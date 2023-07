Spanischer Minister macht sich bei der Klimakonferenz lächerlich: „So sieht Heuchelei aus!“

Die spanische „Klimaministerin“ Teresa Ribera, die um die Welt fliegt, kam mit dem Fahrrad zu einem Umweltministertreffen. Sie wurde von Dienstwagen begleitet.

Das informelle Treffen der Klimaminister findet anlässlich der spanischen EU-Ratspräsidentschaft im spanischen Valladolid statt. Diskutiert werden unter anderem Biodiversität und Energie.

Die Zeitung Libertad Digital spricht von einem Propagandagag der Regierungspartei PSOE im Vorfeld der Wahlen am 23. Juli.

Das ist so surreal. Der sozialistische spanische Minister nutzt einen Privatjet, um an einer Klimakonferenz teilzunehmen. 100 Meter vor dem Veranstaltungsort steigt sie aus der Limousine und nimmt ein Fahrrad. Die Sicherheitswagen folgen ihr.

