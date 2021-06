rt.com: Das Verbot von Bruce Springsteens Konzert in New York für Empfänger von Impfstoffen, die nicht von den USA zugelassen sind, könnte weltweite Gegenreaktionen auslösen und dazu führen, dass Menschen aufgrund ihres Impfstatus als unerwünscht eingestuft werden.

Vertrauen Sie darauf, dass Amerikas egoistische und imperiale Behörden eine weitere „USA gegen Sie“-Schlacht entfachen werden. Die Entscheidung, den AstraZeneca-Impfstoff Covid-19 nicht anzuerkennen, ist nicht nur unnötig, sondern auch fremdenfeindlich.

Es wurde hervorgehoben, nachdem ein kanadischer Gentleman seine Tickets für ein Bruce Springsteen-Konzert in New York für nächste Woche gebucht hatte, dann aber bemerkte, dass der Eintritt an die Bedingung geknüpft war, geimpft zu sein – und seine AstraZeneca-Oxford-Impfungen qualifizieren ihn nicht zur Teilnahme.

Der Grund dafür ist, dass die US Food and Drug Administration (FDA) nur Impfstoffe von Pfizer-BioNTech, Moderna oder Johnson & Johnson zugelassen hat. Es ist keine Überraschung, dass diese alle von US-Firmen hergestellt werden.

Eine Erklärung könnte sein, dass sie das Einkommen einheimischer Unternehmen ankurbeln wollen und hoffen, dass dadurch amerikanische Arbeiter profitieren. Selbst wenn das der Fall ist, ist es trotzdem lächerlich. AstraZeneca hat mit der weltbekannten Universität Oxford zusammengearbeitet, um ihren Impfstoff zu entwickeln, und das ist der Grund, warum Großbritannien das Land ist, das in Europa am weitesten fortgeschritten ist, was die Impfraten betrifft.

Während eines Großteils der Pandemie befand sich das Vereinigte Königreich in Panik, die erst gebändigt wurde, als die Einführung des Impfstoffs begann, die von AstraZeneca unterstützt wurde. Bemerkenswert ist, dass der Impfstoff zu einem Selbstkostenpreis von etwa 3 Dollar pro Dosis verkauft wird, während die amerikanischen Impfstoffe ca. 10-25 Dollar pro Impfung kosten.

Es sind nicht nur die AstraZeneca-Empfänger, die diskriminiert werden. Es betrifft auch all jene, die den von Russland entwickelten Impfstoff Sputnik V erhalten haben, der von der weltweiten wissenschaftlichen Gemeinschaft als sicher und wirksam anerkannt wurde. Auch die Weltgesundheitsorganisation hat Chinas Sinovac als gültigen Impfstoff beurteilt und unterstützt dessen Einsatz.

Es ist klar, dass jede Einteilung von Impfstoffen in „gut oder schlecht“ die Bemühungen untergraben wird, die Menschen zur Impfung zu ermutigen. Die Impfraten sind mancherorts bereits ins Stocken geraten. In den USA zum Beispiel ist die Impfquote um 68 Prozent gesunken. In Japan ist die Durchimpfungsrate aus kulturellen Gründen extrem niedrig, während Untersuchungen zeigen, dass die Ablehnung der Impfung in Frankreich bei etwa 30 % liegt, aber bei einem in China hergestellten Impfstoff deutlich höher sein wird als bei einer in der EU hergestellten Alternative.

Wenn die Behörden weiterhin einige Impfstoffe bevorzugen, könnten die Impfraten sinken, da die Menschen das Gefühl haben, dass es gerechtfertigt ist, bestimmte Impfungen abzulehnen oder sie herabzusehen. Damit wird eine Spaltung geschaffen, die völlig ungerechtfertigt ist und wissenschaftlichen Imperialismus darstellt.

Wir alle wissen, dass, wenn eine Nation einen Zoll auf die Waren einer anderen erhebt, die andere Nation das Gleiche in umgekehrter Richtung tut. Das ist diplomatische Kriegsführung und die Amerikaner haben den Startschuss für die Impfstoffversion gegeben.

Jeder, der AstraZeneca eingenommen hat, wird bei seiner Ankunft in Amerika als Bürger zweiter Klasse angesehen und darf bestimmte Orte oder Gebäude nicht betreten. Aufgrund des sehr geringen Risikos von Blutgerinnseln werden viele jüngere Menschen dazu neigen, AstraZeneca nicht bekommen zu haben. Wenn also eine vollständig geimpfte britische Familie in New York ankommt, wird den Eltern und Großeltern der Zutritt verweigert, während ihre Kinder hereingelassen werden, nur weil sie andere Impfstoffe erhalten haben? Stellen Sie sich das Gemetzel und die Verwirrung vor, die das verursachen könnte, wenn es auf einen Ort wie Disneyland angewendet würde. Dann wird es in die andere Richtung schwingen, wenn eine amerikanische Familie irgendwo anders landet, die beschlossen hat, jedem den Eintritt zu verwehren, der nicht AstraZeneca bekommen hat.

Ungeachtet der Freizeitreisen wird Chaos herrschen, wenn dies die Geschäftswelt trifft. Geschäftsleute, Künstler, Anwälte, Buchhalter und viele andere könnten durch diese drakonischen Regeln in Geiselhaft genommen werden. Es besteht kein Zweifel daran, dass unseriöse Anbieter sie für ihren persönlichen Vorteil ausnutzen werden. Manche Dinge lassen sich nicht über den Zoom regeln, also gibt es ein Druckmittel, das für ungewollte Zwecke genutzt werden kann, wenn diese Impf-Apartheid gedeihen darf.

Der nächste Schritt wird sein, Grenzen zu schließen, die auf dem Impfstatus einer Person basieren, und jemanden zu einem Paria zu machen, weil er die Frechheit besitzt, einem nicht-amerikanischen Impfstoff zuzustimmen, oft ohne Wahl. Dies war bereits in Guam der Fall, das bis vor wenigen Tagen nur geimpften Reisenden mit FDA-Zulassung die quarantänefreie Einreise gestattete, dann kam AstraZeneca hinzu.

Die nächste Stufe ist, dass größere Länder die Grenzen schließen, indem sie Impfvorschriften als Vorwand benutzen, aber in Wirklichkeit, um politische Punkte zu machen und Popularitätswettbewerbe zu gewinnen. Nicht länger wird Ihr Pass das einzige Kriterium für eine ausländische Regierung sein, Ihnen die Einreise zu erlauben.

Amerika muss sein selbstherrliches Verhalten aufgeben und jede Vorstellung davon zerstreuen, dass seine Impfstoffe der Goldstandard sind. Sie unterscheiden sich nicht wesentlich von den anderen, die zugelassen und rigoros getestet wurden. Die Pandemie hat länger gewütet, als irgendjemand ursprünglich erwartet hatte. Selbst mit den in den Industrieländern gut angelaufenen Impfprogrammen sind Varianten aufgetaucht, weshalb es berechtigte Sorgen gibt, dass wir den Kampf fast noch einmal von vorne beginnen müssen.

Menschen in Geimpfte und Nicht-Geimpfte zu trennen ist eine Sache, aber zu entscheiden, wer „richtig“ geimpft ist, ist pure Arroganz und nationalistische Hybris. Wir brauchen nicht noch mehr Diskriminierung. Es ist an der Zeit, dass die Welt zusammenkommt. Covid-19 wird weiter töten, bis wir seinen Fortschritt stoppen.