfstoff, für den sie spezifisch sind. Dann wurde eine zweite Ziffer hinzugefügt, wenn man teilweise geimpft ist und keine der Auffrischungen erhalten hat.

Diese Codes könnten immer spezifischer werden, bis hin zu Codes, die angeben, warum man die unwirksamen und unsicheren – aber sehr profitablen – Injektionen von Big Pharma ablehnt.

Der Arzt erzählte mir, dass er den Diagnosecode eines Patienten gesehen hat, der den Impfstoff aufgrund seiner Schizophrenie ablehnte.

„Viele Menschen mit Schizophrenie sind paranoid gegenüber Spritzen und anderen Behandlungen, so dass seine Ärzte sie auf dieser Grundlage als nicht geimpft einstuften“, sagte der Arzt.

Man braucht also nicht allzu viel Fantasie, um zu erkennen, wie dieses System missbraucht werden könnte.

Was ist, wenn Sie sich ständig weigern, die von Ihrem Arzt empfohlenen Impfstoffe zu nehmen? Könnte bei Ihnen eine Geisteskrankheit diagnostiziert werden? Der Arzt, mit dem ich sprach, stimmte mir zu, dass dies nicht weit hergeholt ist. Und wenn bei Ihnen eine psychische Störung diagnostiziert wird, können Sie viele Ihrer verfassungsmäßigen Rechte verlieren. Man wird im Grunde zu einem Bürger zweiter Klasse.

„Technisch gesehen kann jeder Arzt eine Schizophrenie-Diagnose stellen, aber in der Regel wird man an einen Psychiater überwiesen, der diese Diagnose stellt“, sagte er.

Und das ist nicht das Einzige, was in Bezug auf diesen neuen Diagnosecode zu beachten ist.

Nun wird es interessant. Auf dem G20-Gipfel, der vor einigen Monaten im November 2022 in Indonesien stattfand, gaben die Staats- und Regierungschefs der 20 größten Volkswirtschaften der Welt eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie die Nationen der Welt aufforderten, ein globales digitales Impfpass-System auf der Grundlage der von der WHO festgelegten Standards einzuführen, das internationale Reisende zwingen würde, eine digitale Impfpass-ID auf ihrem Mobiltelefon zu haben. Ohne diesen Pass wäre es einem nicht „erlaubt“, außerhalb seines Heimatlandes zu reisen, es sei denn natürlich, man ist ein illegaler Migrant, der versucht, aus einem „unterentwickelten“ Land in die USA oder nach Europa zu gelangen.

Aus einem Artikel des „Forbes“-Magazins vom Februar 2022 wissen wir außerdem, dass fast die Hälfte der amerikanischen Bundesstaaten zu diesem Zeitpunkt bereits die Verträge unterzeichnet und die Infrastruktur für die Einführung digitaler Impfpässe geschaffen hatten, so dass das gleiche System schließlich auch zur Kontrolle oder zumindest zur Überwachung der Reisen von Amerikanern außerhalb ihrer Staaten eingesetzt werden könnte.

Dann gibt es da noch den Vorstoß des Weltwirtschaftsforums in Richtung „Smart Cities“, die kürzlich in „15-Minuten-Städte“ umbenannt wurden und Reisen außerhalb der eigenen Stadt überwachen und einschränken würden. Können Sie mir hier folgen? Es wird ein digitales System eingeführt, das in der Lage wäre, ganze Bevölkerungsgruppen zu einem bestimmten Zeitpunkt abzuschotten. Alles, was dazu nötig wäre, ist die Ausrufung eines „internationalen Gesundheitsnotstands“ oder eines „regionalen Notstands“, und die USA und die EU bemühen sich nach Kräften, diese Befugnis in Form eines neuen Pandemievertrags an die WHO zu übertragen.

Wie wir von Yuval Noah Harari, einem Top-Berater von Klaus Schwab und dem Weltwirtschaftsforum, erfahren haben, ist geplant, diese digitale Überwachungstechnologie nicht nur auf dem Mobiltelefon, sondern „unter der Haut“ zu installieren.

Der Arzt aus dem Mittleren Westen des Landes erläuterte eine medizinische Terminologie namens „meaningful use“ (sinnvolle Nutzung) und wie sie verwendet wird, um personenbezogene Daten über medizinische Patienten zu erfassen.

