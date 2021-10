Soros betreibt wieder Lobbyarbeit für 3,5 Billionen Dollar

George Soros ist 91 Jahre alt. Viele beten jede Nacht für seinen Abschied von dieser Welt. Sein Quantum-Fonds soll die Inspiration für die berüchtigte „Quantum“ gewesen sein, die kriminelle Organisation, die in den James-Bond-Filmen „Casino Royale“ und der Fortsetzung „Ein Quantum Trost“ als Gegenspieler auftritt. Die Organisation führt ein Schattendasein und ist dafür bekannt, dass sie Dritte unter Vertrag nimmt, um sich selbst nicht in die Bond-Filme hineinziehen zu lassen. Das ist im wirklichen Leben gar nicht so abwegig. Der Quantum-Fonds ist im Ausland angesiedelt und bleibt geheimnisumwittert. Ja, er hat auch Verbindungen zu den Rothschilds.

Soros treibt den Umsturz der Vereinigten Staaten mit seiner offenen Gesellschaft voran, die in Wirklichkeit eine Eine-Welt-Regierung unter der Leitung der Vereinten Nationen ist. Er stand hinter dem gesamten EU-Projekt aufgrund der gleichen Theorie, dass die Abschaffung von Regierungen den Krieg beseitigen würde. Das ist furchtbar naiv. Wenn er sich die Mühe machen würde, die Geschichte zu studieren, würde er sehen, dass die Idee einer Eine-Welt-Regierung Kriege NICHT verhindert. Im Gegenteil, sie fördert interne Unruhen, weil eine Größe nicht für alle passt.

Soros steckt jetzt dahinter, indem er die Demokraten finanziert, die versuchen, dieses 3,5-Billionen-Dollar-Ausgabenprogramm durchzudrücken, und Gruppen, die sich dem Finanzminister widersetzen, der sich gegen diese Agenda ausspricht. Als Händler weiß er sehr wohl, dass dies den US-Dollar und die US-Wirtschaft untergraben wird. Dies scheint das Ziel zu sein, die Vereinigten Staaten so zu untergraben, dass sie an Soros‘ offene Gesellschaft unter der Führung der Vereinten Nationen übergeben werden können.

Während viele für den Tod von Soros beten, hat er leider seinen Sohn Alexander Soros ausgebildet, um alle politischen Hände hinter dem Vorhang zu schütteln. George Soros hat seinen Sohn mit seiner eigenen Philanthropie aufgebaut, und Alex ist jetzt ein wichtiger Spender für die Demokraten, was ihm Zugang und Einfluss verschafft. Alexander Soros ist der stellvertretende Vorsitzende der Open Society Foundations. Er sitzt in den Vorständen des Bard College, der Bend the Arc Jewish Action und der Central European University. George Soros kommt zwar nicht zu Auftritten mit Demokraten, aber er schickt seinen Sohn. Alexander traf sich mit dem designierten Vizepräsidenten Harris, weil er bei der Auswahl dabei war und sein Vater informiert war und zustimmte.

Machen Sie keinen Fehler, wenn Alexander Soros am Telefon ist, werden sie abheben. Es wird angenommen, dass er genauso weit links steht wie sein Vater. Er wurde 1985 geboren und hat seine eigene Stiftung mit dem Geld seines Vaters gegründet. Wer also wissen will, warum die Demokraten so weit nach links gerückt sind, braucht sich nur an Soros zu wenden, der die Vereinigten Staaten abschaffen und alle Macht an die Vereinten Nationen in einer offenen Gesellschaft übergeben will. Die Demokraten sind gekauft und bezahlt, und es wurde behauptet, dass sie geheime Zuwendungen vom Quantum Fund und anderen erhalten.