Stehen unsere Politiker vor ihrem Ceausescu-Moment?

Ganz gleich, wie ausgeklügelt eine Propagandakampagne auch sein mag, selbst die Dümmsten wachen irgendwann auf, wenn die Realität, die sie sehen, keine Ähnlichkeit mit der Fantasie hat, mit der sie gefüttert wurden.

Dies stellt ein gefährliches Dilemma für die politischen Eliten dar, die derzeit die größte Gruppen-Gehirnwäsche der Geschichte durchführen. Die große Lüge, die sie uns aufzwingen, lässt sich im Wesentlichen wie folgt zusammenfassen: Covid-19 stellt eine tödliche Bedrohung für jeden dar, unabhängig von Alter und Gesundheit, und die Impfstoffe sind sowohl sicher als auch wirksam.

Um diese große Lüge zu untermauern, haben die Regierungen Verhaltenspsychologen eingesetzt, um die Bürger in einen unterwürfigen Pawlowschen Zustand zu versetzen. Dies ist ein Akt des Terrorismus, wenn wir uns an die Definition des Wörterbuchs halten – absichtliches Einimpfen von Angst, um ein politisches Ziel zu erreichen.

In den 1970er Jahren führte der russische Sicherheitsdienst KGB psychologische Experimente an gefangenen Zivilisten durch. Die Ergebnisse zeigten, dass es nur 66 Tage dauerte, bis eine Person, die mit Propaganda bombardiert wurde, die Angst einflößen sollte, einen Geisteszustand erreichte, der Fakten, Vernunft und Logik gegenüber verschlossen war, aber offen für jede Fehlinformation, die versprach, die Angst zu lindern, egal wie fantastisch sie war.

Unsere angeblich gutartige politische Elite hat im angeblich freien und demokratischen Westen ähnliche KGB-Taktiken angewandt, was zu dem Herdenwahnsinn geführt hat, den wir um uns herum sehen. Die fanatischen Maskenträger, sozialen Distanzierer, experimentellen Impfstoffgläubigen, Kinderschänder, Bettnässer, Hypochonder und Hysteriker, die alle durch Angst und Lügen konditioniert sind.

Dieser künstlich erzeugte Terror hat logische Folgen, insbesondere eine Zunahme von Geisteskrankheiten und Depressionen bei denjenigen, die durch den 24/7-Ansturm der Angst in den Wahnsinn getrieben werden, und bei denjenigen, die dem Wahnsinn nahe sind, die die Propaganda als das erkennen, was sie ist, sich aber angesichts ihrer unerbittlichen Verlogenheit machtlos fühlen.

Es gibt noch weitere Folgen. Die teilweise Schließung des NHS für Nicht-Covid-Patienten verursachte den Tod von Tausenden, deren Krebs- und Herzleiden im Vergleich zu der Killerkrankheit, die das Land heimsucht, als unwichtig angesehen wurden.

Und das ist noch nicht das Ende. Zehntausende werden in Zukunft sterben, dank eines NHS, der in die Knie gezwungen wurde, weil man es geschlossen hat, anstelle die Menschen zu retten. Das war so, als würde man Menschen verhungern lassen, um die Lebensmittelversorgung zu sichern.

Der daraus resultierende Stau an verzweifelt kranken Menschen wird niemals rechtzeitig behandelt werden können; vor allem dann nicht, wenn die unverschämte Drohung, Ärzte und Krankenschwestern zu entlassen, die sich nicht an die Impfvorschriften halten, wahr gemacht wird.

Hinzu kommt, dass eine große Zahl von Menschen durch die Injektion von experimentellen mRNA-Präparaten stirbt oder langfristige Gesundheitsschäden erleidet. Doch unsere politischen und gesundheitspolitischen Vordenker sagen uns, dass Nebenwirkungen äußerst selten sind.

Der Eifer, mit dem sie lügen, wird nur noch von ihrem Fanatismus übertroffen, mit dem sie uns glauben machen wollen, dass es eine Covid-19-Pandemie gibt, obwohl die Todesrate bei Infektionen ähnlich hoch ist wie bei der Grippe.

Die Menschen, die das alles wissen, sind wütend, und immer mehr werden sich dessen bewusst. Es muss in naher Zukunft ein Punkt kommen, an dem die westlichen politischen Eliten mit Millionen von wütenden Bürgern konfrontiert werden, die auf die Straße gehen.

