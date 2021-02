Staatsvermögen, Botschaften und Militärbasen als Kaufgarantie: Die Forderungen, die Pfizer an die Regierungen Lateinamerikas stellte

Laut einer journalistischen Untersuchung des Bureau of Investigative Journalism und Ojo Público hat das US-Pharmaunternehmen darum gebeten, von der Verantwortung für mögliche unerwünschte Folgen bei der Verwendung der Medikamente befreit zu werden.

Eine Veröffentlichung des Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) in Zusammenarbeit mit den peruanischen Medien Ojo Público deckt auf, dass der multinationale Pharmakonzern Pfizer mit Sitz in den USA lateinamerikanischen Regierungen missbräuchliche Bedingungen auferlegte, als er über millionenschwere Käufe von Impfstoffen gegen Covid-19 verhandelte.

In der Untersuchung heißt es, dass das Unternehmen unter anderem aufgefordert wurde, staatliche Vermögenswerte von Ländern als Sicherheit zu hinterlegen, darunter auch öffentliches Eigentum, wie Botschaften und Militärbasen, oder staatliche Bankreserven. Dies als eine Form des Schutzes vor möglichen Klagen wegen möglicher unerwünschter Ergebnisse nach der Anwendung der Dosen. Daraufhin beschrieb eine anonyme Quelle die Haltung von Pfizer als „Einschüchterung auf hohem Niveau“.

„Eine extreme Forderung“

Der Fall Argentinien, wo die Dialoge dann abegebrochen wurden, war einer der auffälligsten. Obwohl es üblich ist, dass Impfstoffhersteller Bedingungen stellen, um sich von möglichst vielen gesetzlichen Verpflichtungen zu befreien, sagte die Regierung von Alberto Fernandez, dass die US-Firma über das Limit hinausging.

„Anstatt in einigen Punkten nachzugeben, forderte Pfizer immer mehr.“

Im Juni begannen die Gespräche, und der Kongress verabschiedete ein spezielles Gesetz, um Pfizer im Falle von Zivilklagen zu entschädigen, auf Wunsch der anderen Partei. Die argentinische politische Klasse war außerdem der Meinung, dass das Unternehmen im Falle von Streitigkeiten aufgrund von Fahrlässigkeit oder Böswilligkeit haften sollte, was die private Gruppe ablehnte. „Anstatt in einigen Punkten nachzugeben, verlangte Pfizer immer mehr“, sagte ein argentinischer Beamter dem genannten Medienunternehmen.

Unter den unerwarteten Forderungen forderte das Pharmaunternehmen das Land auf, eine internationale Versicherungspolice abzuschließen, um mögliche Konflikte abzudecken. Und im Dezember kam die Bedingung, die schließlich die Verhandlungen zum Scheitern brachte: Sie verlangten von Argentinien, seine Vermögenswerte als Sicherheit zu hinterlegen, was strategische Immobilien und Gelder der Zentralbank einschließen könnte. „Es war eine extreme Forderung, die ich nur gehört hatte, als wir über die Auslandsschulden verhandeln mussten, aber in diesem Fall, wie auch in diesem, haben wir sie sofort abgelehnt“, kommentierte ein Mitglied der peronistischen Regierung.

Öffentlich hatte der damalige Gesundheitsminister Ginés García González bereits zum Ausdruck gebracht: „Pfizer hat sich gegenüber Argentinien schlecht verhalten“. Tatsächlich wurde das südamerikanische Land als Standort für die klinische Erprobung des Impfstoffs genutzt, aber heute kann die Bürgerschaft aufgrund der fehlenden Einigung nicht auf dieses Produkt zur Bekämpfung der Pandemie zählen.

„Missbräuchlich“

Laut der Publikation kam es zu einem ähnlichen Konflikt bei den Verhandlungen zwischen Pfizer und Brasilien. Dem „Riesen Südamerikas“ wurde gesagt, dass er zusätzlich zu seinem Staatsvermögen Geld auf ein ausländisches Bankkonto einzahlen müsse, um einen weiteren Garantiefonds zu schaffen. Diese Anforderungen wurden vom Gesundheitsministerium als „missbräuchlich“ definiert. In ähnlicher Weise hat die brasilianische Aufsichtsbehörde bereits die Verwendung dieser großflächigen Injektionen genehmigt, obwohl der Kauf blockiert wurde.

In Lateinamerika und der Karibik gelang es Pfizer jedenfalls, seinen Impfstoff an neun Länder zu verkaufen: Chile, Kolumbien, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, Mexiko, Panama, Uruguay und Peru, wobei die Details der Vereinbarungen nicht veröffentlicht wurden.

„Ein Staat macht nicht geltend, dass ein anderer Staat über die Beschlagnahme seines Eigentums entscheiden kann.“

Aus Lima bestätigten Quellen des Außenministeriums, dass sich die Vorschläge von Pfizer trotz der erzielten Einigung von denen anderer Laboratorien unterschieden. Aus diesem Grund dauerten die Verhandlungen über die Vereinbarung zum Erwerb von 9,9 Millionen Dosen – zwei Anträge sind erforderlich – im Rahmen von Vertraulichkeitsvereinbarungen mehr als sechs Monate. Schließlich wurde der Preis für jede Injektion auf 12 USD festgelegt, daher 24 USD für den gesamten Impfstoff.

Auf der anderen Seite trat Peru einen Teil seiner Souveränität ab und akzeptierte, dass im Falle von Streitigkeiten eine andere Jurisdiktion die Entscheidungen eines Schiedsgerichts durchsetzen kann. „Ein Staat unterwirft sich in der Regel nicht der Tatsache, dass ein anderer Staat über die Beschlagnahme seines Eigentums entscheiden kann“, so der Fachanwalt Eduardo Iñiguez.

Vor diesem Hintergrund haben sich mehrere lateinamerikanische Politiker über die angebliche Bösgläubigkeit des Unternehmens bei Verhandlungen mit unterentwickelten Ländern beschwert. Auf Nachfrage zu dieser Untersuchung sagte Pfizer: „Weltweit haben wir auch Dosen für Länder mit niedrigem und niedrigem mittleren Einkommen zu einem nicht gewinnorientierten Preis bereitgestellt, einschließlich einer Vereinbarung mit Covax über die Lieferung von bis zu 40 Millionen Dosen im Jahr 2021“.

In der Zwischenzeit erwartet dieses Unternehmen, in diesem Jahr Impfstoffe gegen das Coronavirus im Wert von 15 Milliarden Dollar zu verkaufen. BioNTech, der Partner von Pfizer, hat von der deutschen Regierung bereits Fördermittel in Höhe von rund 445 Millionen Dollar erhalten.