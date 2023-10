Von Richard Hubert Barton

Die Flitterwochen sind vorbei und werden nie wiederkommen, schreibt Richard Barton.

Alles begann mit dem Getreidestreit. Nachdem die Ukraine daran gehindert wurde, ihr landwirtschaftliches Getreide, vor allem Weizen, über das Schwarze Meer zu exportieren, blieb nur noch der Landweg über Polen, die Slowakei und Ungarn übrig. Es stellte sich heraus, dass diese Route nicht mehr zur Verfügung stand.

Die polnischen Behörden, die sich mit den massiven Protesten ihrer Landwirte konfrontiert sahen, stellten schnell fest, dass der ukrainische Weizen von minderwertiger Qualität ist und nicht den Anforderungen der EU entspricht. Außerdem wurde er zu einem Drittel des europäischen Preises verkauft und hätte für die europäischen Landwirte ein finanzielles Desaster bedeutet.

Angesichts der bevorstehenden Parlamentswahlen in Polen am 15. Oktober hat die regierende Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) in Warschau schnell erkannt, dass die sozialen und wirtschaftlichen Probleme, die durch die billigeren ukrainischen Getreideimporte verursacht werden, sie sogar aus dem Amt werfen könnten. Schließlich sind die Stimmen aus dem ländlichen Raum die traditionelle Wahlhochburg der PiS-Partei.

Es gab jedoch auch andere internationale politische Entwicklungen, die einen langen Schatten auf die Beziehungen zwischen Polen und der Ukraine werfen. Letzte Woche beschuldigte Präsident Zelensky in der UN-Generalversammlung Polen der schweren Sünde, „Russland zu helfen“. Die Reaktion der polnischen politischen Führung war wütend. Polens Präsident Andrzej Duda weigerte sich, Zelensky am Rande der UN-Generalversammlung in New York zu treffen.

Darüber hinaus erklärte Präsident Duda öffentlich in Bezug auf Zelensky, dass eine „erneute Beleidigung des polnischen Volkes“ nicht geduldet werde.

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki stellte unterdessen klar, dass Polen der Ukraine keine neuen Waffen mehr liefern werde und sich von nun an auf die Verbesserung seiner eigenen Streitkräfte konzentrieren werde. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass die polnische Regierung im Begriff war, die Zahlung von Sozialleistungen einzustellen und die Arbeitserlaubnis für etwa eine Million ukrainische Flüchtlinge in Polen zu widerrufen.

Präsident Duda und Premierminister Morawiecki, die von ihrem Beschützer hinter den Kulissen, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Jaroslaw Kaczynski, manipuliert werden, gehören zu den größten Russenhassern der Welt. Die jüngste Konfrontation zwischen Polen und der Ukraine ist daher, gelinde ausgedrückt, ein schwerer Bruch in den Beziehungen.

Einige andere Mitglieder der polnischen Führungselite erinnerten sich lebhaft an den Völkermord an schätzungsweise 100.000 polnischen Zivilisten, die während und nach dem Zweiten Weltkrieg von ukrainischen Nazi-Kollaborateuren der UPA in der Westukraine getötet wurden. Diese düstere Geschichte ist für die friedlichen und harmonischen Beziehungen zwischen Polen und der Ukraine immer noch ein Dorn im Auge.

Im Mai 2008, während eines mehrtägigen Aufenthalts in Warschau, erzählte mir jemand von einer historischen Sitzung des polnischen Sejm (Unterhaus des Zweikammerparlaments), die unter dem ernsten Motto stand: Polen-Ukraine, Freundschaft und Partnerschaft. Schande und Verurteilung für die OUN-UPA.

Während dieser außergewöhnlichen Sitzung durfte sich jeder unter die Anti-UPA-Delegierten aus Kiew mischen. Einige von ihnen bestanden darauf, dass die tatsächliche Zahl der getöteten Zivilisten viel höher sei und etwa eine halbe Million Polen, 300.000 Juden und etwa 85.000 Ukrainer umfasse, die sich weigerten, ihre nicht-ukrainischen Nachbarn zu töten. Ich hörte mir das alles wie versteinert an.

Nicht weniger erschreckend waren die Informationen über drei mutige Polen (Zygmunt Rumel, Krzysztof Markiewicz und Witold Dobrowoski), die auf Anweisung des polnischen Untergrunds im Juli 1943 mit der UPA Kontakt aufnahmen, um das Massaker in Wolhynien zu verhindern. Es fanden keinerlei Gespräche zu diesem Zweck statt. Sie wurden in betrügerischer Weise festgehalten, gefoltert und getötet, indem sie mit Pferden zerrissen und ihre Überreste in Stücke gehauen wurden.