Am vergangenen Samstag sahen wir in Melbourne, Paris, Amsterdam, Mailand, Brüssel und vielen anderen Orten riesige Menschenmengen für die Freiheit demonstrieren. In Paris wurde die Bereitschaftspolizei zum Rückzug gezwungen, wenn auch nur vorübergehend. In Den Haag wurden die Demonstranten mit Wasserwerfern zum Rückzug gezwungen.

Irgendetwas muss irgendwann nachgeben. Was hier geschieht, ist in seiner angeblichen Form für die öffentliche Gesundheit beispiellos, aber in Bezug auf die große Lüge kann es mit dem Kommunismus verglichen werden – der eine sozialistische Utopie und ein „Absterben des Staates“ versprach, sofern eine „vorübergehende“ Diktatur akzeptiert würde. Die Realität sah natürlich ganz anders aus. In der Sowjetunion und ihren Satellitenstaaten ermöglichte eine Schreckensherrschaft das jahrzehntelange Überleben der kommunistischen Regime.

Doch das Lügengebot, mit dem die sozialistische Fantasie gestützt werden sollte, gab schließlich nach und gipfelte im Zusammenbruch des europäischen Kommunismus zwischen 1989 und 1991. In einigen Ländern wie der Tschechoslowakei verlief der Übergang zur Demokratie relativ friedlich, in anderen weniger.

In Rumänien war der brutale Diktator Nicolae Ceausescu im Dezember 1989 erstaunt, als die Menge, vor der er sprach, während seiner routinemäßigen, klischeehaften Rede über die erstaunlich hohen Produktionszahlen von Traktoren oder ähnlichen sowjetischen Unsinn zu buhen begann.

Als der ehemalige Schuster feststellte, dass sein Sicherheitsteam ein wenig um seine persönliche Sicherheit besorgt zu sein schien, machte er sich sofort aus dem Staub, aber ohne Erfolg. Am ersten Weihnachtstag wurden er und seine Frau von einem Erschießungskommando hingerichtet, dessen Mitglieder sich heftig um das Privileg, ihn zu erschießen, gestritten hatten.

Ich wurde an dieses bemerkenswerte Ereignis erinnert, als ich im Fernsehen die Menschenmassen sah, die gegen ihre diktatorischen Politiker protestierten. Unsere herrschende Gangsterklasse hat im Moment die ganze Macht, aber was werden sie tun, wenn die Macht des Volkes überwältigend wird? Was werden sie tun, wenn sie ihren ganz eigenen Ceausescu-Moment erreichen?

Sollte es dazu kommen, und ich bete dafür, dass es dazu kommt, wird die ganze Covid-Scharade zu einem erschütternden Ende kommen. Wenn Hunderttausende auf Whitehall marschieren und die Rückkehr der Freiheit fordern, müssen die Politiker eine monumentale Entscheidung treffen. Befehlen sie der Polizei oder dem Militär, am ersten Tag mit Gummigeschossen und am zweiten Tag mit echten Kugeln auf uns zu schießen, oder ziehen sie den Schwanz ein und fliehen, wie es die Ceausescus taten?

Ich bin mir nicht ganz sicher, was sie tun werden, aber wenn ich mir diese grässliche Gruppe von Karrieristen in Westminster anschaue, sehe ich keine Männer aus Stahl. Ich sehe schwache, gierige, feige kleine Gestalten, die sich in der selbstgefälligen Ausübung diktatorischer Macht suhlen, die sie sich selbst erarbeitet haben.

Boris Johnson ist einfach ein Diktator manqué. Sollten er und die Seinen jemals mit einer wütenden Bürgerschaft konfrontiert werden, würden sie sich mit großer Wahrscheinlichkeit in Angst und Schrecken verkriechen.

Ich rufe keineswegs zu einer Heugabelrevolution auf, aber ich sage, dass wir gewinnen würden, wenn wir so handeln würden. Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn Boris, der Handlanger der Globalisten, beschließt, unsere Demokratie in eine verfälschte Version des dystopischen chinesischen Sozialkreditsystems mit Zwangsimpfungen, digitalen Ausweisen und einer kontrollierbaren digitalen Zentralbankwährung zu verwandeln.

Wäre George Orwell noch am Leben, würde er diese totalitären Instrumente sofort mit dem Ausdruck brandmarken, den er in Neunzehnhundertvierundachtzig anschaulich verwendet hat – ein Stiefel, der das Gesicht eines Menschen für immer zertritt.

Wie gesagt, ich bin kein Befürworter eines Aufstandes. Aber behalten Sie dieses Bild im Hinterkopf, bevor Sie zum örtlichen Gartencenter laufen und einen Blick auf die vierzinkigen Gabeln werfen.