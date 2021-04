Warum Sie sich keine Sorgen um die neuen COVID-19-Varianten machen müssen und wer sind die Puppenspieler im Hintergrund?

Der Torpfosten für die „öffentliche Sicherheit“ wurde immer weiter weggerückt. In regelmäßigen Abständen gibt es während der COVID-19-Pandemie weiteres Hünergegackere, dass der Himmel uns immer noch auf den Kopf fallen könnte und wir nicht unvorsichtig werden dürfen

In einem Essay im Wall Street Journal fordert der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, die Leser auf, „den Eliten“ nicht zu vertrauen, und weist darauf hin, dass „einflussreiche Leute im Gesundheitswesen, in der Regierung und in den Medien“ es „versäumt haben, sich der Situation zu stellen“

In einer kürzlichen Senatsanhörung konfrontierte Senator Rand Paul Dr. Anthony Fauci mit dem „Theater“, nach einer Impfung eine Maske zu tragen

BBC News berichtet, dass das Tragen von Masken und die soziale Distanzierung in Großbritannien möglicherweise noch „mehrere Jahre“ andauern müssen; die Briten müssen warten, bis andere Nationen vollständig geimpft sind, bevor sie zu irgendeinem Gefühl der Normalität zurückkehren können

Je mehr man nachgibt und gehorcht, desto mehr muss man nachgeben und gehorchen

Während COVID-19 kaum noch als große Bedrohung für die öffentliche Gesundheit bezeichnet werden kann, da es inzwischen einen endemischen Status erreicht hat (wie die saisonale Grippe), lassen die Angstmacher, die diese Krise brauchen, um die Umsetzung eines Großen Reset der globalen Wirtschaft und sozialen Struktur zu vervollständigen, nicht locker.

In einem Auftritt Mitte März 2021 auf MSNBC News drückte der Direktor der National Institutes of Health, Dr. Francis Collins, seine Bestürzung über die öffentliche Zurschaustellung der Unabhängigkeit aus und sagte:

„Oh mein Gott, Florida, bleibt von den Bars mit euren Masken weg! Was macht ihr denn da? Das ist genau das Falsche, was ihr tun solltet, wenn ihr nicht da enden wollt, wo Europa ist.“

Er bezieht sich damit auf eine neue Variante von SARS-CoV-2, die angeblich jetzt in Europa „so viele Probleme verursacht“. Aber ist es das wirklich? Um es klar zu sagen: Es wird viele neue Varianten dieses Virus geben, so wie sich auch die saisonale Grippe von Jahr zu Jahr verändert und weiterentwickelt. Die Sache ist die: Wenn Viren innerhalb einer Population im Laufe der Zeit mutieren, neigen sie dazu, gutartiger zu werden.

Mutationen: ‚Viel wirbel um nichts‘

Wie von Mary Petrone, Ph.D., und Nathan Grubaugh, Assistenzprofessor in der Abteilung für Epidemiologie und mikrobielle Erkrankungen in Yale, in einem CNN Health-Artikel vom März 2020 berichtet:

„Ein kürzlich erschienener wissenschaftlicher Artikel legt nahe, dass das neuartige Coronavirus, das für die Covid-19-Epidemie verantwortlich ist, zu einer ‚aggressiveren‘ Form mutiert ist. Ist das etwas, worüber wir uns Sorgen machen müssen? Nein, und hier ist der Grund …

Die Auswirkungen von Mutationen im realen Leben sind nuanciert und im Allgemeinen harmlos. Die Idee der Mutation zu benutzen, um Angst zu schüren, ist schädlich, besonders inmitten einer Epidemie wie COVID-19 …

Das genetische Material des Virus ist RNA, nicht DNA wie beim Menschen. Anders als bei der menschlichen DNA wird bei Viren, wenn sie ihr genetisches Material kopieren, ihre Arbeit nicht überprüft. Da RNA-Viren im Wesentlichen ohne eine Rechtschreibprüfung arbeiten, machen sie oft Fehler.

