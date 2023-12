Daten von US Medicare und dem neuseeländischen Gesundheitsministerium zeigen zweifelsfrei, dass die COVID-Impfstoffe Millionen von Menschen getötet haben.

Steve Kirsch

Endlich sind sie da: die Rekorddaten, die den Zeitpunkt der Impfung und den Zeitpunkt des Todes angeben. Die Verwirrung ist vorbei: Die Impfstoffe sind unsicher und haben im Durchschnitt etwa 1 Todesfall pro 1.000 Dosen verursacht.

Zusammenfassung

Heute werden Sie die Daten sehen, von denen niemand will, dass Sie sie sehen. ENDLICH.

Kein Staat oder Land hat jemals Daten zur öffentlichen Gesundheit über einen Impfstoff veröffentlicht.

Der Grund dafür ist nicht der Datenschutz; die Daten können leicht verschleiert werden (was wir mit diesen Daten getan haben), sodass kein Eintrag mit dem einer lebenden oder toten Person übereinstimmen würde.

Der Grund, warum die Daten geheim gehalten werden, ist einfach: Sie würden die Tatsache enthüllen, dass die COVID-Impfstoffe unsicher sind, genau wie alle anderen Impfstoffe, von denen ich Daten auf Datensatzebene erhalten habe.

Dank eines mutigen Whistleblowers, der im neuseeländischen Gesundheitsministerium arbeitet, haben wir heute die Daten einer großen Bevölkerungsgruppe aller Altersgruppen und machen sie zum ersten Mal in der Geschichte öffentlich.

Hier ist das Rumble-Video, in dem das Leck angekündigt wird:

Es gab auch einen YouTube-Link, aber YouTube zensierte das Video innerhalb von Minuten, wie wir wussten.

Wie Sie bereits vermutet haben, haben die COVID-Impfstoffe weltweit Millionen von Menschen getötet, schätzungsweise 1 Todesfall pro 1.000 Dosen im Durchschnitt in einer Standardbevölkerung.

Und jetzt haben wir die Daten, die das beweisen.

Die MIT-Folienpräsentation

Sie können meine „Ist es sicher? MIT Präsentationsfolien hier ansehen. Ich empfehle dringend, die Folien zu lesen und/oder den Livestream anzusehen. Ich habe versucht, die Folien unabhängig zu gestalten, aber der Livestream kann hilfreich sein, um einige der Folien zu erklären.

Ich stelle auch regelmäßig eine PDF-Version der Präsentation auf meinem Webserver skirsch.com zur Verfügung. Die PDF-Version ist durchsuchbar und Sie können Text aus ihr kopieren/einfügen (z.B. die Zugangsdaten für den Wasabi-Server, damit Sie alle wichtigen Informationen herunterladen können).

Links zum Livestream des MIT-Vortrags

Hier ist der Twitter-Livestream.

Hier ist der Rumble-Livestream.

Download der Daten

In der Präsentation finden Sie alles, was Sie benötigen, einschließlich der Zugangsdaten, um alle Daten herunterzuladen (suchen Sie nach „Wasabi“ in der PDF-Version des Foliensatzes).

Hier sind die Zugangsdaten für Wasabi, um den Download zu erleichtern:

Public API keys:

access-key= BDBT2BD1KKIXKPWY3030

secret-key= 5GQVqz9uDsmrYjLuNW24tRPzwPuPe0TTleUdpSF3

Sie können vorerst nur auf den Datentransparenz-Behälter zugreifen. Glauben Sie mir, es gibt noch mehr, dass ich bisher nicht preisgebe (einschließlich einer neuen US-Quelle außer Medicare).

Der Wasabi-Explorer kann hier für PC und Mac heruntergeladen werden. Sie können auch CyberDuck oder jeden anderen S3-kompatiblen Browser verwenden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Zielordner beschreibbar ist, wenn Sie Dateien vom Server kopieren.

