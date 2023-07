RFK Jr.: CIA war an der Finanzierung des COVID-Leck-Labors in Wuhan beteiligt

„Ich denke, die CIA war mit Sicherheit an dieser Forschung beteiligt“

Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. erklärte am Montag, er glaube, dass die CIA an der Finanzierung des Labors in Wuhan beteiligt war, in dem die COVID-Pandemie ihren Ursprung hatte.

In einem Interview mit Jesse Watters von Fox News hat Kennedy angedeutet, dass die Regierung Biden nicht daran interessiert ist, China für die Vertuschung des Laborlecks zu bestrafen, da dadurch die von den National Institutes of Health finanzierten Biowaffenprogramme bekannt würden.

„Ich denke, dass die CIA mit Sicherheit an dieser Forschung beteiligt war“, erklärte Kennedy und fügte hinzu: „Sie haben sie über USAID finanziert. Und das NIH, glaube ich, hat dem Labor in Wuhan schließlich etwa 26 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Aber USAID, das als CIA-Surrogat fungierte, gab über 64 Millionen Dollar. Auch das Pentagon gab eine Menge Geld.“

RFK Jr. kritisierte auch Anthony Fauci, über den er ein ganzes Buch geschrieben hat: „Ich glaube, er hat viel Schaden angerichtet. Ich denke, dass er vorwiegend dadurch, dass er den Amerikanern eine frühzeitige Behandlung vorenthalten hat, die weltweit höchste Todesrate verursacht hat. Wir haben nur 4,2 % der Weltbevölkerung, aber wir hatten 16 % der COVID-Todesfälle in diesem Land, und das war eine Folge schlechter Politik.“

„Es gab Länder, die das Gegenteil von dem taten, was wir taten, die ihrer Bevölkerung Ivermectin, Hydroxychloroquin und andere frühe Behandlungen zur Verfügung stellten, und die 1/200 der Todesrate hatten, die wir hatten“, fuhr Kennedy fort.

Zum Thema Impfstoffe erklärte Kennedy: „Ich glaube, dass Autismus durch Impfstoffe verursacht wird. Aber ich denke, dass die meisten Dinge, die die Leute über meine Meinung zu Impfstoffen glauben, falsch sind. Alles, was ich über Impfstoffe gesagt habe, ist, dass wir eine gute Wissenschaft haben sollten.

Er fuhr fort: „Wir sollten die gleiche Art von Tests durchführen, placebokontrollierte Studien, wie wir sie für jedes andere Medikament haben. Impfstoffe sind von den placebokontrollierten Studien vor der Zulassung ausgenommen. Es gibt keine Möglichkeit, das Risikoprofil dieser Produkte oder auch nur den relativen Nutzen dieser Produkte zu beurteilen, bevor sie zugelassen werden, und wir sollten diese Art von Tests durchführen“.