Diese „Fehler“ sind Mutationen, und Viren mutieren im Vergleich zu anderen Organismen schnell. Das mag zwar beängstigend klingen, aber Fehler während der Replikation führen in der Regel zu Veränderungen, die für das neu entstandene Virus neutral oder sogar schädlich sind. Neutrale Mutationen, die das Überleben der Viren weder verbessern noch behindern, können weiter zirkulieren, ohne dass sich die Menschen, die sie infizieren, merklich verändern.

Mutationen, die für die Viren schädlich sind, haben eine geringere Überlebenswahrscheinlichkeit und werden durch natürliche Selektion eliminiert. Wenn Mutationen auftreten, die einem Virus helfen, sich zu verbreiten oder besser zu überleben, ist es zum Glück unwahrscheinlich, dass sie einen Unterschied im Verlauf eines Ausbruchs machen.

Virale Merkmale wie Infektiosität und Schweregrad der Erkrankung werden von mehreren Genen gesteuert, und jedes dieser Gene kann die Fähigkeit des Virus, sich zu verbreiten, auf verschiedene Weise beeinflussen. Zum Beispiel kann ein Virus, das schwere Symptome verursacht, weniger wahrscheinlich übertragen werden, wenn infizierte Menschen krank genug sind, um im Bett zu bleiben.

Diese Merkmale sind also wie Blöcke in einem Rubik-Würfel; eine Veränderung eines Merkmals verändert ein anderes. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Virus diese komplexe Reihe von Kompromissen durchläuft, um während der kurzen Zeitspanne eines Ausbruchs schwerer zu werden, ist extrem gering.“

Der sich ständig bewegende Zielpfosten

Wenn Sie aufgepasst haben, ist Ihnen wahrscheinlich aufgefallen, dass der Zielpfosten für „öffentliche Sicherheit“ im Laufe der Zeit immer weiter weggerückt wurde. In regelmäßigen Abständen gab es eine weitere „Chicken Little“-Warnung, dass der Himmel immer noch fällt und wir nicht unvorsichtig werden dürfen.

Zuerst war es die Zahl der Todesfälle, die Anlass zur Sorge gab. Jetzt wissen wir, dass viele der so genannten COVID-19-Todesfälle in Wirklichkeit nicht durch das Virus verursacht wurden, während fehlerhafte epidemiologische Modelle Millionen von Todesfällen vorhersagten, damit keine drastischen Maßnahmen ergriffen werden.

Als die PCR-Tests aufkamen, schienen die steigenden Fallzahlen diese schrecklichen Vorhersagen zu bestätigen und lösten eine weit verbreitete Panik aus. Im Nachhinein erkennen wir heute, dass die Zyklusschwellen dieser Tests so hoch angesetzt waren, dass auch gesunde, nicht infizierte und nicht infektiöse Menschen positiv getestet wurden.

Das wiederum ließ den Mythos der asymptomatischen Ausbreitung entstehen, der dann zum Angstauslöser wurde, wobei jeder eine potenzielle Bedrohung darstellt, egal wie gesund er erscheint.

Die angebotene Lösung war, dass jeder immer eine Maske tragen sollte. Oder zwei. Oder vielleicht drei. Glücklicherweise haben selbst die Experten von Vorschlägen mit vier Schichten Abstand genommen. Dennoch wussten wir von Anfang an, basierend auf der veröffentlichten Wissenschaft, dass Masken nicht gegen Viren wirken.

Als die „Fälle“ zusammen mit den gefälschten PCR-Tests in die Höhe schossen, wurde uns gesagt, dass es das Beste sei, alles für zwei Wochen abzuschalten, um eine Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern. Bleiben Sie zu Hause, retten Sie ein Leben, lassen Sie das Virus aussterben.

Doch obwohl die Krankenhäuser in den meisten Gebieten weiterhin voll ausgelastet waren, wurden aus den zweiwöchigen Schließungen drei und dann vier Wochen, da die Zahl der „Fälle“ (sprich: falsch-positiven Tests) weiter anstieg. In einigen Gebieten zogen sich die Sperrungen über Monate hin, ohne dass dies den gewünschten Effekt auf die Fallzahlen hatte. Zu diesem Zeitpunkt war die Kapazität der Krankenhäuser schon völlig vergessen.

