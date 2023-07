Wie so viele lernten, sich nicht mehr zu sorgen und die Atomwaffen zu lieben

Edward Curtin

Die soziale Psychose ist weitverbreitet. Mit den Worten des britischen Psychiaters RD Laing: „Der Zustand der Entfremdung, des Einschlafens, der Bewusstlosigkeit, des Verrücktseins ist der Zustand des normalen Menschen.“

Er meinte damit nicht den rasenden, sabbernden, mit dem Kopf gegen die Wand schlagenden Wahnsinn, sondern die selbstverständliche Akzeptanz einer Welt, die seit Langem am Rande der nuklearen Auslöschung steht, um das extreme Beispiel zu nennen, aber sicher nur eines von vielen. Die unbekümmerte Akzeptanz und Unterstützung von psychotischen Machthabern, die einen nuklearen Erstschlagskrieg befürworten, ist weitverbreitet. Die nukleare Erstschlagspolitik ist die Politik der Vereinigten Staaten.

Vor kurzem habe ich einen Artikel über die Gefahren der vierzehn amerikanischen Trident-U-Boote geschrieben. Diese U-Boote kreuzen ständig unter den Ozeanen und tragen 3.360 Atomsprengköpfe an Bord, was 134.400 Hiroshima-Bomben entspricht.

Alle sind für den Erstschlag bereit. Hinzu kommen natürlich noch alle land- und luftgestützten Atomwaffen.

Mein Punkt war nicht sehr kompliziert: Jetzt, da die Regierung der Vereinigten Staaten alle Atomwaffenverträge aufgekündigt hat und ihren Krieg gegen Russland in der Ukraine weiter eskalieren lässt, sind wir der nuklearen Vernichtung näher als je zuvor.

Diese Schlussfolgerung wird von vielen angesehenen Denkern wie dem am 16. Juni 2023 verstorbenen Daniel Ellsberg geteilt, dessen 2017 erschienenes Buch The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner (Bekenntnisse eines Nuklearkriegsplaners) macht deutlich, dass ein Atomkrieg, ob absichtlich oder aus Versehen, sehr wohl möglich ist. In den Monaten vor seinem Tod warnte er, dass dies angesichts der Situation in der Ukraine und der Provokationen der USA gegen China jetzt besonders gilt.

Max Blumenthal von The Grayzone sprach in jüngster Vergangenheit vor dem UN-Sicherheitsrat über die Gefahr des Vorgehens der USA in der Ukraine und fragte:

„Werden wir eine weitere Douma-Täuschung erleben, aber dieses Mal in Saporischschja? Warum tun wir das? Warum locken wir die nukleare Vernichtung an, indem wir die Ukraine mit fortschrittlichen Waffen überschwemmen und die Verhandlungen auf Schritt und Tritt sabotieren?“

Finian Cunningham hat soeben das Gespenst einer thermonuklearen Katastrophe aufgeworfen, die durch einen amerikanisch-ukrainischen Angriff unter falscher Flagge auf das Kernkraftwerk Saporoshje ausgelöst wurde.

Mein Artikel war also in keiner Weise ungewöhnlich, abgesehen von meiner Konzentration auf die Trident-U-Boote.

Als ich wider besseres Wissen die Antworten einiger Kommentatoren auf meinen Beitrag auf einigen Websites las, auf denen mein Artikel veröffentlicht wurde, war ich überrascht, als ich das Folgende las [alle Hervorhebungen sind von mir]:

Wie viele andere Boomer ist Edward J. Curtin Jr. vom „Nuklearterror“ gefangen … während man auf 4chan sieht, dass ein großer Teil der jungen Generation die massiven Beweise akzeptiert, dass Hiroshima und Nagasaki wie Tokio chemisch bombardiert wurden und „Atomwaffen“ höchstwahrscheinlich gar nicht existieren. Die 10 angeblichen „Atommächte“ hatten Gründe, gemeinsam zu betrügen, genau wie die globale Absprache über „Kovid“ und „Impfstoffe“. Der Punkt ist also? U-Boote mit Atomwaffen kreuzen seit über 60 Jahren auf den Weltmeeren, schon seit der Zeit, als man versuchte, uns mit der Kubakrise Angst einzujagen. Ich war während des Vietnamkriegs auf einem schnellen Angriffs-U-Boot, ein Freund von mir wurde als Boomer eingesetzt, so nennt man diejenigen, die die Raketen tragen. Sie sind nur zur Show da, sie werden sie nicht benutzen. Ja, sie sollten international verboten werden, nur für den Fall. Aber wie bei den Nürnberger Prozessen und den Prinzipien reicht das bei weitem nicht aus. Wir werden unsere eigene Neue Weltordnung schaffen müssen. So endet die Welt

So geht die Welt zu Ende

Das ist der Weg, wie die Welt endet

Nicht mit einem Knall, sondern mit einem Wimmern

Ich stimme für den Knall! Die Atombombe ist übertrieben. Die Realität ist, dass zu viele einen nuklearen Dritten Weltkrieg überleben werden.

Es wird immer noch zu viele nutzlose Esser und Psychos in den unterirdischen Bunkern geben, egal wie viele Atombomben wir abwerfen. Wie Tschernobyl wird es sich nur zu Paradiesen für Tiere, Einheimische und Obdachlose mit Lebensmittelmarken entwickeln, während wir, die Ausnahmen, 50 Jahre lang unter einem Leben im Untergrund leiden werden, ohne natürliches Licht zu sehen. Ein globaler Virus und zur doppelten Absicherung eine gekoppelte Vaxx, wird ein viel effektiveres Werkzeug sein, um den Dreck zu beseitigen und den Gewinn der Aktionäre zu verdoppeln. Lieber Ed, die Seeungeheuer sind so real wie Atombomben. Ein weiterer Schwindel der „Eliten“.

Zu hören, dass es keine Atomwaffen gibt und nie gegeben hat; zu erfahren, dass einige in ihrem Nihilismus auf einen nuklearen Holocaust hoffen; zu lesen, dass Atomwaffen nie zum Einsatz kommen werden, weil sie nur zur Show existieren – nun, das bestätigte zumindest meinen Verdacht, dass viele, die Artikel kommentieren, entweder Spinner oder Trolle oder beides sind. Einige haben wahrscheinlich nichts Besseres zu tun, als den Autoren mitzuteilen, wie falsch sie liegen.

Das hat mich erschreckt. Ich fragte mich, wie viele der Millionen Schweigenden ähnlich denken oder sich die Hoffnungslosigkeit als Lebenseinstellung zu eigen gemacht haben – das Gefühl, keine Macht zu haben, weil es ihnen von Geburt an eingetrichtert worden ist. Ich bin seit langem der Meinung, dass kulturelle Normalität als die Nutzung der eigenen Freiheit zur Schaffung eines Gefängnisses verstanden werden kann, einer Zelle, in der man sich selbst davon überzeugen kann, dass man sicher ist, weil die Behörden einen heiligen Regenschirm errichtet haben, der einen vor einem apokalyptischen, harten Regen schützt, von dem sie nie glauben, dass er fallen wird.

Das Pew Research Center befragte kürzlich die amerikanische Öffentlichkeit zu ihren sechzehn größten Ängsten. Ein Atomkrieg gehörte nicht dazu. Es war, als ob Atomwaffen nicht existierten, als ob sie im Keller des öffentlichen Bewusstseins begraben worden wären.

Als ob das Motto von Alfred E. Newman vom Mad Magazine das nationale Motto wäre: „Was? Ich soll mir Sorgen machen?“ Zweifellos sind sich mehr Amerikaner des ekelhaften öffentlichen Spektakels von Joey Chestnut bewusst, der sich in zehn Minuten den Mund mit fünfundsechzig Hot Dogs vollstopft, als der irrsinnigen Eskalation der Regierung Biden in Richtung Atomkrieg in der Ukraine. Wir leben in Guy Debords „Gesellschaft des Spektakels“.

Obwohl er vor Jahren schrieb, klingen Ronald Laings Worte heute ironisch vorhersehbar, nach so vielen Jahren endloser Propaganda, der Zerstörung menschlicher Erfahrung, die zu destruktivem Verhalten führt, und der unerbittlichen Herabsetzung des Menschen auf den Status einer Maschine:

„In diesem Moment der Geschichte sind wir alle in der Hölle der frenetischen Passivität gefangen. Wir sehen uns von einer Vernichtung bedroht, die auf Gegenseitigkeit beruht, die niemand wünscht, die jeder fürchtet, die uns nur deshalb treffen kann, weil niemand weiß, wie wir sie aufhalten können. Es gibt eine Möglichkeit, dies zu tun, wenn wir die Struktur dieser Entfremdung zwischen uns und unserer Erfahrung, zwischen unserer Erfahrung und unseren Taten, zwischen unseren Taten und der menschlichen Urheberschaft verstehen können. Jeder wird Befehle ausführen. Woher kommen sie? Immer von anderswo. Ist es noch möglich, unser Schicksal aus der höllischen und unmenschlichen Fatalität zu rekonstituieren?“

Das ist die Schlüsselfrage, jetzt, da mehr als fünfzig Jahre vergangen sind, seit Laing diese Worte in seinem inzwischen klassischen Buch The Politics of Experience (isbn.nu) geschrieben hat. Damals sagte er, was heute noch viel wahrer ist: „Maschinen sind bereits besser darin, miteinander zu kommunizieren, als Menschen miteinander“. Über tiefgründige Dinge zu sprechen, ist für so viele überholt.

Wenn wir nicht anfangen, uns Sorgen zu machen und die Maschinen nicht lieben, sind wir früher oder später dem Untergang geweiht. Früher ist wahrscheinlich. Atomwaffen sind sehr real. Sie sind einsatzbereit und können fliegen. Wenn wir weiterhin den Wahnsinn derer leugnen, die ihren Einsatz provozieren, während wir in aller Ruhe eine Erstschlagspolitik fördern, wie es die US-Regierung tut, sind wir schlimmer als Narren. Wir sind selbstmörderisch.

Wie Daniel Ellsberg uns sagte: „Wartet nicht, bis die Bomben tatsächlich fallen“. Das wird zu spät sein. Es besteht kein Zweifel daran, dass wir wahnsinnig werden müssen, bevor ein Atomkrieg stattfinden kann, normalerweise.

Machen wir die wenigen Proteststimmen in der Wildnis zu den Schreien von Hunderten von Millionen:

Beendet die Atomwaffen jetzt, bevor sie uns auslöschen.

Stoppt jetzt die Eskalation des Krieges in der Ukraine.

Schließt jetzt Frieden mit Russland und China.

„Es gibt so etwas wie zu spät sein„, sagte Martin Luther King, Jr. am 4. April 1967, auf den Tag genau ein Jahr bevor er durch ein Komplott der US-Regierung ermordet wurde.

„Wir haben auch heute noch die Wahl: gewaltfreie Koexistenz oder gewaltsame Koannihilation.„