„Wenn Sie sich jemals gefragt haben, warum man bei jedem Arztbesuch versucht, Ihren Blutdruck und Ihr Gewicht zu messen, dann deshalb, weil Krankenhäuser und Ärzte eine Vergütung erhalten, wenn sie ‚Meaningful Use‘-Daten liefern. Sie erhalten eine bessere Vergütung. Sie erhalten Boni. Die Ärzte haben monatliche Treffen mit dem Personal und der Verwaltung, und auf diese Weise erhalten sie eine höhere Erstattung, sie bekommen mehr Geld, wenn sie diese sinnvollen Daten zur Verfügung stellen.“

Er erklärte weiter, dass, wenn das ICD-10-Kodierungssystem von den Ärzten verlangt, den Covid-Impfstatus ihrer Patienten als Teil der „Meaningful Use“-Daten herauszufinden, sie dies in ihre Krankenblätter aufnehmen und für die Bereitstellung dieser Informationen an die Regierung eine stattliche Vergütung erhalten werden.

„Jedes Mal, wenn Sie zum Arzt gehen, werden sie versuchen, diese Informationen aus Ihnen herauszubekommen“, sagte er.

Die USA haben ihr ICD-System unter der Präsidentschaft von Barack Obama und mit der Verabschiedung des Affordable Care Act erweitert. Zuvor hatten die USA das ICD-9-System verwendet, das weniger spezifische und weniger invasive Informationen über die Patienten verlangte, „aber mit dem ICD-10-System wurden sie plötzlich sehr spezifisch. Anstelle von Bluthochdruck hieß es dann: Ist der Bluthochdruck darauf zurückzuführen, dass Sie zu viel Zeit mit Ihrer Schwiegermutter verbracht haben, oder liegt es an einer anderen Sache, was auch immer es sein mag. Es wurde sehr spezifisch.“

Folgendes geht aus der CMS-Website der Regierung hervor:

„Die ICD-10 enthält auch erhebliche Verbesserungen gegenüber der ICD-9 bei der Kodierung von Begegnungen in der Primärversorgung, externen Verletzungsursachen, psychischen Störungen und präventiver Gesundheit. Der Umfang und die Granularität der ICD-10-Codesätze spiegeln die Fortschritte in der Medizin und der medizinischen Technologie wider und erfassen zusätzliche Details zu sozioökonomischen Verhältnissen, ambulanten Pflegezuständen, Problemen im Zusammenhang mit dem Lebensstil und den Ergebnissen von Screening-Tests.“

Mit anderen Worten: Die ICD-10-Codierung wurde zu einem Instrument für eine außergewöhnliche Datenauswertung der persönlichen Lebensgeschichte der Amerikaner.

Als ICD-10 eingeführt wurde, erhielt die AARP den Auftrag, das Programm in den USA zu verwalten.

Es wurde auch strenger.

„Als Arzt müssen Sie das ICD-10-System verwenden, um eine Kostenerstattung zu erhalten“, sagte mir meine ärztliche Quelle.

Selbst wenn Sie keine staatliche oder private Versicherung haben und ausschließlich aus eigener Tasche zahlen, wird jede einzelne Diagnose im System erfasst.

„Wenn Sie mit dem Gesundheitssystem in Berührung kommen, wird ein ICD-10-Code erfasst und Ihrem Zustand zugewiesen“, sagte er. „Und all diese Daten gehen in eine zentrale Datenbank, die unter Obama geschaffen wurde, damit die elektronischen Krankenakten (EMR) miteinander kommunizieren können.“

„Niemand sonst redet darüber“, sagte er mir.

Obamacare zwang alle Ärzte, das EMR-System zu verwenden, um eine Kostenerstattung zu erhalten.

„Bis vor acht oder zehn Jahren haben viele Ärzte noch mit Papierakten gearbeitet. Das ist jetzt alles digitalisiert.“

Laut der WHO-Website hat diese UN-Organisation bereits ein „verbessertes“ ICD-11-System eingeführt und arbeitet daran, dass die Länder es übernehmen.

Als die US-Bundesregierung ICD-10 einführte, subventionierte sie die Umstellung und bot zinslose Darlehen und Zuschüsse an, die viele Arztpraxen nutzten, um die aktualisierten EMR-Software-Systeme zu bezahlen.

„Es wurden Hunderte von Millionen Dollar zur Verfügung gestellt, aber dann musste man der Regierung erlauben, auf die Bücher zuzugreifen, wann immer sie wollte“, sagte der Arzt. „Aber jetzt kann man nur noch über dieses System eine Kostenerstattung erhalten. Praktisch jeder Arzt ist jetzt Teil dieses Systems“.

Quintessenz: Achten Sie darauf, welche Informationen Sie Ihrem Arzt geben, denn im Grunde arbeiten sie jetzt alle für die Regierung. Dem sind sie für die Kostenerstattung verpflichtet. Und wenn Ihr Arzt zu viele Fragen stellt, die scheinbar nichts mit dem Gesundheitsproblem zu tun haben, wegen dem Sie behandelt werden, sollten Sie sich vielleicht einen neuen Arzt suchen.