Berichte von Sportlern, die umfallen und ausfallen, sind an der Tagesordnung. Eine Welle von extremen Krankheiten hat das Peloton heimgesucht. Ein kerngesunder 28-jähriger Spitzenreiter starb an einem Herzinfarkt. Während der Miami Open haben 15 Tennisspieler aufgegeben. Fußballer brechen auf dem Spielfeld zusammen. Was ist hier los?

Den Medien zufolge hängt es mit dem Klimawandel, aber nicht mit der Impfung. Was sagen die Experten? Der Spitzenarzt Johan Bellemans sagt im Gespräch mit Het Belang van Limburg, was viele denken.

Bellemans, der Chefarzt des belgischen Teams, verwies auf Greg Van Avermaet, der vermutet, dass er aufgrund seiner Impfung Nachteile hat. Van Avermaet belegte im vergangenen Jahr den 104. Platz im Zeitfahren der Benelux-Rundfahrt. Er führt die enttäuschende Leistung auf ein gestörtes Immunsystem nach seiner Corona-Impfung zurück.

„Mein Körper kämpft gegen einen unbekannten Gegner und das ist wahrscheinlich der Impfstoff“, sagte Van Avermaet in einem Interview mit Het Nieuwsblad.

Bellemans erwähnte auch die Borles, die zusammen mit den anderen Olympia-Teilnehmern geimpft wurden, aber bis Ende Mai sehr schlecht liefen.

„Es mag zum Teil psychisch bedingt gewesen sein, aber wir haben jetzt den Beweis, dass es einen physiologischen Faktor gibt. All diese Sportler arbeiten mit Trackern, die Unmengen von Daten produzieren. Wir sehen, dass die Impfstoffe einen erheblichen Prozentsatz der Sportler beeinflussen. Daran ist definitiv etwas dran. Man kann vermuten, dass Impfstoffe auch bei Nicht-Sportlern ähnliche Wirkungen haben, aber dazu gibt es keine Daten“, so der Spitzenarzt gegenüber der Zeitung.

Der Unternehmer Steven Arrazol de Onate sagt über Bellemans: „Ich bin froh, dass er sich traut, ehrlich zu sagen, was viele Ärzte schon seit Monaten wissen. Leider trauen sich die meisten Ärzte nicht, ihre Meinung zu sagen, aus Angst, ebenfalls suspendiert zu werden. Egal wie schnell die Lüge ist, die Wahrheit wird sie einholen“.