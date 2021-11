Pepe Escobar: Gefrorenes Deutschland

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

strategic-culture.org: Ein „perfekter Sturm russischer Aggression in den kommenden Wintermonaten“ ist so gut wie unvermeidlich. Schauen Sie es sich auf Ihren Bildschirmen an, während Sie ordentlich einfrieren.

Genauso wie bei der „hirntoten“ NATO (Copyright Emmanuel Macron) hat noch nie jemand wertvolles Vermögen verloren, wenn er auf die Inkompetenz, Engstirnigkeit und Feigheit der politischen „Führer“ in der atlantischen EU gewettet hat.

Für den jüngsten deutschen juristischen Schachzug, die Zertifizierung der Nord Stream 2-Pipeline auszusetzen, gibt es zwei Hauptgründe.

Vergeltung, direkt gegen Weißrussland und Russland, „schuldig“ an dem schändlichen Flüchtlingsdrama an der polnisch-weißrussischen Grenze.

Die Politik der deutschen Grünen.

Ein hochrangiger europäischer Energieexperte sagte mir: „Das ist ein Spiel, bei dem Deutschland nicht die besten Karten hat. Gazprom ist sehr professionell. Aber stellen Sie sich vor, Gazprom würde beschließen, seine Erdgaslieferungen absichtlich zu verlangsamen. Der Preis könnte um das Zehnfache steigen und die gesamte EU zum Einsturz bringen. Russland hat China. Aber Deutschland hat keinen praktikablen Notfallplan.“

Dies steht im Zusammenhang mit einem Vorschlag, der seit zwei Jahren in Moskau zur Genehmigung vorliegt, wie ich seinerzeit berichtete: ein Angebot eines renommierten westlichen Energieunternehmens in Höhe von 700 Milliarden Dollar, damit Russland seine Öl- und Gasexporte nicht in die EU, sondern nach China und andere asiatische Kunden umleitet.

Dieser Vorschlag war eigentlich der Hauptgrund für Berlin, dem Bestreben der USA, Nord Stream 2 zu stoppen und entschlossen entgegenzutreten. Doch die Tortur nimmt kein Ende. Russland steht nun vor einer zusätzlichen Hürde: einer Kohlenstoffsteuer auf Exporte in die EU, zu denen Stahl, Zement und Strom gehören. Es ist gut möglich, dass diese Steuer auch auf Erdöl und Erdgas ausgedehnt wird.

Jeder vernünftige Mensch in der EU weiß, dass Nord Stream 2 der einfachste Weg zu niedrigeren Erdgaspreisen in ganz Europa ist und nicht die blinde neoliberale Wette der EU auf kurzfristige Käufe auf dem Spotmarkt.

„Sie werden einfrieren“

Es scheint, als sei die Bundesnetzagentur, die deutsche Energieregulierungsbehörde, aus ihrem Dornröschenschlaf aufgewacht, nur um festzustellen, dass die in der Schweiz ansässige Nord Stream 2 AG die Bedingungen für einen „unabhängigen Übertragungsnetzbetreiber“ nicht erfüllt und nur dann zertifiziert werden kann, wenn sie „in einer Rechtsform nach deutschem Recht organisiert ist“.

Dass dies weder den Deutschen noch dem Schweizer Unternehmen während der langen, vorangegangenen und stets turbulenten Phasen bewusst war, ist schwer zu glauben. Nun sieht es so aus, als müsse die Nord Stream 2 AG nur für den deutschen Abschnitt der Gaspipeline eine Tochtergesellschaft nach deutschem Recht gründen.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Unternehmen nicht in der Lage“, sich zu Details und insbesondere zum Zeitpunkt der Aufnahme des Pipelinebetriebs“ zu äußern.

Die Nord Stream 2 AG wird Kapital und Personal auf diese neue Tochtergesellschaft übertragen müssen, die dann erneut eine vollständige Dokumentation zur Zertifizierung vorlegen muss.

Das bedeutet, dass das Gas aus Nord Stream 2 im kommenden Winter in Europa fehlen wird und die Pipeline im besten Fall erst Mitte 2022 in Betrieb gehen könnte.

Die deutschen Regulierungsbehörden warten de facto auf die neue deutsche Regierungskoalition, zu der auch die neoliberalen Grünen gehören, die Nord Stream und Russland strikt ablehnen.

