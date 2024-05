Spanische Forscher machen eine bemerkenswerte Ankündigung: Die Welt wird nicht von Menschen kontrolliert

Jetzt geht es wirklich tief in den Kaninchenbau. Spanische Forscher von La Quinta Columna haben am Samstag bei einem Treffen in Madrid eine ziemlich bizarre Ankündigung gemacht.

Sie bezogen sich auf die Arbeit des amerikanischen Chirurgen Roger Leir, der Menschen untersuchte, die behaupteten, von Außerirdischen entführt worden zu sein. In einer Reihe von Fällen entfernte Dr. Leir Implantate aus ihren Körpern. Es stellte sich heraus, dass diese aus Kohlenstoff-Nanoröhrchen und Graphen bestanden.

Die Nanotechnologie, die den “Geimpften” injiziert wird, ist eine weiterentwickelte Version dieser Implantate, so der Biostatistiker Ricardo Delgado von La Quinta Columna. Seiner Meinung nach wurde diese Technologie von einer “anderen” Spezies, die die Menschheit parasitiert, massenhaft in den Menschen implantiert.

Übersetzung des Texts vom unten einbetten Video:

Buchmesse Vallecas, 18. Mai 2024.

Nachricht von La Quinta Columna an die gesamte Weltbevölkerung.

Nachdem wir wissenschaftlich unter dem Mikroskop untersucht haben, was sie „Impfstoffe“ nennen, und nachgewiesen haben, dass sie Nano- und Mikrotechnologie auf Grafenbasis enthalten, nachdem wir einen Überblick über unsere Geschichte vorgenommen haben, nachdem alle offiziellen Medien unsere Entdeckung zu verschweigen versucht haben, und nachdem wir die Injektionen (COVID-„Impfstoffe“ und alle Arten von Impfstoffen) analysiert haben, können wir laut und deutlich sagen:

Die Welt wird nicht von Menschen regiert.

Unsere Botschaft ist absolut.

Unsere gesamte Spezies wird durch eine Neuromodulation in Verhalten, Handlungen und Gedanken beeinflusst.

Der Beweis wird unter dem Mikroskop untersucht.

