Spanische Wissenschaftler entwickelten in China 132 Mensch-Affen-Embryonen, die 19 Tage lang außerhalb der Gebärmutter wuchsen

Der spanische Wissenschaftler Juan Carlos Izpisua hat zusammen mit seinem Forscherteam in einem Labor in China 132 Embryonen aus Affen- und menschlichen Zellen entwickelt – in einem umstrittenen Experiment, das im Sommer 2019 ans Licht kam und am Donnerstag, 15. April, offiziell im Detail bekannt gegeben wurde. Drei dieser Embryonen wuchsen 19 Tage lang außerhalb des Mutterleibs, woraufhin die Forscher beschlossen, die Studie abzubrechen.

Die Fachzeitschrift Cell, die die Ergebnisse veröffentlichte, illustrierte die Ankündigung mit einer Allegorie auf Die Erschaffung Adams, Michelangelos Fresko in der Sixtinischen Kapelle, in der in der christlichen Tradition die Hand des biblischen Gottes dem ersten Menschen das Leben schenkt. In der neuen Zeichnung scheinen jedoch eine Affenhand und eine menschliche Hand einem gemischten Embryo das Leben einzuhauchen, einer echten Chimäre, ähnlich denen, die in der griechischen Mythologie verschiedene Tiere kreuzten. Es ist paradox, dass trotz der historischen Kritik der katholischen Kirche an dieser Art von Experimenten ein Teil der Studie von der katholischen Universität von San Antonio de Murcia (UCAM) finanziert wurde.

Izpisua, ein 61-jähriger Wissenschaftler, der in Hellín, Albacete, geboren wurde und dem Salk Institute (La Jolla, USA) angehört, erklärte, dass sein eigentliches Ziel die Schaffung von Chimären ist, die Schweine- und menschliche Zellen kombinieren, mit dem scheinbaren Ziel, „menschliche Organe in Schweinen zu erzeugen“.

Als Rechtfertigung für seine Praxis beruft sich der Forscher auf Statistiken der Weltgesundheitsorganisation, die schätzt, dass jährlich etwa 130.000 Transplantationen auf dem Planeten durchgeführt werden, was „weniger als 10% derjenigen ausmachen die eine Transplantationen benötigten“, sodass „jedes Jahr Zehntausende von Patienten, die auf der Warteliste für ein Organ stehen sterben müssen“. Seine biologischen Nachkommen würden dann gezüchtet, um bei der Lösung dieses Problems zu helfen.

Izpisuas Gruppe hatte bereits 2017 die Entwicklung von Schweine- und Menschen-Chimären angekündigt, die aber an den 90 Millionen Jahren Evolution scheiterte, die diese Tiere und Menschen trennen. Aus diesem Grund entschied sich der spanische Forscher, das Projekt mit zwei Spezies zu versuchen, die größere biologische Ähnlichkeiten aufweisen: Affen und Menschen. 2018 hatte er geäußert: „Ich denke, die ersten Schritte werden damit zu tun haben, Zellen oder Gewebe zu erhalten, aber davor wird es viele andere Zwecke geben, für die Chimären einen enormen Nutzen haben können, wie zum Beispiel das Mischen von Organen von Spezies, die eine unterschiedliche Langlebigkeit haben, zum Beispiel die Ratopin, die 30 Jahre lebt, verglichen mit den drei einer normalen Ratte. Indem wir zum Beispiel eine Chimäre herstellen, indem wir eine Leber von dieser Maus in einer Maus erhalten, können wir sehen, wie sich dadurch die Langlebigkeit der Maus verändert oder umgekehrt. Dies ist eine Technologie, die uns helfen wird, das Altern besser zu verstehen.

„Von der UCAM und dem Salk-Institut aus versuchen wir, nicht nur Experimente mit Menschen-, Nager- und Schweinezellen voranzutreiben und fortzuführen, sondern auch mit nicht-menschlichen Primaten“, sagte Izpisúa im Jahr 2019.

Das Forscherteam verwendete Eier von einem Dutzend weiblicher Krabbenmakaken, befruchtete sie mit Spermien derselben Spezies und erhielt nach sechs Tagen Kultivierung im Labor 132 Embryonen mit jeweils 110 tierischen Zellen, denen 25 menschliche Zellen hinzugefügt wurden, die zuvor mit einem chemischen Cocktail umprogrammiert wurden, um zu jedem Zelltyp werden zu können: Haut, Muskel, Leber, Herz. Nach 19 Tagen erhielten sie gemischte Makaken-Mensch-Embryonen mit jeweils 10.000 Zellen.

