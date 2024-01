STAATLICHE ZENSUR auf Rekordniveau: Alle Gewalttaten, auch inszenierte, werden jetzt dazu benutzt, einem die Freiheit zu nehmen, zu SPRECHEN.

Mehr Zensur, verkünden die Regierungen der Welt, als gäbe es nicht schon genug. Seit der Pandemie haben die meisten Regierungen der freien Meinungsäußerung und der freien Presse den Krieg erklärt und ihr Bestes getan, um die Wahrheit über gefälschte Kriege, gefälschten Klimawandel, gefälschte Impfstoffe, offene Grenzen und Fake News im Allgemeinen zu verbieten und einzuschränken.

Obwohl z.B. die Antifa und Black Lives Matter in den meisten Metropolen Amerikas jahrelang gewalttätig protestierten, Geschäfte zerstörten, Menschen zu Tode prügelten und Brände legten, wurde nicht ein einziger von ihnen strafrechtlich verfolgt oder ins Gefängnis gesteckt; als jedoch Trump-Anhänger und Patrioten am 6. Januar in die Hauptstadt marschierten, um friedlich gegen eine (vorgetäuschte) Wahl zu protestieren, wurden sie grausam gejagt und verbüßen IMMER noch Gefängnisstrafen, während sie in den Gulags von DC misshandelt werden.

All das wurde fälschlicherweise als gewalttätiger „Aufstand“ bezeichnet, und diese Lüge wird bis heute von allen Mainstream-Medien und sozialen Netzwerken verbreitet. Es ist Desinformation, aber die Machthaber möchten uns alle glauben machen, dass MEHR Zensur notwendig ist, um Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten. In Wirklichkeit ist es nur eine weitere Form der Zensur, um alle anderen davon abzuhalten, das falsche Wahlnarrativ von 2020 und alles andere infrage zu stellen.

Die MSM und die Globalisten wollen die X-Plattform schließen, weil sie nicht mehr zu 100% von Fake News kontrolliert wird.

Kürzlich hat der irische Premierminister einen gewalttätigen Vorfall, der nichts mit einem friedlichen Protest zu tun hatte, zum Anlass genommen, die Gesetze gegen „Volksverhetzung und Hass im Allgemeinen“ zu „modernisieren“. Das bedeutet, dass der lange Arm des Polizeistaates dort gestärkt werden soll, um alle Proteste zu unterdrücken, mit denen die Regierung nicht einverstanden ist, und Menschen wegen Gedankenverbrechen und freier Meinungsäußerung im Internet zu verhaften. Der X-User Sir Doge of the Coin antwortete mit dieser treffenden Bemerkung: „Irische Kinder wurden gestern in Dublin von einem Ausländer erstochen, aber die Regierung verdreht die Geschichte und nutzt die Gegenreaktion als Gelegenheit, neue Gesetze gegen Hassreden zu verabschieden“. „Die irische Regierung möchte alle Freiheiten“. Elon Musk, Eigentümer von X, fügte hinzu: „Ironischerweise hasst der irische Premierminister das irische Volk.“

Ein anderer X-Nutzer namens Wall Street Silver kommentierte die Situation mit den Worten: „Anstatt Gesetze zu erlassen, um die Gefahr für Kinder in Irland anzugehen, wird die linksradikale, rassistische Regierung neue Gesetze erlassen, die es der Polizei ermöglichen, diejenigen zu verfolgen, die sich über die Regierung beschweren.“ „Wählt sie alle ab, bevor es zu spät ist.“ Elon Musk fügte hinzu: „Dies ist ihre letzte Amtszeit“.

Es ist offensichtlich, dass Regierungen auf der ganzen Welt, die Zensur und Gesetze gegen die Meinungsfreiheit unterstützen, vor nichts zurückschrecken, um noch härter gegen die Bevölkerung vorzugehen, besonders wenn Menschen die Heuchelei der Regierung, ihre Erzählungen und Lügen aufdecken. Jeder Akt der Gewalt, auch wenn er von der Regierung selbst inszeniert wurde (man denke nur an das FBI), wird nun als Aufruhr, Hassverbrechen, inländischer Terrorismus und dergleichen bezeichnet. All dies ist ein Trick, um den Würgegriff, den tyrannische Regierungen und Medien bereits auf die Meinungs- und Pressefreiheit ausüben, auszuweiten und zu verstärken.

