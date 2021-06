Spahn schei… … zeigt Bürgern den Stinkefinger – Impfpflicht für Kinder kommt

Johannes Augustin hat mit seiner Petition “Keine Corona-Impfpflicht für Kinder” eine große Ressonanz gefunden.

Derzeit zählt die Petition rund 740.000 Unterstützer. Das ist, gemessen an der sonstigen Ressonanz für Internetpetitionen sehr viel.

Die Petition, deren Ziel darin besteht, eine Impfpflicht für Kinder zu verhindern und die recht gut argumentiert ist, geht von der absurden Behauptung, die Polit-Darsteller immer wieder über die Lippen bringen, ohne sich für diese Lüge zu schämen, aus, dass Kinder Treiber der Pandemie seien, macht einen Abstecher über die Langzeitfolgen der Impfstoffe, die in diesem größten bisherigen Impfexperiment von Polit-Darstellern in Kauf genommen werden, schon weil niemand auch nur eine Ahnung davon hat, was sich als Langzeitfolgen, vielleicht besser: Langzeitschäden der Impfstoffe so alles einstellen kann, um dann bei der Testpflicht für Schüler anzukommen, die in einer Nacht und Nebelaktion, verhängt wurde, die dem Raub der Grundrechte, die der Bundestag gerade unter dem