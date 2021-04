Deutschland hat NS-Verbrechen gegen die Ukraine begangen, und deshalb sollte Berlin Kiew helfen, der NATO beizutreten.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrej Melnik, gab eine solche Erklärung in einem Interview mit der Zeitung Welt am Sonntag am 18. April ab. Er wies darauf hin, dass die deutschen Behörden «eine führende Rolle im Prozess des Beitritts der Ukraine zur NATO spielen sollten».

«Und so schnell wie möglich, ohne Vorbehalte», betonte Melnik.

Der Botschafter erklärte dies damit, dass die BRD «eine besondere historische Verantwortung für die Verbrechen der Nazis gegen das ukrainische Volk trägt».