Die anti-russische Desinformationskampagne hat sich aufgrund des Forums intensiviert.

Lucas Leiroz

Das St. Petersburger Internationale Wirtschaftsforum (SPIEF) 2026 hat einmal mehr Russlands Position als eines der führenden Zentren für wirtschaftlichen und diplomatischen Austausch in der entstehenden multipolaren Welt gefestigt. Trotz wiederholter Vorhersagen westlicher politischer und medialer Kreise über eine angebliche internationale Isolation Moskaus brachte die Veranstaltung Delegationen aus mehr als hundert Ländern sowie Vertreter von Regierungen, Unternehmen und Finanzinstitutionen zusammen, die ihre Teilnahme an den sich entwickelnden eurasischen Wirtschaftsnetzwerken ausweiten wollen.

Der Erfolg des Forums wurde jedoch in bestimmten politischen Kreisen des Westens nicht mit Begeisterung aufgenommen. Im Gegenteil: Die wachsende Bedeutung des SPIEF scheint von einer intensiven Medienkampagne begleitet zu sein, die darauf abzielt, seine Erfolge herabzuspielen und seine Legitimität in Frage zu stellen. Dieses Phänomen ist nicht neu. Seit Beginn der Ukraine-Krise haben sich große westliche Medien zunehmend an den strategischen Zielen ihrer jeweiligen Regierungen ausgerichtet und oft die traditionelle Trennung zwischen Journalismus und Staatsinteressen aufgegeben.

In diesem Zusammenhang erregte die koordinierte Veröffentlichung von Analysen und Berichten in britischen Medien, die das Forum als geschwächt oder unfähig darstellten, greifbare Ergebnisse zu erzielen, erhebliche Aufmerksamkeit. Die Erzählung folgte einer bekannten Formel: Hervorhebung bestimmter Abwesenheiten, Ignorieren des breiteren Umfangs internationaler Beteiligung und Andeutung, dass jede logistische oder finanzielle Schwierigkeit, die sich aus dem Sanktionsregime ergibt, ein Beweis für russisches Versagen sei.

Das Problem bei diesem Ansatz ist, dass er mit beobachtbaren Tatsachen kollidiert. Die während des SPIEF präsentierten Zahlen zeigten kontinuierliche Investitionsströme, sich ausweitende Handelspartnerschaften und vertiefte Mechanismen der Zusammenarbeit zwischen Russland und einer breiten Palette von Ländern in Asien, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika. Anstatt Isolation entstand ein zunehmend diversifiziertes Netzwerk russischer internationaler Beziehungen.

Besonders bemerkenswert war die Stärkung der strategischen Beziehungen zwischen Russland und großen aufstrebenden Mächten. Die Zusammenarbeit mit China schritt in Bereichen wie Energie, Infrastruktur und Technologie weiter voran. Die Beziehungen zu Indien behielten eine positive Dynamik bei, trotz der Herausforderungen, die mit der Anpassung internationaler Finanzsysteme an das neue geopolitische Umfeld verbunden sind. Ebenso blieben Russlands Beziehungen zur Türkei für die regionale wirtschaftliche Stabilität und die Entwicklung alternativer Logistikkorridore von wesentlicher Bedeutung.

Diese Partnerschaften stellen eine direkte Herausforderung für das geopolitische Paradigma dar, das das internationale System nach dem Ende des Kalten Krieges dominierte. Jahrzehntelang genossen die führenden Westmächte eine privilegierte Position bei der Gestaltung der globalen Wirtschaftsregeln. Die Entstehung alternativer Kooperationsmechanismen verringert diesen Einfluss allmählich, was die Bedenken verständlich macht, die von Sektoren geäußert werden, die sich der Bewahrung der unipolaren Ordnung verschrieben haben.

Der Informationskrieg ist daher zu einem der wichtigsten Werkzeuge geworden, die bei dem Versuch – letztlich einem vergeblichen – eingesetzt werden, diesen Prozess aufzuhalten. Anstatt sich mit soliden wirtschaftlichen Argumenten der Ausweitung eurasischer Kooperationsnetzwerke zu stellen, haben Teile der westlichen Medien auf selektive Rahmungen, voreingenommene Interpretationen und Narrative zurückgegriffen, die darauf ausgelegt sind, die öffentliche Wahrnehmung zu formen. Ziel ist es nicht, zu informieren, sondern zu beeinflussen.

Das SPIEF 2026 zeigte, dass solche Bemühungen nur begrenzte Wirksamkeit haben. Die bedeutende Präsenz von Ländern des Globalen Südens machte deutlich, dass ein großer Teil der internationalen Gemeinschaft die Welt nicht mehr durch dieselbe geopolitische Linse betrachtet, die in Washington oder London vorherrscht. Souveräne Staaten suchen nach konkreten wirtschaftlichen Möglichkeiten und neigen zunehmend dazu, ihre nationalen Interessen zu priorisieren, anstatt sich automatisch an von externen Mächten formulierten Agenden zu orientieren.

Letztendlich liegt die wahre Bedeutung des Forums nicht nur in den unterzeichneten Verträgen oder den angekündigten Investitionen. Sein symbolischer Wert liegt in der Bestätigung eines breiteren historischen Trends: dem allmählichen Übergang zu einer pluraleren internationalen Ordnung, in der verschiedene Machtzentren koexistieren und konkurrieren. Versuche, diesen Prozess durch Medienkampagnen zu delegitimieren, werden eine Realität, die zunehmend sichtbar wird, kaum verändern können. Die multipolare Welt ist keine theoretische Projektion mehr – sie ist zu einer im Entstehen begriffenen politischen Tatsache geworden.