Sie können auch rclone verwenden, um eine lokale Kopie des Repositorys auf Ihrem System zu erstellen:

mysystem% rclone config mysystem% rclone -sync wasabi:/data-transparency /mylocal/file/destination-dir

Was Sie finden werden:

Die Daten: Alle Daten im Data Transparency Bucket sind bereinigt. Alle Übereinstimmungen mit realen Datensätzen sind rein zufällig. Die Daten wurden so bereinigt, dass die Statistik erhalten bleibt. Wir haben die Bucket-Analyse mit den originalen und den bereinigten Daten durchgeführt und nahezu identische Ergebnisse erhalten. Es gibt keinen Grund, warum eine Gesundheitsbehörde das nicht auch tun könnte.

Die Werkzeuge: Wir stellen Ihnen unsere Software für die Zeitreihenanalyse von Kohorten zur Verfügung. Das ist die Software, die Ihr staatlicher Epidemiologe nie benutzen wird. Mit den Daten auf Datensatzebene können Sie nun Ihre eigenen Analysen durchführen. Wir haben die Anwendung sehr einfach gehalten. Wenn Sie fertig sind, fügen Sie die Ausgabedatei in unser Tabellenkalkulationsprogramm v4 analysis .xlsx ein, und Sie sehen sofort, ob der Impfstoff sicher ist oder nicht.

Die Analysedokumente: Sie finden sowohl kommentierte Tabellen als auch Word-Dokumente.

Die Beschreibung der Daten: Sie finden Dokumente, die den Datensatz beschreiben (Größe, Daten, Durchschnittsalter in jeder Kohorte, was die Behörden sagen usw.).

Ich möchte Sie ermutigen, diese Dokumente zu lesen. In diesem Fall ist alles „legal“. Sie sehen unter anderem die vollständigen Daten von Menschen, die auf den Malediven gestorben sind. An anderen Orten werden die Namen weggelassen.

Ich möchte Sie ermutigen, sich zu informieren. In diesem Land ist alles „legal“. Man sieht unter anderem die vollen Namen von Menschen, die auf den Malediven gestorben sind. An anderen Orten werden die Namen weggelassen.

Einleitung

Die Daten wurden mir am 8. November 2023 zur Verfügung gestellt, als sie auf meinen Wasabi-Dateiserver hochgeladen wurden.

Der Informant bat mich, die Daten bis zum 30. November vertraulich zu behandeln, um dem Informanten Zeit zu geben, die Logistik für die Veröffentlichung der Daten vorzubereiten.

Ich habe mich an diese Zusage gehalten und die Daten nur mit Zustimmung des Informanten an eine Handvoll Kollegen weitergegeben, darunter Norman Fenton und seine Mitarbeiter im Vereinigten Königreich.

Die Daten aus Neuseeland sind nicht perfekt; es handelt sich nicht um eine vollständige Stichprobe. Zum Beispiel ist bei einigen Personen der erste Eintrag in der Datenbank die Dosis Nr. 3, und nur geimpfte Personen sind in der Datenbank enthalten.

Für eine Kohortenzeitreihenanalyse spielt dies jedoch keine Rolle. Es gibt keine Möglichkeit, dass diese Daten mit einem sicheren Impfstoff kompatibel sind. Ich habe geschätzt, dass der Impfstoff im Durchschnitt etwa eine Person pro 1.000 Dosen getötet hat. Das bedeutet, dass schätzungsweise 675.000 Amerikaner durch den COVID-Impfstoff getötet wurden.

Dank eines anderen Whistleblowers haben wir eine Bestätigung für diese Analyse durch Daten von US Medicare.

Die Geschichte der Daten kann in meiner Präsentation nachgelesen werden, die einen Link zum Wasabi-Server und die Zugangsdaten sowie eine Anleitung zum Herunterladen des kostenlosen Wasabi File Explorers für PC und Mac enthält. Eine große Menge an Daten und Analysen wird auf den Server hochgeladen.

Die Analyse der Kohortenzeitreihen dauert ca. 2 Stunden, um die Daten zu verarbeiten. Wir haben die Ausgabedateien beigefügt, damit Sie damit beginnen können.