Als die Schließungen weitergingen und die Leute zu murren begannen, warnten die „Experten“, die für diese globale Organisation (oder besser gesagt, Reorganisation) verantwortlich waren, dass dies das neue Normal sei. Gewöhnen Sie sich daran. Gewöhnen Sie sich daran. Das Virus scheint nirgendwohin zu gehen, also ist unsere einzige Hoffnung ein Impfstoff. Bis dahin müssen wir uns einfach zusammenreißen, und dann sind wir alle wieder sicher.

Leider tauchten Fliegen in der Salbe in Form von preiswerten Behandlungen auf, die gut funktionierten, und Wissenschaftler und Ärzte teilten ihre Bedenken über diese neuartigen „Impfstoffe“, die in Wirklichkeit keine sind, und die Gefahren für die öffentliche Gesundheit durch Abriegelungen.

Eine Zensur, wie sie die Welt noch nie gesehen hat, wurde eingeleitet, und Impfverweigerer wurden zum neuen Feind – schlimmer noch als jene lästigen asymptomatischen Gesunden, die sich weigern, eine Maske zu tragen.

Es musste etwas gegen Freidenker und Fragesteller unternommen werden, und so wurde der Torpfosten wieder verschoben. Die ganze Welt, alle über 7 Milliarden Menschen, müssen geimpft werden, sonst sind wir alle erledigt. Auf diese Weise werden sich die Menschen gegeneinander wenden und sich gegenseitig zwingen, sich zu fügen und mit dem Hinterfragen aufzuhören.

Wir können nicht einfach den Schaden ungeschehen machen, der durch eine fehlerhafte Politik verursacht wurde, die von unseren Eliten befürwortet wird, aber wir können beschließen, dass wir dies nie wieder mit unserem Land geschehen lassen. ~ Florida Gov. Ron DeSantis

Und so geht es weiter. Der Himmel ist noch nicht eingestürzt, aber man hat uns versprochen, dass er es sicher tun wird, wenn wir uns nicht fügen. Jeden Tag. Es ist nur eine Frage der Zeit. Gehorchen Sie, und die Experten werden dafür sorgen, dass wir das unvermeidliche Pandämonium überleben. Jetzt werden Impfpässe eingeführt, und sowohl private Unternehmen als auch ganze Nationen erwägen, jeden Sinn für Normalität auf „nur geimpfte“ zu beschränken. Sind Sie es noch nicht leid, dem Torpfosten hinterherzulaufen?

Die gackerten Puppenspieler

In einem Essay2 im Wall Street Journal vom 18. März 2021 fordert der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, die Leser auf, „den Eliten“ nicht zu trauen und weist darauf hin, dass „einflussreiche Leute im öffentlichen Gesundheitswesen, in der Regierung und in den Medien“ es „versäumt haben, sich der Situation zu stellen“. Er fährt fort:

„Die COVID-19-Pandemie war ein Test für die Eliten in den USA, von den Experten des öffentlichen Gesundheitswesens bis hin zu den Konzernmedien. Die Ergebnisse waren enttäuschend. Politische Entscheidungsträger, die sich den Eliten widersetzten und das Narrativ in Frage stellten, haben Recht bekommen.