Die Experimente fanden im Yunnan Primate Biomedical Research Laboratory statt, einer Einrichtung mit Tausenden von Affen in der chinesischen Stadt Kunming.

Die britische Biologin Christine Mummery, Präsidentin der International Society for Stem Cell Research, warnte, dass menschliche und tierische Chimären „etablierte ethische und wissenschaftliche Grenzen überschreiten“.

Dieses Experiment ist bei weitem nicht das einzige: Das Team des französischen Biologen Pierre Savatier veröffentlichte vor drei Monaten einen weiteren Versuch, chimäre Makaken- und menschliche Embryonen in seinem Labor an der Universität Lyon zu erzeugen.

Die polnische Biologin Magdalena Zernicka-Goetz warnt vor der Schwierigkeit, zu kontrollieren, wohin diese menschlichen Samen gehen, die in einem unerwünschten Organ landen könnten, wie zum Beispiel menschliche Neuronen im Körper eines Schweins. „Im hypothetischen Fall, dass wir ein lebendes Schwein mit menschlichen Zellen erzeugen können, könnten wir solche Szenarien verhindern“, sagte der Spanier. Zernicka-Goetz, von der University of Cambridge (UK), die ebenfalls dazu aufrief, dass die Gesellschaft „die ethischen Implikationen“ dieser Experimente diskutiert.

Der spanische Biologe Alfonso Martínez Arias und sein Team an der Universität Cambridge haben im vergangenen Jahr 20 Tage alte, hirnlose menschliche Embryonen aus im Labor gezüchteten embryonalen Zellen hergestellt, um die Entwicklung menschlicher Organe zu untersuchen.

Das spanische Gesetz aus dem Jahr 2006 verbietet die Herstellung von Hybriden verschiedener Spezies, die menschliches Genmaterial enthalten, macht aber eine verwirrende Ausnahme: „Außer in Fällen von derzeit erlaubten Tests“.

Das spanische Massenmedium schlechthin, El País (PRISA-Gruppe), forderte seine Leser bereits 2019 auf, „ihren Geist zu öffnen“ und zitierte Izpisua selbst: „Die Geschichte zeigt uns immer wieder, dass sich unsere ethischen und moralischen Standards im Laufe der Zeit verändern und mutieren, wie unsere DNA, und was gestern noch ethisch inakzeptabel war, wenn es wirklich einen Fortschritt für den Fortschritt der Menschheit darstellt, ist heute bereits ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens.“

Für die spanische Biologin Marta Shahbazi von der Universität Cambridge „könnte dieses Wissen genutzt werden, um zum Schwein zurückzukehren und ein Modell für die Erzeugung menschlicher Organe in Nutztieren zu haben. Das wäre ideal.

Der Mediziner Angel Raya, Direktor des Zentrums für Regenerative Medizin in Barcelona, forderte 2019, diese Experimente mit Chimären aus ethischen Gründen zu unterbinden. „Was ist, wenn die Stammzellen entweichen und im Gehirn des Tieres menschliche Neuronen bilden, wird es ein Bewusstsein haben, und was ist, wenn diese pluripotenten Zellen zu Spermien differenzieren?“.

Der Präsident des spanischen Bioethik-Komitees, Federico de Montalvo, fragte sich seinerseits, warum die Experimente in China durchgeführt wurden: „Ist es, weil sie wissenschaftlich fortgeschrittener sind oder weil sie ethisch entspannter sind? Und er fügte hinzu: „Vielleicht sollten wir auch darüber nachdenken, ob es für andere Zwecke verwendet werden kann, wie zum Beispiel die Schaffung einer Art Zwischenfach. Das Risiko besteht darin, einen Weg zu eröffnen, dem andere Menschen folgen können. So etwas wie die Entwicklung neuer Arten von Untermenschen, um deren Organe in zukünftige Transmenschen zu transplantieren? Die Geschichte hat gezeigt, dass, wenn Wirtschaft, Politik und Wissenschaft von der Ethik getrennt werden, sich die Ergebnisse immer gegen die Gesellschaft wenden.