Die Analyse der Daten dauert etwa 5 Minuten, wenn Sie das Arbeitsblatt v4 im Analyseverzeichnis verwenden. Jeder kann das machen. Geben Sie einfach Zahlen ein, um die Parameter zu variieren und untersuchen Sie alles, was Sie untersuchen möchten. Es gibt acht Visualisierungen: vier Hauptgrafiken (eine für jede unabhängige Variable) und 4 unter jeder Grafik, die die Anzahl der Todesfälle anzeigen, sodass Sie die Zuverlässigkeit der Datenpunkte in der obigen Grafik beurteilen können.

Lesen Sie unbedingt die gesamte Präsentation, um zu verstehen, wie die Daten zu interpretieren sind.

Publikationen zu den Daten

In den nächsten Wochen werden Artikel von verschiedenen Autoren veröffentlicht. Siehe diesen Artikel, den ich stetig aktualisieren werde.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Daten zu Impfungen und Todesfällen, die von einem Whistleblower an das neuseeländische Gesundheitsministerium übermittelt wurden, wurden mit einer standardmäßigen Zeitreihen-Kohortenanalyse analysiert. Die Ergebnisse blieben auch nach Variation aller vier unabhängigen Schlüsselvariablen (Beobachtungszeitraum, Tage nach der Impfung, Alter und Anzahl der Dosen) konsistent. Dies kann nur dann der Fall sein, wenn die COVID-Impfstoffe die Sterblichkeit der über 60-Jährigen signifikant erhöht haben, also genau der Bevölkerungsgruppe, der der Impfstoff eigentlich helfen sollte. Alle fünf Bradford-Hill-Kausalitätskriterien sind erfüllt. Anhand dieser Daten können wir genau abschätzen, dass die mRNA-Impfstoffe insgesamt mehr als eine Person pro 1.000 Dosen im Durchschnitt aller Dosen vorzeitig getötet haben.

Diese Schätzung wird durch COVID-Todesdaten von Medicare gestützt, die wir von einem anderen Informanten erhalten haben. Die Daten von Medicare waren verblüffend: Die Zahl der Todesfälle stieg monoton für diejenigen, die 2021 oder 2022 geimpft wurden. Mein Informant im HHS hatte so etwas noch nie gesehen. Es war eine vollkommen gerade Linie, die 365 Tage lang nach der Verabreichung der Dosis anstieg. Bei einem sicheren Impfstoff würde die Zahl der Todesfälle ein Jahr nach der Impfung um 4 bis 5 % zurückgehen. Mit dem COVID-Impfstoff war die Sterblichkeitsrate um 26 % erhöht, was einem Nettounterschied von 30 % entspricht. Damit ist der COVID-Impfstoff ein Konkurrent für Herzkrankheiten als Haupttodesursache bei älteren Menschen (an denen jährlich 20% der Menschen sterben).

Der COVID-Impfstoff ist der tödlichste Impfstoff aller Zeiten und hat weltweit schätzungsweise 13 Millionen Menschen das Leben gekostet.

Das Vorsorgeprinzip in der Medizin verlangt, dass ein Impfstoff, der zu einer derartigen Nettoerhöhung der Gesamtsterblichkeit führt, sofort weltweit vom Markt genommen wird, es sei denn, es gibt eine wahrscheinlichere Erklärung für diese „Goldstandard“-Daten. Niemand hat bisher eine bessere Erklärung vorgelegt, die mit allen Daten übereinstimmt. Tatsächlich will niemand auf der anderen Seite diese Daten überhaupt sehen: Die FDA, die CDC, Moderna und Pfizer haben sich alle geweigert, sie zu untersuchen. Wie kann das verantwortungsvoll sein? Das ist verwerflich.

Die Forscher hätten die Schäden dieser Impfstoffe schon Jahre früher entdecken können, wenn eine der Gesundheitsbehörden der Welt vergleichbare Daten wie die hier veröffentlichten veröffentlicht hätte. Es ist uns ein Rätsel, warum die Ärzteschaft, die geschworen hat, keinen Schaden anzurichten, nicht darauf besteht, Daten auf Rekordniveau zu sehen, bevor sie ihren Patienten eine Impfung empfiehlt. Diese Daten sind der Schlüssel zum Verständnis, ob ein Impfstoff sicher ist oder nicht. Diese Daten werden der Öffentlichkeit immer vorenthalten.

