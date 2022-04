Berichte, wonach bei jungen Männern das Risiko einer Myokarditis durch das Virus höher sei als durch die Impfung, waren falsch, und Pfizer wusste das

Naomi Wolf im „War Room“ – US-Behörde FDA versäumte es, bei der Zulassung des Pfizer-Impfstoffs Herzschäden bei Teenagern zu erwähnen

Die FDA forderte Pfizer auf, eine Studie über subklinische Myokarditis durchzuführen. Sie geben an, dass sie möglicherweise 60-mal häufiger auftritt als die klinische Myokarditis. Nach den eigenen Zahlen von Pfizer könnte das bis zu 1 von 17 sein!