Vor ein paar Tagen hörte ich eine russische Fernsehsendung, in der ein Akademiker behauptete, Polen wolle die Westukraine besetzen. Er beließ es nicht dabei und behauptete, dass die Bevölkerung in den westlichen Teilen Wolhyniens und Podoliens den Polen ähnlicher sei als ihre Landsleute weiter im Osten. Das mag stimmen, aber es bedeutet nicht, dass sie in Polen leben oder Teil von Polen sein wollen. So etwas wie eine „Polonisierung der Ukraine“ gibt es nicht. Lassen Sie uns mit diesem Mythos für immer aufräumen! Solche falschen Vorstellungen werden nicht nur von dem oben erwähnten Sesselgelehrten geäußert, sondern auch von einer ganzen Reihe von Mitgliedern der polnischen Führungselite, die über theoretisches Wissen über die Ukraine verfügen, das mit den realen Verhältnissen dort wenig zu tun hat. Glücklicherweise gibt es keine konkreten Pläne zur „Befreiung“ der ehemaligen polnischen Ostgebiete, und wenn sie jemals versucht werden sollten, wird es ein hartes Unterfangen. In diesem Fall würde die Schuld für die entstehenden Probleme höchstwahrscheinlich der Russischen Föderation in die Schuhe geschoben werden!

Obwohl die Verfehlungen der Vergangenheit einen wichtigen Hintergrund für das aktuelle Szenario zwischen Polen und der Ukraine bilden, muss der Streitpunkt etwas differenzierter betrachtet werden.

Die polnische Führung, egal wie russophob sie war oder vorgab zu sein, um Uncle Sam zu gefallen, ist sich darüber im Klaren, dass die lang erwartete ukrainische Offensive im Sande verlief. Sie sind sich bewusst, dass es immer schwieriger wird, einen kontinuierlichen Strom von Militärgütern aus dem Westen zu erhalten. Vielleicht zeichnet sich in ihrem analytischen Horizont für die Zukunft bereits ab, dass sie Putins Russland als das sehen werden, was es wirklich ist, und nicht als ein Hirngespinst ihrer Paranoia.

Und vielleicht sind die polnisch-russischen Beziehungen trotz der massiven antirussischen Propaganda des Westens gar nicht so schlecht.

Doch im Moment können weder Duda noch Morawiecki etwas Derartiges öffentlich zugeben. Sie dürfen nicht den Zorn von Joe Biden riskieren. Doch wenn die Dinge in Amerika schlecht laufen und die Mittel für Zelensky in erheblichem Umfang gekürzt werden, hat die polnische Führung mehr Spielraum, um das Niveau der polnisch-ukrainischen Zusammenarbeit herabzustufen.

Zelensky selbst wird immer verzweifelter. Er versucht, sich in aller Stille bei Duda zu entschuldigen. Um diesen demütigenden Rückzieher zu minimieren, muss er sich an Biden gewandt haben, der Duda bereits aufgefordert hat, zu klären, was zwischen der Ukraine und Polen nach dem verbalen Zusammenstoß bei der UNO vor sich geht.

Höchstwahrscheinlich wird Duda in seiner Antwort an Biden daran erinnern, dass Zelensky bereits den ehemaligen britischen Verteidigungsminister Ben Wallace beleidigt hat, und er wird auf einer Entschuldigung Zelenskys bestehen. Und was kommt danach? Polen, das immer noch unter amerikanischem Druck steht, wird vielleicht seine Hilfe wieder aufnehmen, die in keiner Weise mit der früheren vergleichbar sein wird. Die Flitterwochen sind vorbei und werden nie mehr zurückkehren. Außerdem steht der Getreidehandel zugunsten der Ukraine nicht auf dem Plan, auch wenn die EU-Führung versuchen wird, Polen unter Druck zu setzen.

Es gibt einen neuen Faktor, der sich abzeichnet und wahrscheinlich an Stärke gewinnen wird. Aus Meinungsumfragen geht nämlich hervor, dass mehr als 80 % der polnischen Bürger gegen weitere Hilfen für die Ukraine sind. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass Russlands hervorragender Botschafter in Polen, Sergej Andrejew (derjenige, der bei einer Veranstaltung zum VE-Tag mit roter Farbe beworfen wurde), im März dieses Jahres zu Recht feststellte, dass etwa 80 Prozent der polnischen Bevölkerung eine freundliche Einstellung zu den Russen haben.

In den letzten Tagen erklärte der polnische Außenminister Zbigniew Rau in einem offenen Kommentar in New York, dass es möglicherweise zu einer Wiederaufnahme der Hilfe Polens für die Ukraine kommen werde, aber er betonte, dass die polnische Regierung die ablehnende Haltung von 80 % der Polen nicht länger ignorieren könne.

Trotz der Fehlinformationen der westlichen Medien wird Russland gegenüber Polen wahrscheinlich viel Geduld zeigen, und langfristig könnten sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern deutlich verbessern.