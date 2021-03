Stanford Medical Professor besteht darauf: Lockdowns sind der schlimmste Fehler im Bereich der öffentlichen Gesundheit in den letzten 100 Jahren

Dr. Scott Atlas ist nicht der einzige Stanfordite, der sich die Prinzipien der Great Barrington Declaration zu eigen macht. Der ehemalige Berater von Präsident Trump hielt gestern eine Abschlussrede, in der er seine Kritik an der US-amerikanischen COVID-19-Reaktion zusammenfasste, insbesondere an den drakonischen Abriegelungen, die Millionen von Arbeitsplätzen und Hunderttausende von Kleinunternehmen vernichteten.

In seiner Rede warnte Dr. Atlas, dass die Reaktion auf COVID-19 in den USA einen Mangel an unterschiedlichen Standpunkten auf amerikanischen College-Campussen und in der amerikanischen Mainstream-Presse unterstrichen hat.

Erstens bin ich schockiert über die enorme Macht der Regierung, einseitig zu dekretieren, Unternehmen und Schulen einfach per Erlass zu schließen, die persönliche Bewegung einzuschränken, Verhalten vorzuschreiben und unsere grundlegendsten Freiheiten zu beseitigen, ohne jedes Ende und mit wenig Rechenschaftspflicht.

Zweitens bleibe ich überrascht über die Akzeptanz des amerikanischen Volkes von drakonischen Regeln, Einschränkungen und noch nie dagewesenen Mandaten, auch solchen, die willkürlich, zerstörerisch und völlig unwissenschaftlich sind.

Diese Krise hat auch aufgedeckt, was wir alle wussten, dass es existiert, aber wir haben es jahrelang toleriert: die offenkundige Voreingenommenheit der Medien, das Fehlen unterschiedlicher Standpunkte an den Universitäten, das Fehlen von Neutralität in den großen Tech-Unternehmen, die die sozialen Medien kontrollieren, und jetzt sichtbarer denn je das Eindringen der Politik in die Wissenschaft. Letztlich ist die Freiheit, die Wahrheit zu suchen und auszusprechen, hier in den Vereinigten Staaten in Gefahr.

Wie sich nun herausstellt, ist Dr. Atlas nicht allein. In einem aktuellen E-Mail-Interview mit Newsweek, hat in Stanford Dr. Jay Bhattacharya, ein Professor an der medizinischen Fakultät, gewarnt, dass die Lockdowns als „größte Fehler der öffentlichen Gesundheit, die wir je gemacht haben, in die Geschichte eingehen wird…der Schaden für die Menschen ist katastrophal.“ Bhattacharya war einer der Co-Autoren, zusammen mit Dr. Atlas, der Great Barrington Erklärung.

Ich stehe hinter meinem Kommentar, dass die Lockdowns die schlimmsten Fehler der öffentlichen Gesundheit in den letzten 100 Jahren sind. Wir werden die katastrophalen gesundheitlichen und psychologischen Schäden, die fast jedem armen Menschen auf der Erde auferlegt wurden, noch eine Generation lang zählen.

Gleichzeitig haben sie nicht dazu gedient, die Epidemie an den Orten zu kontrollieren, an denen sie am stärksten aufgetreten sind. In den USA haben sie – im besten Fall – die „nicht-essentielle“ Klasse vor COVID geschützt, während sie die essentielle Arbeiterklasse der Krankheit aussetzten. Die Lockdowns sind Trickle-Down-Epidemiologie

Bhattacharya erklärte, dass seine Unterstützung für die Deklaration aus „zwei grundlegenden Fakten“ resultiert.

„Eine davon ist, dass Menschen, die älter sind, ein viel höheres Risiko haben, an COVID zu sterben als Menschen, die jünger sind… und das ist eine wirklich wichtige Tatsache, weil wir wissen, wer am meisten gefährdet ist, es sind Menschen, die älter sind. Also die erste Planke der Great Barrington Erklärung: Lassen Sie uns die gefährdeten schützen,“ Bhattacharya sagte.

Er warnte auch davor, dass Abriegelungen die wirtschaftliche Ungleichheit verschärft haben, indem sie eine unangemessene Belastung für die Armen darstellen. „Es ist auch nicht sehr gleichmäßig“, erklärte Bhattacharya. „Menschen, die arm sind, werden durch die Abriegelungen viel stärker belastet als Menschen, die reich sind.“

Bis Montag hat die Great Barrington Declaration Unterschriften von mehr als 13.000 Wissenschaftlern aus den Bereichen Medizin und öffentliches Gesundheitswesen sowie von mehr als 41.000 Medizinern und mindestens 754.399 „besorgten Bürgern“ erhalten.

US-Bundesstaaten sind bereits in Bewegung, um die Einschränkungen zurückzunehmen, Texas und Mississippi führt dies an, um alle verbleibenden Reste der Sperren aufzuheben, während blaue Staaten wie Connecticut und Maryland auch Pläne gelegt entworfen haben, um ihre COVID Maßnahmen zu erleichtern, da die Schließungen zunehmend die Wähler scheuern. In der Zwischenzeit, drängen Bundesbehörden wie Dr. Anthony Fauci weiterhin die Staaten, zu warten und warnen, dass mutierte Stämme des Virus ein Wiederaufleben verursachen können, wenn die USA ihnen eine Öffnung gibt.