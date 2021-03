39-jährige Chirurgin und Mutter stirbt 4 Tage nach der zweiten experimentellen COVID- mRNA-Spritze von Moderna

KUTV CBS 2 in Utah berichtet, dass eine 39-jährige Chirurgie-Technikerin und Mutter, vier Tage nach Erhalt der zweiten experimentellen Moderna mRNA COVID-Impfung plötzlich verstarb.

Kassidi Kurill so der Bericht war gesund, glücklich und „hatte mehr Energie“ als so ziemlich jeder andere um sie herum. Ihre Familie sagte 2News sie hatte keine bekannten gesundheitlichen Probleme oder Vorerkrankungen.

Ihr Tod war so plötzlich, dass die meisten ihrer Familie nicht einmal eine Chance hatte, sich von ihr zu verabschieden.

Vier Tage nach Kassidis zweiter Dosis des Impfstoffs COVID-19 war sie tot, noch bevor sich die meisten ihrer Angehörigen von ihr verabschieden konnten.

„Sie kam früh rein und sagte, ihr Herz würde rasen und sie hätte das Gefühl, sie müsse in die Notaufnahme.“ Alfred wachte an jenem Donnerstagmorgen auf, als seine Tochter um Hilfe bat.

Kassidi und ihre 9-jährige Tochter Emilia lebten bei ihren Eltern. Sie waren eine Familie unter einem Dach, seit Emilia geboren wurde. Mama und Papa, Oma und Opa waren immer in der Nähe, wenn sie gebraucht wurden.

Alfred, jetzt im Ruhestand, verbrachte viel Zeit mit seinen Mädchen. Kassidi, sagt er. Sie „wurde sofort krank, und hatte Schmerzen an der Stelle der Spritze, dann wurde ihr schlecht, dann begann sie zu klagen, dass sie viel Flüssigkeit trinkt, aber nicht pinkeln kann, und am nächsten Tag ging es ihr etwas besser.“

Es war ihre zweite Spritze; die erste brachte einen wunden Arm mit sich, aber keine wirklichen Nebenwirkungen keine Probleme. Kassidi war die erste in der Familie, die den Impfstoff bekam.

Sie war chirurgische Hilfskraft für mehrere lokale plastische Chirurgen, und die Impfung war Teil ihrer Arbeit. Sie ließ sich ohne zu zögern impfen, sagt ihre Familie.

Kassidi bekam die zweite Impfung am Montag, dem 1. Februar. Während sie am Dienstag und Mittwoch den ganzen Tag im Bett lag, wusste sie erst am Donnerstagmorgen, dass etwas nicht stimmte.

Sie wachte früh auf, machte sich fertig und bat ihren Vater, sie in die örtliche Notaufnahme zu fahren, wo sie um 7 Uhr morgens ankamen.

Kaum waren sie zur Tür hereingekommen, musste sich Kassidi übergeben. Minuten später wurden Fragen über ihre Krankheit gestellt.

Ihr Vater erinnert sich, dass die Ärzte eine Frage nach der anderen stellten: „Gibt es eine Erklärung?“

Er antwortete: „Sie hatte gerade die Spritze bekommen, sie machten einen Bluttest und kamen sofort zurück und sagten, sie sei sehr, sehr krank und ihre Leber würde nicht funktionieren.“

„Es war ein totaler Schock und ich hatte sogar Angst, es meiner Frau zu sagen“, erinnerte er sich. Es war ein Anruf, den er nicht tätigen wollte.

Kassidi wurde ins Intermountain Medical Center in Murray geflogen, ein Traumazentrum, in dem man die Möglichkeit hatte, bei Bedarf eine Transplantation durchzuführen. Ihre Leber versagte und eine Transplantation, so glaubten die Ärzte, war ihre beste Überlebenschance.