Zunächst einmal waren die viel beachteten epidemiologischen Modelle ebenso folgerichtig wie falsch … Die Abriegelungen konnten das Virus nicht stoppen, richteten aber einen großen gesellschaftlichen Schaden an – einen Schaden, den ein gezielterer Ansatz, der die Gesamtschäden zu reduzieren versucht hätte, hätte vermeiden können (und in Orten wie Schweden und Florida auch tat) …

Die Eliten verbreiteten widersprüchliche Botschaften über die Wirksamkeit von Stoffmasken, die Gleichmäßigkeit des Risikos über alle Altersgruppen hinweg, die Gefahr der Übertragung im Freien … Am meisten schadete dem öffentlichen Vertrauen vielleicht die Gesundheitskampagne, die zu „15 Tagen, um die Ausbreitung zu verlangsamen“ aufrief … Der Übergang von „Rettet die Krankenhäuser“ zu „Null COVID“ stellt einen der größten Fälle in der Geschichte der Verschiebung des Zielpfostens dar …

Während es im Mai völlig klar war, dass Schulen ein geringes Risiko für die Ausbreitung von COVID darstellten und dass die Folgen längerer Schulschließungen potenziell katastrophal waren, taten die Konzernmedien ihr Bestes, um die Daten zu verschleiern und Angst und Panik unter Eltern und Lehrern zu schüren.

Hätten die Medien die Daten über die Schulen in einer rationalen Art und Weise mit dem richtigen Kontext und der richtigen Perspektive präsentiert … wären Millionen von Schülern in einem deutlich besseren akademischen und sozialen Zustand.

Monatelang wurde uns gesagt, wir sollten ‚den Experten vertrauen‘, aber viel zu oft haben sich im vergangenen Jahr diejenigen, die in unserer Gesellschaft am einflussreichsten sind – im Gesundheitswesen, in der Regierung und in den Medien – als unfähig erwiesen, sich der Situation zu stellen … Wir können nicht einfach den Schaden ungeschehen machen, der durch eine fehlerhafte Politik verursacht wurde, die von unseren Eliten befürwortet wurde, aber wir können beschließen, dass wir dies nie wieder mit unserem Land geschehen lassen.“

Wer hat wirklich das Sagen

DeSantis‘ Definition von „Eliten“ sind im Grunde prominente Persönlichkeiten des öffentlichen Gesundheitswesens und der Unternehmensmedien. Das mag für die in seinem Artikel geäußerte Kritik angemessen sein, aber selbst diese einflussreichen Individuen sind nur Fußsoldaten in einem größeren Schema der Dinge.

Über ihnen türmt sich eine pyramidenförmige Machtstruktur auf, die von globalistischen Entitäten bevölkert wird – Nichtregierungsorganisationen, Denkfabriken, Privatunternehmen und milliardenschweren Philanthropen – von denen wir oft noch nie etwas gehört haben und die regieren, ohne gesehen zu werden.

Das Motto der schwedischen Familiendynastie Wallenberg, eines der einflussreichsten, aber allgemein übersehenen globalen Machtzentren, lautet: „Esse non videri“ oder auf Schwedisch: „Att verka utan att synas “ , was übersetzt so viel heißt wie „Agieren, ohne gesehen zu werden“.

Die Beteiligung der Wallenbergs am Bankwesen und an der technologischen und energetischen Infrastruktur verleiht ihnen immense Macht über ganze Nationen, ganz zu schweigen vom globalen Geheimdienst- und Überwachungsapparat als Ganzes.

Ich vermute, dass wir letztendlich feststellen werden, dass das kleine Land Schweden tatsächlich ein bedeutender Machtspieler beim Great Reset ist. Die Hoffnung ist natürlich, dass wir durch die Aufdeckung dieses schändlichen globalen Übernahmeplans ihn stoppen und den Kurs umkehren können.

Faucis Theatralische Meisterleistung

Mehr auf lokaler Ebene haben wir Dr. Anthony Fauci, der sicherlich als elitärer Pharmapriester gilt, dessen Ratschläge wir mit rationaleren Perspektiven abwägen sollten. In einer kürzlichen Senatsanhörung über die COVID-19-Pandemie konfrontierte Senator Rand Paul Fauci mit seinen Maskenempfehlungen und sagte:

„Sie sagen allen, sie sollen eine Maske tragen, egal ob sie eine Infektion oder eine Impfung hatten. Was ich sage, ist, dass sie Immunität haben, und jeder stimmt zu, dass sie Immunität haben.