Der Öffentlichkeit vorenthalten?!?!

Die klinischen Ergebnisse werden nicht dadurch verbessert, dass man der Öffentlichkeit Daten über die öffentliche Gesundheit vorenthält. Dennoch hat jede Gesundheitsbehörde der Welt diese kritischen Sicherheitsdaten auf Datensatzebene der Öffentlichkeit vorenthalten.

Und unseres Wissens hat nur eine Behörde, das britische Office of National Statistics, selbst die grundlegendste Zeitreihenanalyse für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung gestellt. Die britische Zeitreihenanalyse bestätigt den monotonen Anstieg der Sterblichkeitsrate nach jeder Schussabgabe. Das ONS des Vereinigten Königreichs konnte jedoch die Behältergrößen auswählen, während wir, wenn wir die Analyse durchführen, Behälter für jede Woche haben, sodass wir genau sehen können, was vor sich geht. Das können sie nicht. Und das ONS hat mir nicht mehr geantwortet, als ich darum bat, die Daten auf Datensatzebene zu sehen.

Andere Gesundheitsbehörden weigerten sich anscheinend, ihre eigenen Daten selbst zu analysieren, um nach Sicherheitssignalen zu suchen, die wir nur wenige Minuten, nachdem wir die Daten erhalten hatten, in Hülle und Fülle fanden. Nachdem wir diese Daten erhalten und analysiert hatten, wandten wir uns an eine Reihe von Gesundheitsbehörden in den USA, in Florida und Kalifornien, sowie an die CDC und die FDA. Sie alle ignorierten die Bitte, die von mir erhaltenen Daten zu überprüfen oder ihre eigenen Daten zu untersuchen. Dies ist das erste Mal in der Geschichte, dass Daten über Impftote öffentlich zugänglich gemacht wurden. Und jetzt wissen wir auch, warum.

Ferner haben FOIA-Anfragen beim kalifornischen Gesundheitsministerium ergeben, dass sie ihre eigenen Daten nie analysiert haben. Es gab keine Dokumente, die zeigten, dass sie jemals nach Sicherheitssignalen gesucht hatten. Man hat sich einfach auf die CDC verlassen, obwohl die CDC über keinerlei Daten zu Impfstoffen verfügt, sodass es für die CDC UNMÖGLICH ist, eine angemessene Sicherheitsanalyse durchzuführen.

Und schließlich beschränkten sich die Sicherheitssignale auf die über 60-Jährigen, weil es nicht genügend Daten gab, um eine klare Aussage über die unter 60-Jährigen zu machen; die Daten waren einfach zu verrauscht, weil nur 4 Millionen der 12 Millionen Datensätze aus Neuseeland zur Verfügung standen.

Da der Impfstoff jedoch keinen Vorteil in Bezug auf Infektionen, Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle hat, gibt es für niemanden auf der Welt einen Grund, sich impfen zu lassen. Details finden Sie in der Präsentation.

In einer vernünftigen Welt würden die COVID-Impfstoffe sofort gestoppt und es müsste untersucht werden, warum keine Gesundheitsbehörde der Welt eine gründliche Kohorten-Zeitreihen-Analyse der Daten durchgeführt hat, die das Sicherheitssignal sehr früh in der Entwicklung aufgedeckt hätte. Sind sie alle korrupt? Oder sind sie alle inkompetent? Oder beides?

Kann Moderna das überleben? Warum sollte jemand ihre Aktien kaufen?

