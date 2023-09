Start der Propaganda, die zu weiteren Impfung drängen. Hier eine 10-Punkte-Liste, warum die mRNA-COVID-Impfung anders und riskanter ist als andere Impfstoffe.

Viele von Ihnen haben sich diesen Artikel gewünscht, um mit Freunden oder Verwandten zu sprechen, da eine weitere Propaganda für Impfungen bevorsteht, ist es an der Zeit.

Alex Berenson

Ein Leser schrieb gestern:

Ich habe eine Frage, oder vielleicht eine Bitte. Haben Sie einen kurzen Aufsatz darüber geschrieben oder könnten Sie einen solchen schreiben, warum die Amerikaner vorsichtig sein sollten, wenn sie sich heute impfen und/oder auffrischen lassen?

Unsere Tochter ist eine 21-jährige Krankenpflegeschülerin, die geimpft werden musste, um die Krankenpflegeschule beginnen zu können, und die dann später aufgefrischt wurde, um die Schule fortzusetzen.

Wir sind besorgt, dass das Krankenhaus eine weitere Auffrischung verlangen wird, wenn sie im Sommer ihren Abschluss macht und eine Stelle antritt (und möglicherweise weitere Auffrischungen auf dem Weg dorthin). Sie hat die Impfstoffdebatte nicht aufmerksam verfolgt, und wenn ich versuche zu erklären, warum ein junger gesunder Mensch bei weiteren Auffrischungsimpfungen vorsichtig (zurückhaltend…. oder vielleicht sogar strikt dagegen) sein sollte, kann ich die Argumente nicht prägnant darlegen und Beweise anführen.

Aber ich habe gehört, wie Sie genau das im Radio getan haben.

Ich frage mich also, ob Sie etwas geschrieben haben, das die grundlegenden Argumente enthält…

Ich habe noch nichts geschrieben. Aber das sollte ich.

Viele von euch haben seit 2021 um so etwas gebeten, in der Regel nicht für euch selbst, sondern für Familienmitglieder oder Freunde, oder manchmal, um es bei öffentlichen Anhörungen rund um die Covid-Anschläge zu präsentieren. Es ist alles in einer Form auf dem Stapel, aber manchmal vergesse ich, dass nicht jeder die Zeit hat, jedes Wort von Unreported Truths mit der unglaublich großen Aufmerksamkeit zu lesen, die es natürlich verdient. (Die Nachrichten von gestern sind die Fische von morgen, wie weise Reporter zu sagen pflegten.)

Hier sind also ohne Weiteres zehn entscheidende Fakten über die mRNAs – die Covid-Impfungen von Pfizer und Moderna, die einzigen Impfungen, die in den Vereinigten Staaten und auch anderen Ländern weitverbreitet sind. Die Liste ist im Wesentlichen chronologisch aufgebaut, vom Konzept über die Erprobung bis hin zur weitverbreiteten Anwendung.

Ich habe überlegt, ob ich zu jedem dieser Punkte Belege und ausführliche Erklärungen liefern soll, aber das würde den Umfang von 5.000 Wörtern sprengen. Für den ersten Punkt werde ich einen längeren Bericht verfassen, um Ihnen einen Eindruck davon zu vermitteln, wie ein vollständiger Bericht aussehen könnte.

1: mRNAs sind keine Impfstoffe im herkömmlichen Sinne. Sie funktionieren ganz anders.

2: Vor 2020 war die mRNA-Biotechnologie bestenfalls einige Jahre von einer Anwendung außerhalb klinischer Studien entfernt. Die Wissenschaftler, die daran arbeiteten, kämpften mit den Risiken der wiederholten Verabreichung.

3: Die beiden großen klinischen Studien von Pfizer und Moderna im Jahr 2020, die zur Zulassung der mRNAs führten, zeigten NICHT, dass sie die Zahl der Todesfälle durch Covid oder andere Ursachen verringerten.

4: Es wurde nicht nachgewiesen, dass mRNAs besser oder sicherer als herkömmliche Impfstoffe sind – oder auch nur gleich sicher. Sie wurden und werden niemals in direkten Vergleichen mit herkömmlichen Impfstoffen getestet.

5: Klinische Studien haben gezeigt, dass mRNAs mehr und schwerere Nebenwirkungen verursachen als die meisten herkömmlichen Impfstoffe, insbesondere Grippeimpfstoffe. Erfahrungen aus der Praxis bestätigten die Studienergebnisse.

6: Die großen klinischen Studien wurden Anfang 2021 eingestellt, sodass wir keine langfristigen placebokontrollierten Sicherheitsdaten zu den mRNAs haben.

7: Wir haben auch keine langfristig kontrollierten Daten zur Wirksamkeit. Diese Lücke ist jedoch weniger schwerwiegend, da sich alle einig sind, dass sie 2021 bestenfalls für einige Monate gegen eine Covid-Infektion oder -Übertragung wirksam sein werden.

