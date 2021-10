Welchen Einfluss haben Frankreich und Russland auf die griechisch-türkische Rivalität?

Der gemeinsame Nenner, der Frankreich und Russland dazu veranlasst hat, ihre militärischen Partnerschaften mit den Rivalen Griechenland und Türkei auszubauen, ist die Sorge dieser beiden Länder im östlichen Mittelmeerraum um die Zuverlässigkeit ihres gemeinsamen amerikanischen Verbündeten.

Frankreich und Russland spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, den griechisch-türkischen Wettbewerb im östlichen Mittelmeerraum zu beeinflussen. Das zweite Staatenpaar ist Mitglied der NATO, beschuldigt sich jedoch regelmäßig gegenseitig regionaler Provokationen im Zusammenhang mit seinen jeweiligen Gebietsansprüchen. Griechenland ist außerdem der Ansicht, dass das Abkommen zwischen der Türkei und Libyen über die Seegrenze, das im vergangenen Jahr geschlossen wurde, seine Souveränität beeinträchtigt. Auch bei der Lösung des eingefrorenen Zypernkonflikts verfolgen die beiden Nachbarstaaten völlig gegensätzliche Ansätze. In diesem angespannten Kontext baut Frankreich seine militärischen Beziehungen zu Griechenland aus, während Russland dasselbe mit der Türkei tut.

Frankreich und Griechenland haben Anfang dieser Woche ein rund 3 Milliarden Euro schweres Abkommen über die Verteidigung der Marine unterzeichnet, in dessen Rahmen Paris Athen mit drei Fregatten ausstatten wird. Es enthält auch eine Klausel, die die beiden Länder verpflichtet, einander im Falle eines Angriffs zu unterstützen. Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis sagte, er wolle kein Wettrüsten mit der Türkei, äußerte aber auch Bedenken, ob die NATO-Klausel zur gegenseitigen Verteidigung gemäß Artikel 5 im Falle eines Angriffs eines Mitglieds auf das andere gelten würde. Dies deutet darauf hin, dass die ausdrücklich vorgesehene französisch-griechische Achse der gegenseitigen Verteidigung innerhalb der NATO teilweise von der Befürchtung getragen wird, dass der amerikanische Führer des Blocks Athen im Falle eines Zusammenstoßes mit Ankara nicht zu Hilfe eilen könnte.

Währenddessen traf der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Sotschi zusammen. Im offiziellen Bericht des Kremls über die Begrüßung der beiden Politiker heißt es, dass beide den ausgezeichneten Zustand der Beziehungen zwischen den beiden Ländern lobten. Die New York Times veröffentlichte daraufhin ein in der Vorwoche geführtes Interview mit dem türkischen Staatschef, in dem er den Erwerb von S-400-Luftabwehrsystemen durch sein Land verteidigte, der die US-Sanktionen ausgelöst hatte. The Middle East Eye berichtete, dass Präsident Erdogan auf dem Rückflug von Sotschi gegenüber Reportern erklärte, sein Land werde in den Bereichen Raumfahrt, Düsentriebwerke, U-Boote und Kriegsschiffe eng mit Russland zusammenarbeiten.

Das Streben der Türkei nach einer ausgewogenen Außenpolitik zwischen ihren traditionellen NATO-Partnern und Russland ist durch ihre Bedenken gegenüber dem von den USA geführten Block motiviert, die denjenigen Griechenlands ähneln. Präsident Erdogan hat seinen amerikanischen Verbündeten bei zahlreichen Gelegenheiten für die Bewaffnung syrischer kurdischer Gruppen verurteilt, die seine Regierung als Terroristen betrachtet. Türkische Beamte haben auch angedeutet, dass die USA eine Rolle bei dem gescheiterten Putschversuch im Sommer 2016 gespielt haben könnten. Sie machen Fethullah Gülen für die Organisation des Putsches verantwortlich und glauben, dass er dies nicht hätte tun können, ohne dass die USA zumindest im Voraus davon gewusst hätten, da er in diesem Land ansässig ist.

Der gemeinsame Nenner der neuen Militärpartnerschaften Frankreichs und Russlands mit den Rivalen Griechenland und der Türkei ist daher die Besorgnis dieser beiden östlichen Mittelmeerländer über die Zuverlässigkeit ihres gemeinsamen amerikanischen Verbündeten. Obwohl die früheren US-Präsidenten Barack Obama und Donald Trump Griechenland näher standen als der Türkei, wie es auch der amtierende US-Präsident Joe Biden zu sein scheint, vermutet Athen immer noch, dass Washington es im Falle eines Zusammenstoßes mit Ankara wegen der weitreichenden geostrategischen Folgen, die ein solches Szenario mit sich bringen könnte, nicht entschlossen verteidigen würde.

Umgekehrt vermutet die Türkei, dass die USA versuchen, ihre finanzielle und nationale Sicherheit mit wirtschaftlichen Mitteln und der Bewaffnung syrischer Kurdengruppen zu untergraben, um das Land zu einer Abkehr von seiner zunehmend unabhängigen Außenpolitik zu drängen. Die Ankündigung von Premierminister Mitsotakis Anfang dieser Woche, dass „wir im Begriff sind, ein neues fünfjähriges Abkommen über gegenseitige Verteidigung und Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten zu unterzeichnen“, deutet darauf hin, dass die USA Griechenland ernsthaft gegen die Türkei unterstützen könnten, wenn die beiden aufeinandertreffen. Dies könnte die Türkei dazu veranlasst haben, die Verbesserung der Beziehungen zu Russland zu beschleunigen, insbesondere im militärischen Bereich.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die jüngste Unzuverlässigkeit der USA als Verbündeter Griechenland und die Türkei dazu veranlasst hat, sich verlässlichere militärische Partner wie Frankreich bzw. Russland zu suchen, um das regionale strategische Gleichgewicht zwischen ihnen wiederherzustellen und sich gegen das Szenario abzusichern, dass die USA ihren Rivalen bei einem möglichen Zusammenstoß unterstützen. Die Schritte, die die USA mit Griechenland zu unternehmen gedenken, könnten die Waage gegen die Türkei ausschlagen lassen und möglicherweise sogar die Grundlage für die Wiederherstellung der Beziehungen zu Frankreich schaffen, die durch das überraschende AUKUS-Bündnis von Mitte September unerwartet beschädigt wurden. Im Gegenzug dürften die türkisch-russischen Militärbeziehungen parallel dazu ausgebaut werden, um das regionale Gleichgewicht zu wahren.