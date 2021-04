Spanische Tourismusindustrie rebelliert gegen die verschärften Maskenverordnung, da sie verwendet werden, um Besucher mittels Drohne auszuspionieren

Seit mehr als einem Jahr hängt Spaniens Tourismusindustrie, die mehr als 10 % des durchschnittlichen jährlichen BIP der viertgrößten europäischen Volkswirtschaft ausmacht, am seidenen Faden.

Und während sich die Welt der Marke von 600 Millionen geimpften Personen nähert, ist Südeuropa immer noch weit davon entfernt, das Niveau der Herdenimmunität zu erreichen, das (laut den Gesundheitsbehörden der EU) notwendig ist, damit die Scharen deutscher, britischer, amerikanischer und chinesischer Touristen die Hotels und Gasthäuser füllen, an die Strände und in die Bars strömen können.

Die von Eurostat im Februar veröffentlichten Daten zeigten, dass die Übernachtungen von Nichtinländern, ein Schlüsselindikator für die Nachfrage im lokalen Tourismus- und Gastgewerbe, in Italien, Spanien und Griechenland um mindestens 70% zurückgingen. Und da Frankreich, Deutschland und andere Länder wieder nationale Abriegelungen und Ausgangssperren (einschließlich Reise- und Bewegungsbeschränkungen) verhängen oder zumindest darauf drängen, diese wieder zu verhängen, stellen sich Geschäftsinhaber auf eine weitere ruhige Saison ein. Zum Leidwesen vieler werden sie entweder gerettet werden müssen oder in den Bankrott getrieben werden.

Das spanische Coronavirus-Warnsystem hat offiziell die Befürchtung einer „vierten Welle“ von COVID-Infektionen ausgelöst (die Unterscheidung zwischen verschiedenen „Wellen“ kann verschwommen sein, und auf dem Kontinent wird allgemein von einer dritten Welle von Infektionen gesprochen). Die neuesten Daten der Regierung zeigen, dass die ersten drei Indikatoren nun die festgelegten Schwellenwerte überschreiten. Die kumulative Zahl der 14-Tage-Fälle pro 100.000 Einwohner liegt bei 152, die 7-Tage-Inzidenzrate bei 79,8 und die COVID-Patienten belegen 18,4 % der Intensivbetten des Landes. Der gleitende 7-Tage-Durchschnitt der neuen Fälle in Spanien stieg am Mittwoch auf 6.144, den höchsten Stand seit Februar.

Während die spanische Gesundheitsministerin Carolina Darias alle Spanier zu verantwortungsvollem Handeln aufruft, um die Pandemie einzudämmen, hat die spanische Regierung Anfang der Woche ein neues Gesetz verabschiedet, das das Tragen von Masken in allen öffentlichen Räumen vorschreibt, unabhängig von der Entfernung zwischen den Menschen. Viele waren von den restriktiven neuen Maskenregeln nicht gerade begeistert. Wie die spanische Zeitung El Pais berichtet, reagierten einige regionale Beamte trotzig auf die Nachricht. Die Regierung der Balearen zum Beispiel sagte, dass die neuen Regeln an ihren Stränden und Schwimmbädern nicht durchgesetzt werden würden.

Und laut einem Bericht des Guardian berichten Vertreter der Tourismusindustrie von einer wachsenden Gegenreaktion auf die Regeln. Sie haben Ostern bereits als verloren aufgegeben. Aber viele fürchten, dass eine weitere langsame Sommersaison ihre Existenzgrundlage zerstören wird.

Die spanische Tourismusindustrie hat mit Bestürzung auf das Dekret der Regierung reagiert, wonach in allen Außenbereichen, einschließlich Stränden und Schwimmbädern, Gesichtsmasken getragen werden müssen, selbst wenn es möglich ist, soziale Distanz zu wahren.

„Wir gehen durch die Hölle, tausende von Arbeitsplätzen und Unternehmen sind bedroht, und jetzt wollen sie die Strände in Freiluft-Feldlazarette verwandeln“, sagte José Luis Zoreda, Vizepräsident von Exceltur, dem Dachverband, der Spaniens Tourismusindustrie vertritt, der Zeitung El País.

Vertreter der Branche beklagen, dass sie nicht zu der Entscheidung konsultiert wurden, die am Dienstag in einem offiziellen staatlichen Bulletin bekannt gegeben wurde.

„Wir haben Ostern bereits als verlorene Saison aufgegeben“, sagte Zoreda. „Jetzt müssen wir unsere Hoffnungen auf den Sommer setzen.“

Wissenschaftler warnen seit langem, dass das Tragen von Masken im Freien wenig Nutzen bringt. Trotzdem sind Masken in Katalonien und Valencia seit Anfang des Jahres sowohl drinnen als auch draußen (auf öffentlichen Plätzen) Pflicht.

Anfang des Monats sagte Fernando Simón, Leiter des spanischen Koordinationszentrums für Gesundheitsnotfälle und -warnungen: „Ich glaube nicht, dass Masken der Schlüssel zur Reduzierung der Übertragung sind. Es ist nicht notwendig, dass jeder eine trägt. Wichtig ist, dass Menschen, die infiziert sind, eine tragen, obwohl wir nicht wissen, wer infiziert ist und wer nicht.“

Aber es sind nicht nur die neuen Regeln, die die Tourismusbranche in Angst und Schrecken versetzen. In einigen Fällen wird die Durchsetzung fast drakonisch sein. Die Daily Mail berichtet, dass Sonnenanbeter auf Mallorca, einem der beliebtesten touristischen Hotspots des Landes, von Polizeidrohnen ausspioniert werden, die alle COVID-Beschränkungen, einschließlich des Maskengesetzes, durchsetzen sollen. Polizei und Regierungsinspektoren in Calvia, Mallorcas Party-Hotspot vor der Pandemie, führen auch eine „gründliche Inspektion“ von Hotels durch, um sicherzustellen, dass die Leute die Regeln befolgen.

Allerdings ist Europa nicht die einzige Region, die mit einem Wiederaufleben der Krankheit zu kämpfen hat. Die Zahl der COVID-Fälle steigt weltweit mit der höchsten Rate seit letztem Herbst. Indien meldete am Donnerstag 72.330 neue Fälle in den letzten 24 Stunden, der größte Anstieg an einem Tag seit Oktober, da die indische Regierung versucht, die Impfungen zu verstärken, indem sie die Exporte begrenzt. Und die USA meldeten Anfang dieser Woche den größten Tagessprung an Fällen seit Monaten, da die wachsende Dominanz der B.1.1.7-Variante, die zuerst in Großbritannien entdeckt wurde, Befürchtungen schürt, dass sich der aktuelle Anstieg verschlimmern wird.