8: Die Belege, die die Gesundheitsbehörden für ihre Behauptungen anführen, dass die Impfung vor schweren Erkrankungen und Tod schützt – selbst wenn sie bei der Infektion versagt – stammen aus „Beobachtungsstudien“. Diese sind hoffnungslos unzuverlässig. Der Grund dafür ist, dass Menschen in der Regel nicht geimpft werden, wenn sie auf dem Sterbebett liegen oder kurz davor sind – und unheilbar Kranke haben natürlich ein sehr hohes Risiko, an allen möglichen Ursachen zu sterben, auch an Covid.

Genau genommen kann man Menschen, die geimpft werden, nicht mit denen vergleichen, die nicht geimpft werden. Die Gesundheitsbehörden sind sich dieses Problems sehr wohl bewusst, ignorieren es aber, weil sie so behaupten können, dass die Impfstoffe wirken.

9: Die mRNAs scheinen keine oder eine negative Wirksamkeit gegen Omikron-Infektionen zu haben. Negative Wirksamkeit bedeutet, dass sie das Infektionsrisiko tatsächlich erhöhen können. Einige Studien zeigen, dass das Infektionsrisiko mit jeder zusätzlichen Dosis steigt.

10: Daten aus vielen Ländern, die mRNAs eingesetzt haben, zeigen, dass die Auffrischungskampagnen Anfang 2022 und Ende 2022/Anfang 2023 mit einem Anstieg der Gesamttodesfälle einhergingen. Dieser Zusammenhang ist bei der zweiten Kampagne besonders auffällig, da er nicht auf Covid zurückzuführen ist.

DETAILS ZU 1: Die mRNAs funktionieren ganz anders als ältere Impfstoffe.

Bis in jüngster Vergangenheit waren die meisten Impfstoffe entweder „abgeschwächte“ oder „inaktivierte“ Lebendviren. In beiden Fällen enthielten sie Viruspartikel, die so behandelt waren, dass sie sich nicht oder nur schwach vermehren konnten. Außerdem enthielten sie ein „Adjuvans“, ein nicht verwandtes Material, das das Immunsystem anregt, das geschwächte Virus zu erkennen und eine Reaktion auszulösen.

Diese Art der Impfung ist sowohl konzeptionell als auch praktisch einfach.

Das Konzept lässt sich leicht erklären: Man führt dem Immunsystem eine schwächere Version eines Virus zu, damit es seine Abwehrkräfte aufbauen kann, um einen Vorsprung zu haben, wenn das echte Virus – sei es Polio, Pocken oder etwas anderes – auftaucht.

Zudem können Wissenschaftler heute relativ leicht ganze Viren isolieren, züchten, reinigen und abtöten.

Impfungen in der einen oder anderen Form gibt es daher schon seit Jahrhunderten. Viele inaktivierte oder abgeschwächte Virusimpfstoffe sind seit Generationen verfügbar.

–

Aber die mRNAs sind nicht mit den alten Impfstoffen vergleichbar, außer dass sie versuchen, eine Immunantwort zu erzeugen, bevor die Krankheit ausbricht. Sie greifen in die Maschinerie der Zellen ein und bringen sie dazu, bestimmte Proteine zu produzieren, die Teil eines Virus sind.

In diesem Sinne funktionieren sie wie ein echtes Virus. Allerdings produzieren sie nicht das ganze Virus, sondern nur einen Teil, den die Wissenschaftler ausgewählt haben, um die Immunantwort zu maximieren.

Die mRNAs sind nicht nur konzeptionell komplex, sondern bringen auch praktische Schwierigkeiten mit sich.

Das Immunsystem versucht, fremde mRNAs zu zerstören, sobald sie in den Körper eindringen. Aus diesem Grund müssen mRNAs nicht mit einem Adjuvans verabreicht werden. Ihre bloße Anwesenheit führt dazu, dass das Immunsystem überreagiert.

Um dieses Problem zu lösen, schützen die Wissenschaftler die mRNA mit einer Hülle (wie ein echtes Virus seine eigene RNA schützt), einem sogenannten Lipid-Nanopartikel. Außerdem modifizieren sie die mRNA chemisch so, dass sie das Immunsystem weniger wahrscheinlich provoziert, bevor sie eine Zelle erreicht. Eine präzisere Bezeichnung für diese mRNA-Schüsse wäre „modRNAs“.

Allerdings wissen die Wissenschaftler bisher nicht, welche langfristigen Auswirkungen die Injektion von Lipid-Nanopartikeln oder modifizierten mRNA-Strängen beim Menschen haben könnte. Bis 2020 wurden mRNAs nur in kleinen klinischen Studien an Menschen verabreicht, und es liegen keine Daten zur Langzeitsicherheit vor.