Diese Ergebnisse haben Auswirkungen auf die Moderna-Aktie, da das Versagen der zugrunde liegenden Technologie ernsthafte Zweifel an der Lebensfähigkeit des Unternehmens aufkommen lässt. Auch wenn Regierungen weiterhin ihre Produkte kaufen, zeigt der Vertrauensbruch in der Öffentlichkeit und die mangelnde Bereitschaft des Unternehmens, sich mit den Rekorddaten auseinanderzusetzen, dass das Unternehmen mehr daran interessiert ist, Profit zu machen, als die Sicherheit seiner Kunden zu gewährleisten. Es ist verwerflich, den Kopf in den Sand zu stecken, wenn es um Sicherheit geht.

Pfizer ist nicht anders. Beide Unternehmen haben die Möglichkeit gehabt, die Sicherheitsdaten einzusehen, aber sie haben alle abgelehnt. Dasselbe gilt für die FDA und die CDC. Das Angebot kam von einem angesehenen Medizinjournalisten, nicht von mir.

Was hat Professor Norman Fenton zu den neuen Daten gesagt?

Man sollte mich nicht beim Wort nehmen. Das ist meine Meinung, basierend auf der Analyse der Daten.

Jeder kann die Daten analysieren. Ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse.

Abschließend möchte ich sagen, was der berühmte britische Mathematiker Professor Norman Fenton gesagt hat: „Dies bestätigt, was wir bereits in den jüngsten Daten des ONS gesehen haben“.

Ungeachtet der Unsicherheiten in den jüngeren Altersgruppen besteht nun kein Zweifel mehr daran, dass der Impfstoff die Sterblichkeitsrate bei älteren Menschen erhöht. Ich stimme zu. In höchstem Maße. Darauf würde ich mein Leben verwetten. Der Yale-Epidemiologe Professor Harvey Risch sagte dazu Folgendes:

„Ich denke, Sie haben sehr überzeugend dargelegt, dass die genetischen Covid-Impfstoffe mit einer spürbar erhöhten Sterblichkeitsrate für 6-12 Monate nach jeder Dosis verbunden sind. Dies gilt insbesondere für Menschen über 65 Jahre. Mir ist nicht bekannt, dass die von Ihnen aufgezeigte erhöhte Sterblichkeitsrate nach der Impfung eine andere Ursache hat.“

Die englische Übersetzung dessen, was er schrieb, lautet „the vaccines are killing people“, aber Wissenschaftler dürfen nicht unverblümt sein, also müssen sie alles, was sie sagen, relativieren.

So kommen die heutigen „Wissenschaftler“ zur Schlussfolgerungen

Wenn es eine Massenerschießung gäbe, bei der alle Menschen sterben würden, würde ein Wissenschaftler eine Kontrollgruppe und eine vollständige Krankengeschichte jeder Person (einschließlich einer Liste von Begleiterkrankungen) haben wollen und dann eine Cox-Proportional-Hazards-Analyse durchführen, bevor er zu dem Schluss käme, dass der Schütze die Todesursache dieser Menschen gewesen sein könnte. Ohne eine Kontrollgruppe wäre der Wissenschaftler nicht in der Lage zu sagen, ob der Amoklauf tatsächlich die Todesursache war.

Niemand, der etwas auf sich hält, will den Impfstoff als sicher verteidigen.

Ich habe jedem, der überzeugt ist, dass wir uns geirrt haben, eine öffentliche Debatte mit Aufzeichnung angeboten. Bisher hat sich niemand dazu bereit erklärt, obwohl Professor Jovo Vogelstein angeboten hat, es zu versuchen, um die Rolle des Advokaten des Teufels zu spielen.

Wenn Sie überzeugt sind, dass wir uns geirrt haben, so habe ich mit Saar Wilf in Israel eine Wette über 500.000 Dollar laufen. Ich würde gerne den Einsatz für diese Wette erhöhen. Gibt es Mitspieler?

