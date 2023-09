In der „medizinischen Abteilungen“ der NATO wurden nanopartikulären intelligenter Staub entwickelt, der Schlaganfall-Epidemien auslösen kann

Hier spricht Dr. Giordano darüber, wie er und seine Kollegen in den medizinischen Abteilungen der NATO, nanopartikulären intelligenten Staub erzeugt haben, der Schlaganfall-Epidemien auslösen kann, und zwar in einer, wie er es nennt, „diffusen Anordnung“, was bedeutet, dass sie einfach ein Gebiet überschwemmen und bei vielen Menschen einen Schlaganfall auslösen können.

Er beschreibt: „Was wir hier also tun können, ist, den Hirnraum mit Nanopartikeln zu infiltrieren, die sich in situ (vor Ort) im Gehirn ansammeln, und dann passiert eines von zwei Dingen: Entweder es dringt aus dem Gefäßraum ein, es gelangt in den Blutkreislauf. in den Blutkreislauf, gelangt durch die Nase, durch die Schleimhaut oder infiltriert den Gefäßraum und verstopft ihn. Was entsteht dabei? Es kommt zu einem so genannten nanopartikulären Schlaganfall oder einer hämorrhagischen Diathese (ein schickes Wort, es ist eine Veranlagung dazu.) Hirnblutung).

Dann erklärt er, wie eine italienische Forschungs- und Technologiegruppe viel Arbeit investiert hat, um die Wirksamkeit in Tiermodellen zu demonstrieren, und wie man vielleicht keinen Schlaganfall erleidet, aber beginnt, die Prozesse und Eigenschaften des Gehirns zu stören, und als Folge „entwickelt man so etwas wie einen langfristigen Kriegseffekt, bei dem man beginnt, die Bevölkerung in immer konzentrischeren Expansionskreisen zu beeinflussen“.

Er spricht von Gedankenkontrolle, Verhaltensänderung und Entvölkerung. Nur um das klarzustellen…

Robert Kennedy Jr. ist der einzige Präsidentschaftskandidat, der sich mit Biowaffen und dem, was diese verrückten Wissenschaftler in ihren Labors erschaffen, beschäftigt hat.

Das ist auch der Grund, warum Fauci jahrelang der Liebling der NIH und des Militärs war und der bestbezahlte Regierungsbeamte. Er half, all diese Programme umzusetzen und wurde entsprechend bezahlt.

Und was noch? Das Wuhan Institute of Virology erforschte und entwickelte die gleichen Nanotechnologien.

Und jetzt?