Zu diesem Zeitpunkt erhielt Kristin den Anruf, dass ihre Schwester verlegt wurde. Sie sprang auf den ersten Flug nach Utah, aber als sie landete, durfte sie wegen der COVID-19-Protokolle nicht ins Krankenhaus. Sie wartete mit Kassidis Tochter Emilia und hoffte auf ein Wunder.

Beide Eltern von Kassidi meldeten sich freiwillig, um einen Teil ihrer Leber zu spenden.

Sie bekamen nie die Chance, das lebensrettende Geschenk anzubieten. Die Ärzte im Intermountain taten alles, was sie konnten, um Kassidi stabil zu bekommen, aber nichts schien zu funktionieren. Alfred sagte, die Leber, die Niere und das Herz seiner Tochter hätten versagt.

Alfred, der mit seiner Tochter zusammen war, als sie starb, sagte, dass es keinen Sinn mache.

Sie war gesund – glücklich und aktiv. Die beste Mutter, die Sie jemals in Ihrem Leben gesehen haben, und dann war sie so krank, dass sie in weniger als 12 Stunden intubiert werden musste.

Er sagte, Sie starb 30 Stunden nachdem sie in der Notaufnahme angekommen waren.

KUTV interviewt Dr. Erik Christensen, Utahs Chief Medical Examiner, der bestätigt, was wir hier bei Health Impact News seit Jahren berichtet haben, dass der Tod durch Impfstoff fast nie auf einem Totenschein vermerkt ist, und in der Tat, Ich bin nicht einmal sicher, dass es jemals gemacht wird.

Er erklärte, dass der einzige Zeitpunkt, an dem ein Tod mit einem Impfstoff in Zusammenhang stehen könnte, eine Anaphylaxie-Reaktion sei, aber selbst dann würde Anaphylaxie wahrscheinlich als Todesursache aufgeführt, wobei der Impfstoff als Ursache für die „Allergie“ erwähnt würde.“

Dr. Erik Christensen, Utahs leitender Gerichtsmediziner, sagte, dass der Nachweis einer Impfstoffverletzung als Todesursache fast nie vorkommt.

„Hat der Impfstoff dies verursachen? Ich denke, das wäre bei einer Autopsie sehr schwer zu beweisen“, sagte er.

Erik kann sich nur einen Fall vorstellen, in dem man einen Impfstoff als Todesursache in einem offiziellen Autopsiebericht sehen würde, und das wäre in einem unmittelbaren Fall von Anaphylaxie. Einer, bei dem eine Person den Impfstoff erhielt und fast sofort starb.

„Wenn das nicht der Fall ist“, sagte er, „wäre es schwierig für uns, definitiv zu sagen, dass es der Impfstoff ist.“

Die CDC aktualisiert ihre Selected Adverse Events Reported after COVID-19 Vaccination Seite gestern, 9. März 2021, und es sind jetzt 1.637 Todesfälle nach der experimentellen COVID Injektionen an VAERS gemeldet.

Aber ihre Position auf diese Todesfälle bleibt die gleiche:

Eine Überprüfung der verfügbaren klinischen Informationen, einschließlich der Totenscheine, Autopsie und medizinischen Aufzeichnungen, ergab keinen Hinweis darauf, dass die Impfung zum Tod der Patienten beitrug. (Hervorhebung von ihnen – Quelle.)

Offenbar vertraut die Mehrheit der amerikanischen Öffentlichkeit der CDC und glaubt, dass alle diese Todesfälle nach der COVID Injektionen rein zufällig sind.

Sogar Kassidis Vater, der für diese Geschichte bei KUTV interviewt wurde, gab an, dass er nicht zögern wird und die zweite Moderna-Dosis für die experimentelle mRNA-COVID-Injektion nehmen wird, trotz der Tatsache, dass er gerade gesehen hatte, wie seine Tochter kurz danach starb. Seine Enkelin, die jetzt ohne Mutter leben muss, fleht in an die zweite Dosis nicht zu bekommen.