Manche werden es nie erfahren

UPenn-Professor Jeffrey Morris hat die Daten schon länger. Er stimmt mit unserer Analyse nicht überein. Aber als ich ihn bat, die Medicare-Daten zu erklären, bei denen die Sterblichkeit 365 Tage lang jeden Tag monoton ansteigt, sagte er, er wolle nicht spekulieren. Professor Morris kann keinen Impfstoff finden, der unsicher ist. Ich habe ihm alle möglichen unsicheren Hypothesen vorgeschlagen, und er sagte, keine davon sei überzeugend. Seiner Meinung nach kann man also nicht sagen, ob ein Impfstoff sicher ist oder nicht, egal wie die Todesfälle aussehen, auch wenn sie nach der Verabreichung des Impfstoffs sprunghaft ansteigen; es wird immer einen Störfaktor geben, den er finden wird. Und er wird immer auf zusätzlichen Daten bestehen, die es nie geben wird, also wird er argumentieren, dass alle Daten, egal wie aussagekräftig sie sind, nicht gut genug sind.

Fast die Hälfte der Amerikaner hat bereits herausgefunden, dass die COVID-Impfstoffe nicht sicher sind; sie wollen die Pharmaunternehmen verklagen!

Zum Glück begreifen die meisten Menschen das ziemlich schnell. Wussten Sie, dass 42 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner sich einer Sammelklage gegen die Hersteller der COVID-Impfstoffe anschließen würden, wenn es ihnen das Gesetz erlauben würde? Das ist ein beispielloses Ausmaß an Kundenunzufriedenheit. Deshalb habe ich die Aktien von Moderna geshortet. Das ist kein nachhaltiges Geschäft. Die Märkte werden das schon herausfinden.

Versuche, Sie in die Irre zu führen

Einige Leute werden versuchen, Sie davon zu überzeugen, dass die Daten nicht vollständig sind und Sie deshalb verwirrt sind. Das ist Unsinn. Wenn es sich um einen sicheren Impfstoff handelt, können 99 % der Impfdaten fehlen und Sie erhalten trotzdem die richtige Antwort. Die Dosis spielt keine Rolle, eine sichere Impfung ist wie eine Kochsalzspritze: Sie hat keine Wirkung.

Mit solchen dummen Argumenten kommen sie bei mir nicht durch. Deshalb werden sie auch nicht mit mir diskutieren.

Unterstützen Sie meine Arbeit mit einem kostenpflichtigen Abonnement

Ich habe nur Zeit für diese Arbeit, weil es mein Hauptberuf ist.

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat und Sie meine Arbeit weiterhin unterstützen möchten, aber noch kein Abonnent sind, sollten Sie in Betracht ziehen, für nur $50/Jahr oder $5/Monat Abonnent zu werden.

Mit Ihrem Abonnement unterstützen Sie die wichtige Arbeit von Substack als Plattform für die freie Meinungsäußerung und stellen die Mittel zur Verfügung, um diese Arbeit zur Aufdeckung von Betrug und zur Rettung von Menschenleben fortzusetzen.

Haben Sie Probleme? Benutzen Sie den Link Kontakt

Über den Link „Kontakt“ erhalten Sie Unterstützung.

Zusammenfassung

Es ist vorbei. Sie haben verloren. Die Impfstoffe sind nicht sicher. Diese Daten sind der Sargnagel. Goldstandard, offizielle Daten. Es gibt keine bessere Basiswahrheit als diese. Es gibt keine vergleichbaren Daten, die beweisen, dass die Impfstoffe sicher sind. Null. Es gibt nur eine richtige Antwort.

Wenn Sie glauben, dass Impfstoffe sicher sind, nehmen Sie meine Wette an, diskutieren Sie öffentlich mit mir oder veröffentlichen Sie die Rekorddaten in Ihrem Land. Niemand wird eines dieser Dinge tun, so wie es aussieht.

Bald werden führende Epidemiologen diese Daten kommentieren.

Jetzt werden wir sehen, wie kaputt die Wissenschaft ist, wenn die weltbesten Epidemiologen sich nicht einig sind, dass Impfstoffe unsicher sind. Wird sich zum Beispiel John Ioannidis dazu äußern? Oder wird er schweigen? Wird Martin Kulldorff etwas dazu sagen? Oder wird auch er die Daten ignorieren?

In der Zwischenzeit werden die Ärzte und die Mainstream-Medien weiterhin Impfungen empfehlen, als ob nichts geschehen wäre. Sie sollten sich schämen.