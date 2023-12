Statistiker für das neuseeländische Gesundheitsministerium wird zum Whistleblower und enthüllt die Todesfälle nach Pfizer-Injektion

Ein Mann, der in Neuseeland ein Bezahlsystem für Injektionsspritzen einrichtete, machte nach der Einführung der Corona-Impfstoffe eine äußerst beunruhigende Entdeckung. Der Mann, „Winston Smith“, sah bei der Verarbeitung der Daten, dass einige Menschen innerhalb einer Woche nach der Impfung starben.

Als das System in Betrieb genommen wurde, bemerkte Smith, dass Menschen fast unmittelbar nach der Injektion starben. Als Datenbankadministrator ist er der Einzige, der Zugang zu diesen Daten hat (oder hatte), da es in ganz Neuseeland nur einen Datenbankadministrator gibt (oder gab).

Smith hat sich die Daten, die direkt von der Regierung stammen, genauer angesehen und zwischen den verschiedenen Chargen unterschieden. Er stellte eine Top 10 der tödlichsten Chargen zusammen. Insgesamt wurden 711 Personen mit der tödlichsten Charge geimpft. Davon starben 152 (21,38 Prozent).

Der Administrator der neuseeländischen Covid-19-Impfdatenbank wird zum Whistleblower und enthüllt, wie viele Menschen nach der Einnahme fehlerhafter Chargen des Pfizer-Impfstoffs gestorben sind. Dies muss untersucht werden. Wenn diese Daten über Massenimpfopfer real sind, muss eine Rechenschaftspflicht vorliegen.

New Zealand Covid-19 vaccination database admin turns whistleblower and reveals how many people died after taking bad batches of the Pfizer vaccine. This must be investigated. If this data of mass vaccine casualties is real there must be accountability.

Statistiker für das neuseeländische Gesundheitsministerium enthüllt:

Fast jeder Vierte, der mit einer der fehlerhaften Pfizer-Chargen geimpft wurde, starb.



"Der Administrator der neuseeländischen Covid-19-Impfdatenbank wird zum Whistleblower und enthüllt, wie viele Menschen…"

Außerdem erstellte er eine Liste der zehn tödlichsten Injektoren. Die Person mit den meisten Todesfällen hatte 246 Personen geimpft, von denen 60 starben (24,39 %). „So etwas sollte nie passieren“, sagte er in einem Gespräch mit Liz Gunn, der Vorsitzenden der neuseeländischen Loyalitätspartei.

Was macht das neuseeländische Gesundheitssystem mit dieser beunruhigenden Entdeckung? Gar nichts. Tatsächlich hat die Behörde die Jagd auf Smith eröffnet und eine Untersuchung eingeleitet. Er arbeitet nicht mehr. Er habe „falsche Informationen“ über die Corona-Injektionen verbreitet. „Was er behauptet, ist völlig falsch“, sagte die Direktorin Margie Apa der Presse.

Gesundheitsminister Shane Reti sagte der Zeitung Weekend Herald, er sei von der APA informiert worden und fügte hinzu, es gebe „viele Verschwörungstheoretiker da draußen“.

Apa bekräftigte, dass die Impfstoffe „sicher und wirksam“ seien und dass die Menschen sie weiterhin einnehmen sollten, um sich selbst und ihre Gemeinschaften zu schützen. Es gebe keine Beweise dafür, dass Impfungen für die exzessive Sterblichkeit in Neuseeland verantwortlich seien.

Sie sei „zutiefst enttäuscht“, dass ein Mitarbeiter Daten „missbraucht“ habe, um „Fehlinformationen“ zu verbreiten.

Der neuseeländische Whistleblower ist ein Held, weil er ein vom neuseeländischen Gesundheitsministerium übersehenes Sicherheitssignal entdeckt hat. Die Führung sollte ihm dafür danken, dass er Leben gerettet hat. Stattdessen decken sie ihren kollektiven Hintern, indem sie den Helden verfolgen. Beschämend.

The New Zealand whistleblower is a hero for spotting a safety signal missed by the NZ Ministry of Health. The leadership should be thanking him for saving lives. Instead, they are covering their collective asses by going after the hero. Shameful.

So auch der amerikanische Leutnant Ted Macie. Er hatte am Montag in einem Video auf X eine besondere Enthüllung gemacht: eine dramatische Zunahme von Herzproblemen bei Piloten.

Am Mittwoch teilte seine Frau Mara mit, ihr Mann sei vorgeladen worden und müsse das Video löschen. Am Freitag fügte sie hinzu, dass er keinen Zugang mehr zu seinem Arbeitscomputer habe, den er für seine Arbeit benötige.

After joining @EmeraldRobinson on The Absolute Truth, the DoD blocks access to Lt @ted_macie's work computer according to the Whistleblower's wife @MaraMacie.

Sie machen alles, was sie können, um es zu vertuschen.