Welche Studien haben Sie, dass Menschen, die geimpft wurden oder eine Infektion hatten … die Infektion verbreiten? Wenn wir die Infektion nicht verbreiten, ist es dann nicht nur Theater? Sie haben den Impfstoff gehabt und tragen zwei Masken, ist das nicht Theater?“

Als Fauci versucht, seine Position zu verteidigen, indem er das Problem der neuen Varianten anspricht, gegen die der Impfstoff möglicherweise schützt oder auch nicht, was seiner Meinung nach die Verwendung einer Maske erforderlich macht, selbst wenn man geimpft ist, schlägt Paul zurück und sagt:

„Welche Studien zeigen signifikante Reinfektionen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle durch diese Varianten? Keine in unserem Land. Null. Sie machen Ihre Politik auf Basis von Vermutungen. Sie haben die Vermutung, dass wir Varianten bekommen werden, also wollen Sie, dass die Leute für ein paar weitere Jahre eine Maske tragen.

Sie wurden geimpft und laufen mit zwei Masken herum, nur zur Show. Sie können es nicht noch einmal bekommen … Sie widersetzen sich allem, was wir über Immunität wissen, indem Sie Leuten sagen, sie sollen Masken tragen, die geimpft worden sind … Wenn Sie Immunität haben, ist [das Tragen einer Maske] Theater. Sie tragen eine Maske, um anderen Trost zu spenden. Sie tragen eine Maske nicht wegen irgendeiner Wissenschaft.“

Masken und soziale Distanzierung auf Dauer?

In verwandten Nachrichten berichtet BBC News, dass das Tragen von Masken und die soziale Distanzierung in Großbritannien möglicherweise für „mehrere Jahre“ fortgesetzt werden müssen. So sagt Mary Ramsay, Leiterin der Immunisierungsabteilung bei Public Health England. Eine weitere Verlängerung des Auslandsurlaubsverbots wird ebenfalls in Erwägung gezogen.

Der Grund ist wiederum, dass niemand frei sein kann, bevor nicht die ganze Welt geimpft ist. Die Idee, die präsentiert wird, wie DeSantis betonte, ist, dass wir jetzt einen COVID-freien Zustand erreichen müssen, bevor wir wieder anfangen können, das Leben zu leben. Das heißt, solange es irgendwo auf dem Planeten ein einziges Exemplar von SARS-CoV-2 gibt, ist die ganze Welt gefährdet, da es sich ausbreiten und wachsen wird, so dass niemand so leben kann, wie er will, bis das Virus ausgerottet ist.

Der Torpfosten ist jetzt so weit in der Zukunft, dass wir nicht einmal mehr einen Schimmer davon in der Ferne sehen können. Das alte Sprichwort „Gib ihm den kleinen Finger und er nimmt die ganze Hand“, scheint an diesem Punkt sehr passend zu sein.

Irgendwann muss man erkennen, dass man umso mehr nachgeben und gehorchen muss, je mehr man nachgibt und gehorcht. Es gibt wirklich kein Ende für das, was sie Ihnen wegnehmen können, und das Festhalten an dem Glauben, dass Ihre Regierung niemals [füllen Sie die Leerstelle aus] würde, wird von Tag zu Tag gefährlicher.

Es ist auch wichtig zu erkennen, dass Ihre Regierung nicht die ultimative Macht ist. Unsere Regierungsbeamten nehmen Befehle an, ob Sie es glauben oder nicht, von dem, was jetzt allgemein als der tiefe Staat bekannt ist. Es ist nicht eine Regierung überhaupt, aber eine globale, versteckte Machtstruktur, die niemandem Rechenschaft schuldig ist, während die Beeinflussung und Manipulation jeder, um eine neue Weltordnung zu bringen.

Die neue Weltordnung

In den vergangenen Jahren wurde diese schattenhafte Kabale von Machtmaklern unter dem Begriff „Neue Weltordnung“ bezeichnet. Im Jahr 2020 trat das Weltwirtschaftsforum an die Öffentlichkeit und kündigte den Great Reset an, der nichts anderes ist als die NWO in neuem Gewand. Also, es ist eine Verschwörung nicht mehr.