Der europäische Energieexperte nahm kein Blatt vor den Mund, als es um ein durchaus mögliches Szenario ging: „Wenn Deutschland sein Erdöl und Erdgas jetzt nicht auf dem Landweg bezieht, kann es sich keine Ausweichposition schaffen, da es nicht genügend LNG-Kapazitäten oder Öl gibt, um die EU in diesem Winter zu versorgen. Sie werden frieren. Ein großer Teil ihrer Wirtschaft wird zum Stillstand gezwungen sein. Die Arbeitslosigkeit wird in die Höhe schnellen. Es würde vier Jahre dauern, LNG-Kapazitäten für Erdgas aufzubauen, aber wer wird sie für sie bauen?“

Deutschland hat null Spielraum, um Gazprom und Russland Bedingungen zu diktieren. Das Gas, das Gazprom nicht nach Nordeuropa verkaufen will, wird über Turk Stream nach Ost- und Südeuropa und vor allem an asiatische Kunden verkauft, die sich nicht erpressen lassen und viel besser zahlen als die Europäer.

Klar ist auch: Sollte Nord Stream 2 durch eine politische Fehlentscheidung blockiert werden, könnte Gazprom von dem europäischen Konsortium, das um den Bau der Pipeline gebettelt hat, mehr als 200 Milliarden Euro Strafe kassieren. Das Konsortium besteht aus Engie, Shell, Uniper, Wintershall Dea und OMV.

Vor diesem Hintergrund wird das Angebot, das in Moskau auf dem Tisch liegt, noch mehr als nur ein Spielverderber. Die kühne Empfehlung an den Kreml – mit bereits vorhandener Finanzierung – lautet, dass Russlands natürliche Ressourcen, einschließlich Erdöl und Erdgas, als Teil der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China nach China umgeleitet werden sollten.

In dem Vorschlag wird argumentiert, dass Russland keinen Handel mit der EU braucht, da China ihnen in den meisten fortschrittlichen Technologien weit voraus ist. Das verschafft Moskau sicherlich die Oberhand bei Verhandlungen mit einer deutschen Regierung. Als ich den europäischen Energievorstand darauf ansprach, war sein knapper Kommentar: „Ich bezweifle, dass sie Selbstmord begehen wollen.“

Es ist alles Putins Schuld

Es wäre zu viel verlangt, von deutschen und EU-Politikern die Weitsicht der serbischen Regierung zu erwarten, die erwägt, 10 Jahre lang jährlich 3 Milliarden Kubikmeter russisches Erdgas zu importieren. Gazprom beweist seit Jahren, wie praktisch, zuverlässig und kostenbewusst langfristige Verträge sind.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow kommentierte die Migrantenkrise an der polnisch-weißrussischen Grenze mit den Worten: „Polen verhält sich empörend, während die Führung in Brüssel mit zweierlei Maß misst, das so offensichtlich und unverhohlen ist, dass sie nicht übersehen kann, dass sie sich selbst blamiert.“

Der Fall Nord Stream 2 macht die EU noch peinlicher, denn er betrifft das Wohlergehen der Menschen, die bereits in der Festung Europa leben. Sollen sie doch frieren – oder ein virtuelles Vermögen für Erdgas bezahlen, das leicht verfügbar sein sollte.

Wie wir alle wissen, sind Deutschland, Nord Stream 2, die Ukraine und Weißrussland miteinander verflochten. Und laut einem ukrainischen Verrückten, der von einer atlantischen Plattform profitiert, ist alles Putins Schuld – schuldig, einen hybriden Krieg gegen die EU zu führen.

Es wird an der „Entschlossenheit Polens und Litauens“ liegen, „der Bedrohung durch den Kreml zu begegnen“. Der ideale Rahmen sollte in diesem Fall das Lubliner Dreieck sein, das Polen und Litauen mit der Ukraine verbindet. Dies sind die Züge des neuen Eisernen Vorhangs, den die Atlantiker von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer errichtet haben, um Russland zu „isolieren“. Natürlich sind die deutschen Atlantiker ein wichtiger Teil dieses Pakets.

Um erfolgreich zu sein, sollten diese Akteure natürlich „auch ein stärkeres Engagement der USA und Großbritanniens anstreben“, wobei jede Bewegung „die Rolle der NATO als ultimativer Garant des Friedens in der Region“ ergänzen sollte.

Seht also, ihr Sterblichen in der EU: Ein „perfekter Sturm russischer Aggression in den kommenden Wintermonaten“ ist so gut wie unvermeidlich. Sehen Sie es sich auf Ihren Bildschirmen an, während Sie ordentlich frieren.