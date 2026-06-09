Michael Hudson: Der heutige zivilisatorische Bruch mit den westlichen Finanzoligarchien

Von amarynth

Aus Professor Hudsons Patreon

Ich möchte hier eine Diskussion darüber anstoßen, inwiefern der derzeitige Bruch der globalen Mehrheit hinter China, Russland und dem Iran eine radikale Spaltung darstellt, die mehr ist als nur eine geopolitische Abgrenzung gegenüber dem US-/NATO-geführten Westen und seinen Satellitenstaaten in Asien und im Globalen Süden. Es handelt sich um einen Konflikt der Wirtschaftssysteme.

Auf der tiefsten Ebene richtet sich dieser Konflikt gegen die westliche Dynamik der Finanzoligarchie, deren polarisierende und letztlich verarmende Raubzüge die Vereinigten Staaten und Europa dazu gezwungen haben, sich dem wirtschaftlichen Neokolonialismus und der Erhebung von Tributen zuzuwenden, gestützt durch die militärische Macht (hauptsächlich die Luftwaffe), die im NATO-Krieg gegen Russland auf dem Gebiet der Ukraine ihren Höhepunkt erreicht, und Trumps Kampf, den Iran zu erobern und ihn in ein weiteres Venezuela zu verwandeln, dessen Ölreserven beschlagnahmt und dessen Exporteinnahmen unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten und der designierten Klienteloligarchie gestellt werden, die sie zu ersetzen hoffen.

Meine beiden Bücher über die Geschichte der Verschuldung – „… and forgive them their debts“ und „The Collapse of Antiquity“ – haben gezeigt, dass das, was der Westen als „Zivilisation“ bezeichnet, in Wirklichkeit die spezifisch westliche Zivilisation ist, die um das 8. Jahrhundert v. Chr. im Gegensatz zu den vorangegangenen Zivilisationen von Mesopotamien und Ägypten in Westasien bis hin zu China entstand. Das westasiatische Konzept der „göttlichen Königsherrschaft“ und der Pharaonen erkannte die Notwendigkeit einer zentralen Autorität, um zu verhindern, dass eine unabhängige Gläubigeroligarchie entsteht, die das Land monopolisiert und einer zentralen Behörde, die befugt ist, Schuldner und die Bevölkerung insgesamt vor dem Abgleiten in die Abhängigkeit zu schützen, die Kontrolle über die Regierung entreißt. Chinas konfuzianische Herrschaftsprinzipien forderten von den Kaisern, Unruhen im Volk zu verhindern, indem sie die Selbstversorgung und den Wohlstand der Bürger schützten, ähnlich wie dies wirtschaftliche Unterdrückung einschränkte.

Die griechische stoische Philosophie spiegelte wider, was Anthropologen als universelles Merkmal aller frühen Volkswirtschaften mit geringen Überschüssen erkannt haben: das Problem, wie man mit Reichtumssucht, „Geldgier“ und deren Tendenz zum persönlichen Egoismus umgeht, die das soziale Gleichgewicht und den Zusammenhalt bedrohen. Ein Lösungsversuch bestand darin, Demokratie zu schaffen, doch wie Aristoteles hervorhob, neigte Demokratie unweigerlich dazu, sich zu einer Oligarchie zu entwickeln.

Das war das Merkmal aller westlichen Gesellschaften. Oligarchien haben sich verteidigt, indem sie behaupteten, die Bevölkerung von staatlicher „Einmischung“ in die „Märkte“ zu befreien – wobei sie „Märkte“ als ihr Privileg definierten, die Bevölkerung zu verschulden, ihr Land und ihre Lebensgrundlagen zu entziehen und die Wirtschaft zu polarisieren, um verschiedene Rentiersklassen zu schaffen, deren wirtschaftliche Rolle ausbeuterisch und nicht produktiv ist.

Und genau das kennzeichnet die heutige Spaltung. Es ist das, was China dazu veranlasste, seine Alternative des industriellen Sozialismus zu entwickeln, in Anlehnung an die klassischen Ökonomen, die Ende des 19. Jahrhunderts versuchten, den industriellen Kapitalismus in Richtung Sozialismus zu lenken.

Es wäre ein Fehler, unsere Vorstellung vom „Westen“ mit einer Zivilisation an sich gleichzusetzen. Das war natürlich das Ziel des Westens seit den Kämpfen rivalisierender Regionen in der klassischen Antike, die im Römischen Reich endeten. Dieser Aufschwung wird heute als Sieg der Demokratie dargestellt – ein Orwellscher Doppeldenk-Begriff für Oligarchie. Denn Oligarchien wurden schnell zur politischen Form, die der Westen annahm, sobald die griechischen Reformer-Tyrannen und römischen Könige gestürzt und durch eine wohlhabende Klasse ersetzt wurden, die das Land monopolisierte und die Gesellschaft in Gläubiger und Schuldner polarisierte – ohne zentrale Autorität, die ihre „Freiheit“ einschränkte, die Bürgerschaft in wirtschaftliche Abhängigkeit und Leibeigenschaft zu zwingen, was den allgemeinen Wohlstand abrupt zum Erliegen brachte. Reichtum nahm die Form von wirtschaftlicher Rente an, von Grundrente bis hin zu Forderungen finanzieller Gläubiger.

Da der Wohlstand im eigenen Land erstickt wurde, bestand die einzige Quelle des Wohlstands für die wohlhabende herrschende Klasse der westlichen Reiche darin, Tributzahlungen aus dem Ausland zu erlangen. Dies wird am deutlichsten in dem heutigen verzweifelten Versuch des selbsternannten amerikanischen Imperiums, Tributzahlungen vom Rest der Welt zu erpressen, indem es über klientelistische Oligarchien und Militärdiktaturen herrscht, um einen Strom von Geldschulden und Tributzahlungen, Pachtzinsen aus Land und natürlichen Ressourcen sowie Monopolrenten an den wohlhabenden, finanzialisierten Kern der Vereinigten Staaten, Europas und ihrer ausländischen Satellitenstaaten zu gewährleisten.

Der Bruch mit dem US-/NATO-geführten Westen als Reaktion auf Amerikas letzten Machtgriff zur Kontrolle des weltweiten Handels mit Öl, Nahrungsmitteln sowie monopolisierter Informationstechnologie und Internetplattformen wird zu mehr als nur einem geopolitischen Bruch. Er ist ein Katalysator für eine viel umfassendere und tiefgreifendere Debatte darüber, welche Art von Gesellschaft die Sackgasse vermeiden kann, in die der Westen geraten ist.