In dem Video, spricht investigative Journalist Harry Vox über Krankheitsausbrüche, Quarantänen und Ausgangssperren werden wesentliche Werkzeuge in der herrschenden Klasse „Werkzeugkasten, und wie diese Werkzeuge geplant wurden, verwendet werden, um in der nächsten Phase der Kontrolle einläuten.

Das Interview, das vor sieben Jahren stattfand, klingt heute mehr als nur ein wenig prophetisch, da diese drei unverzichtbaren Werkzeuge für totalitäre Kontrolle in den letzten 12 Monaten Teil unserer Realität waren. Darin bezieht sich Vox auch auf „Scenarios for the Future of Technology and International Development“, ein Dokument der Rockefeller Foundation, in dem sie ihr „Lockstep“-Szenario darlegen, das die globale Reaktion auf eine tödliche Pandemie beschreibt.

Das Lockstep-Szenario

Während sich der Name und der Ursprung des Virus unterscheiden, stimmt das in diesem Dokument dargestellte Szenario in vielen Details mit unserer Gegenwart überein. Eine tödliche virale Pandemie. Eine tödliche Auswirkung auf Volkswirtschaften. Die internationale Mobilität kommt zum Erliegen, was die Industrie, den Tourismus und die globalen Lieferketten lähmt. „Selbst vor Ort standen normalerweise belebte Geschäfte und Bürogebäude monatelang leer, ohne Angestellte und Kunden“, heißt es in dem Dokument.

„In Ermangelung offizieller Eindämmungsprotokolle“ verbreitete sich das Virus wie ein Lauffeuer. In dieser Darstellung erwies sich das Versäumnis der US-Regierung, strenge Reisebeschränkungen für ihre Bürger zu erlassen, als fataler Fehler, da es dem Virus erlaubte, sich über die Grenzen hinaus zu verbreiten. China hingegen schnitt besonders gut ab, da es schnell universelle Quarantänen für alle Bürger verhängte, was sich als effektiv erwies, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Viele andere Nationen, in denen die Führer „ihre Autorität spielen ließen“ und ihren Bürgern strenge Beschränkungen auferlegten – „vom obligatorischen Tragen von Gesichtsmasken bis hin zu Körpertemperaturkontrollen an den Eingängen von Gemeinschaftsräumen wie Bahnhöfen und Supermärkten“ – schnitten ebenfalls gut ab.

Hören Sie den Unglauben in der Stimme des Interviewers, als er fragt, ob Vox tatsächlich glaubt, dass so etwas passieren könnte, dass wir in der Schlange stehen müssten, um unsere Temperatur überprüfen zu lassen, bevor wir ein Gebäude betreten.

Nun, jeder Einzelne von uns hat das jetzt schon mindestens ein paar Mal machen müssen, also wissen wir, dass es möglich ist. Und wenn das möglich ist, warum nicht auch der Rest des Lockstep-Plans, der uns sagt, dass: „Selbst nachdem die Pandemie abgeklungen war, blieb diese autoritärere Kontrolle und Überwachung der Bürger und ihrer Aktivitäten bestehen und verstärkte sich sogar.“

Wir können es uns nicht länger leisten, nicht zu glauben, wie weit die globalistischen Eliten, der nicht gewählte tiefe Staat, gehen können und werden, um die totale Kontrolle über unsere globalen Ressourcen und Menschen zu ergreifen. Sie haben uns bereits gesagt, was der ultimative Plan ist – Bioterrorismus zu verwenden, um die Kontrolle über die Ressourcen der Welt zu nehmen dem Reichtum der Menschen.

Alles, was wir tun müssen, ist, es zu glauben und zu erkennen, dass das einzige, was ihnen die Macht gibt, ihren Willen durchzusetzen, unsere Angst ist. Solange wir uns für die Angst entscheiden und von unserer Regierung verlangen, uns vor Krankheitserregern zu schützen, haben sie jede Chance zu gewinnen.

Quellen: