YouTube zensiert die Jungfernrede eines Politikers, der offensichtlich zu viel Wahrheit enthält

„30 Minuten Wahrheitsbomben.“ So beschrieb ein Twitter-Nutzer John Ruddicks Jungfernrede vor dem Parlament des australischen Bundesstaates New South Wales am 28. Juni.

Ruddick sagte im Parlament laut, was viele Australier schon seit einiger Zeit sagen, zunächst nur abends am Küchentisch, später zunehmend in der Öffentlichkeit, am Arbeitsplatz oder im Pub.

YouTube entfernte Ruddicks Rede schnell. Die Liberal Party of Australia sagt, es sei das erste Mal in der Geschichte Australiens, dass die Jungfernrede eines Politikers von YouTube zensiert wurde.

Noch nie in der Geschichte Australiens wurde die Jungfernrede eines Politikers vor dem Parlament von YouTube verboten. Es ist gerade den Liberaldemokraten MLC passiert. Möchten Sie wissen, worum es bei der ganzen Aufregung geht? Sehen Sie sich unten an:

YouTube behauptet, das Video verstoße gegen seine „Richtlinien zu medizinischen Informationen“.

Was sagte Ruddick in seiner Rede? Er sagte, die Regierung von New South Wales habe einen „autoritären Covid-Polizeistaat“ geschaffen und sei vom „Impfextremismus“ beeinflusst worden.

Was zeigen die Daten? Je weniger Impfungen Sie erhalten, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie im Krankenhaus oder auf der Intensivstation landen. Seit der Einführung des Impfstoffs sei die Übersterblichkeit in Ländern wie Australien um 15 bis 20 Prozent gestiegen, sagte der Politiker.

Ruddick sagte, nur wenige Menschen hätten es bis zur fünften Impfung geschafft, weil viele Australier jemanden kennen, der eine schwere Nebenwirkung hatte.

Er sagte, dass Ivermectin, ein Medikament, das 2015 mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet wurde, zu Unrecht als Entwurmungsmittel für Pferde abgetan wurde.

Auch das Streben nach einer Netto-Null-Wirtschaft findet der Politiker „Wahnsinn“.